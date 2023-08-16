Ильсур Хадиуллин заявил о несогласованном строительстве жилья и школ

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

Несогласованность строительства жилья и образовательных учреждений стала большой проблемой в Республике Татарстан, заявил на августовском педсовете министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Сообщив, что в 2023 году в РТ строится 11 школ и 4 детсада, он добавил, что «существует риск недостижения 100-процентной доступности дошкольного образования» и нехватки мест в образовательных учреждениях в Пестречинском, Лаишевском, Высокогорском и Тукаевском районах.

— Показательной является ситуация в деревне Куюки Пестречинского района, в которой проживает две с половиной тысячи детей школьного возраста, при этом там функционирует только одна общеобразовательная организация — лицей «Алгоритм», — очень аккуратно напомнил министр о громком скандале нынешнего лета, когда в лицее отказались принимать более двух сотен первоклашек — жителей Куюков.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Мы вынуждены исправлять ситуацию в авральном порядке, хотя ее можно было не допустить еще на этапе формирования планов застройки на муниципальном уровне, — указал Ильсур Хадиуллин на проблему, характерную не только для Казани и Татарстана, но и России в целом — бездумное и бесконтрольное строительство «человейников».

Также Хадиуллин на совещании заявил о необходимости ограничить нагрузку педагогов, не относящуюся к учебной.

Инна Серова