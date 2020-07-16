Головокружительный ЕГЭ-2020: преподаватели перекрыли абитуриентам кислород в аудиториях

Все больше выпускников жалуются на недомогание во время экзамена из-за желания педагогов обеспечить тишину и изоляцию экзаменующихся

Фото: Максим Платонов

Выпускникам школ в этом году не повезло — сначала переход на дистант, потом перенос сроков сдачи ЕГЭ, а теперь — аномальная жара. Соцсети полны историй, когда школьникам становится дурно из-за того, что в аудиториях держат закрытыми окна и двери. В Минобрнауки Татарстана «Реальному времени» заявили, что это единичные случаи самодеятельности педагогов, потому что в циркулярах ведомства рекомендовано сквозное проветривание. Но и там отмечают, что в этом году увеличилось количество жалоб выпускников на недомогание.

Обморок на экзамене

Известный бизнес-тренер из Казани, основательница тренинговой компании TeamSoft Гузель Хисматуллина рассказала, как подружка ее дочери потеряла сознание от духоты прямо на экзамене. На днях она опубликовала полный возмущения пост в «Фейсбуке»: «Вот нет слов. Обычно я спокойный человек. Но! Сегодня писали ЕГЭ по математике. Школа рядом, и дочка с подружкой после зашли домой. И подружка сказала, что упала в обморок на экзамене. Все окна были закрыты! Духота невозможная, она попыталась выйти и в проходе упала. Ладно без травм.

Ей измерили давление, дали нашатырь, и только после этого медики заставили открыть окна! Вот как?

Дочка говорит, что в их классе открыли после того, как одна из учительниц вступила в конфликт с проверяющими контролерами. Ну вот как так-то?»

Сообщение набрало более 80 комментариев. Все они поддерживали точку зрения автора сообщения. «Безумие какое-то. Только сегодня с дочкой обсуждали, что очень сочувствуем выпускникам этого года. Жара стоит, а в школах кондиционеров нет — от слова «совсем». Чем им окна открытые помешали? Отвратительно все это», — написала Елена Сокольская.

«Я была наблюдателем пару раз на ЕГЭ. Я подозреваю, что эта практика связна с тем, что на ППЭ должны обеспечить условия — в том числе тишину. А если за окном шум машин и вопли — это уж сразу не тишина. И во имя этого из разряда «лоб расшибут» держат окна закрытыми. Ужасно конечно», — высказала свое предположение Ляля Бикчентаева.



С проблемой закрытых окон, правда, на пробных экзаменах, столкнулась и дочка нашей коллеги. «Дети просили открыть, но учителя запретили, так как, если подует ветер, листочки разлетаются, и таким образом легко подбросить шпаргалки. А во время проведения ЕГЭ по русскому языку в школе №101 дочку посадили на солнцепеке. И хотя окна были открыты, ей стало плохо, она подняла руку, и ее вывели. Усадили в тени, обмахали, дали воды и обратно в класс отправили. Вода у нее и своя была, но это все, чем ей помогли», — рассказала она.

«Не дали дописать работу»

Как оказалось, проблема остается «жаркой» уже не первый год. «Это практика у них такая. Мои сдавали 3 и 6 лет назад… та же ситуация. Родители в конфликт вступили, когда дети зеленые вышли, а они руками разводят и говорят: «А если шпаргалки кинут… за гранью бреда, короче», — поддержала тему Наталья Штин.

И ладно, если ребенка, почувствовавшего дурноту, приведут в чувство и вернут обратно в аудиторию. Но случается, что детям не разрешают закончить работу. «У знакомой сын почти все написал и упал в обморок, тоже все было закрыто. Работу не засчитали. Вся семья в шоке, ребенок, родители слегли с давлением. Я не понимаю, что за ужас происходит», — сообщила Аделина Мингазова.

И такие случаи не единичны. Диляра Сафина рассказала похожую историю, правда, случившуюся с сыном ее знакомой в Москве. На просьбу мальчика открыть окна проверяющие решили, что у него температура, и отвели в медпункт. Термометр показал 37 С. Выпускника отстранили от экзамена, хотя до его окончания оставалось 20 минут.

Инесса Гудочкина в беседе с «Реальным временем» отметила, что сам по себе экзамен — это стресс для ребенка, у некоторых он даже затормаживает мыслительную деятельность. Фото Максима Платонова

Экс-основательница «Родительского сообщества Татарстана — РоСТ» Инесса Гудочкина в беседе с «Реальным временем» отметила, что сам по себе экзамен — это стресс для ребенка, у некоторых он даже затормаживает мыслительную деятельность, особенно тяжело приходится тревожным детям, которых буквально парализует, и они не могут писать. А состояние духоты только усугубляет ситуацию.

Минобрнауки: «Проветривание обязательно»

В министерстве здравоохранения Татарстана «Реальному времени» сообщили, что в этом году в республике пока не зафиксировано вызовов медицинских бригад в пункты проведения экзаменов (ППЭ) в связи с плохим самочувствием учеников и учителей.

В министерстве образования и науки республики отметили, что за все время проведения ЕГЭ поступила всего одна жалоба на закрытые окна. Возможно, это и есть тот случай, который описала Гузель Хисматуллина. Министерство разбиралось в ситуации, и, по словам руководства пункта приема экзаменов, окна были закрыты только на время распечатки в аудитории КИМов, чтобы они не улетели от сквозняка и не перемешались.

