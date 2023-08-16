В Татарстане падает число выпускников, сдающих ЕГЭ по «техническим» предметам

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

О тревожной тенденции к снижению числа выпускников Татарстанским школ, которые выбирают для сдачи ЕГЭ физику, химию, биологию и профильную математику сообщил на августовском педсовете министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

— В целом есть понимание, с чем это связано, — сказал он. — Среди причин можно выделить особенности в правилах приема на инженерные специальности в вузах. Нехватку высококвалифицированных учителей-предметников.

Решение проблемы министр видит в разработке специальной программы по исправлению ситуации.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Результаты выпускников 11-х классов школ Казани на ЕГЭ по русскому языку и по профильной математике в этом году оказались выше среднероссийских. По русскому языку средний балл казанских выпускников на ЕГЭ составил 71,65, по профильной математике — 63,5

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Инна Серова