«Требования по соблюдению питьевого режима в аудиториях во время единого государственного экзамена, по проветриванию аудиторий в пунктах проведения экзаменов перед экзаменом и во время экзамена (с аккуратностью, чтобы сквозняком не сдуло экзаменационные материалы со столов) обязательны как в 2020 году, так и предыдущие годы. Соответствующие рекомендации направлялись в отделы образования как по системе электронного документооборота, так и доводились до сведения муниципальных руководителей органов управления образованием на совещаниях в режиме видео-конференц-связи», — говорится в ответе ведомства на запрос редакции.

В разговоре с «Реальным временем» руководитель пресс-службы Министерства образования и науки Татарстана Алсу Мухаметова предположила, что скорее всего это самодеятельность отдельных педагогов: «Мы всегда говорим, чтобы окна открывали, устраивали сквозное проветривание. Не знаем, где их не открывают. Ну и сами организаторы, как они могут сидеть в духоте?» Она предложила корреспонденту «Реального времени» аккредитоваться на ЕГЭ в любую школу, чтобы лично в этом убедиться.

Что касается установки кондиционеров, то официально ведомство этот вопрос не прокомментировало.

— Материально-техническое обеспечение наших школ, к сожалению, оставляет желать лучшего. Дети учатся по старым учебникам, которые давно нужно списать. Или, например, учителя физики, химии жалуются, что не могут показывать детям опыты из-за отсутствия необходимых веществ или приборов. А этим должны снабжать. Ну а если еще и кондиционеры просить! — отметила Инесса Гудочкина.

Больных все больше

В то же время в Минобрнауки Татарстана отметили, что в этом году по сравнению с прошлым фиксируется больше случаев (а они бывают всегда), когда во время ЕГЭ у учеников повысилось давление, поднялась температура, заболел живот и т.д., о каждом таком инциденте положено отчитывается перед Рособрнадзором после каждого экзамена. Также были факты недопуска до экзамена педагогов и учеников из-за повышенной температуры, которую измеряли при входе в ППЭ.

Как пояснили в ведомстве, такие случаи оформляются как отсутствие на экзамене по болезни. Ученик имеет право пересдать ЕГЭ в резервный день «при соответствующем оформлении документов школой и отделом образования». В резервный день будут сдавать экзамены и те, кто находится на карантине.

А вот если ребенку стало плохо во время ЕГЭ, то оформляется досрочное завершение экзамена по состоянию здоровья.

«Порядком проведения экзаменов предусмотрено следующее: по решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзамена в текущем году по соответствующему учебному предмету участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально (оформленный в ППЭ акт о досрочном завершении экзамена, выписка из журнала медицинского работника ППЭ, медицинская справка). В этом случае на рассмотрение государственной экзаменационной комиссии из соответствующего отдела образования представляется ходатайство отдела образования, и участник ЕГЭ допускается к экзамену повторно в резервный день», — ответили на наш запрос в Минобрнауки Татарстана.

В Оренбурге разрешили вентиляторы, а в Башкирии — шорты и майки

Проблема экстремально высокой температуры в аудиториях, где проходят экзамены, касается всей России. Во многих регионах она не соответствует нормам СанПиН. Однако чиновники предпочитают ее не замечать. 9 июля в эфире телеканала «Россия 24» министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил буквально следующее: «Никаких опасений за здоровье участников ЕГЭ процедура сегодня не вызывает. ЕГЭ проходит в штатном режиме».

Многочисленные жалобы выпускников и родителей, а также публикации в СМИ, заставили власти обратить внимание на эту проблему, но решительных и четких действий пока многие участники экзаменов не заметили.

Проблема экстремально высокой температуры в аудиториях, где проходят экзамены, касается всей России. Фото Максима Платонова

Lancman School, собирающая дайджесты еженедельных новостей ЕГЭ-2020, сделала подборку на эту тему, опубликованную в паблике «РоСТа».

Так, в Самарской области директорам школ и руководителям ППЭ дали дополнительные рекомендации по созданию комфортных условий для участников ЕГЭ. Вот так отчитались местные чиновники о принятых мерах: «Окна, которые выходят на солнечную сторону, заклеиваются специальной солнцезащитной пленкой или бумагой».

Тем временем жители Самарской области публикуют фотографии, подтверждающие, что никакие пленки и даже проветривания помещений не способны существенно улучшить условия, в которых приходится находиться всем участникам ЕГЭ. На фото жителей термометры просто зашкаливают.

Некоторые регионы перестали отрицать проблему и пытаются найти хоть какой-то выход из ситуации. Министерство образования Оренбургской области, например, разрешило родителям принести на ЕГЭ вентиляторы. Недавно власти Оренбуржья сообщили, что из-за аномальной жары, возможно, даже придется перенести некоторые экзамены на резервные сроки.

Глава Севастополя Михаил Развожаев на сегодняшний день единственный, кто публично извинился перед родителями. Правда, он смог лишь пообещать, что кондиционеры будут установлены в следующем году: «К сожалению, на всем юге России и даже в Москве сроки поставки напольных кондиционеров до двух недель. Но вентиляторами напольными мощными все кабинеты, где проводится ЕГЭ, будут обеспечены. Будет проветривание, вентилирование, сокращенные группы, вода. Хоть так мы сможем выйти из сложившейся ситуации. На следующий год в тех классах, где будут сдаваться ЕГЭ, будут установлены кондиционеры. Хотел бы еще раз извиниться перед родителями».

В Башкирии власти отменили из-за жары дресс-код для выпускников. Школьникам разрешили приходить на ЕГЭ в шортах и футболках.

Быть человечнее к детям призвал в самый разгар ЕГЭ-2020 глава Рособрнадзора Анзор Музаев: «Большая просьба сделать все, чтобы экзамен был максимально комфортным для наших ребят. Мы не запрещаем открывать окна, порядок проведения экзаменов позволяет приносить с собой воду и легкий перекус».