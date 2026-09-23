В России поставили под сомнение школьную инклюзию

В Татарстане снижается количество коррекционных классов, а родители школьников жалуются на негативные последствия совместного обучения детей с ОВЗ

Фото: Реальное время

Отказаться от понятия «инклюзивное образование» и изменить принципы комплектования специальных классов в массовых школах и специальных общеобразовательных организациях с учетом реальной готовности «особенных» детей к совместному обучению со здоровыми сверстниками предложили авторы проведенного российским Институтом коррекционной педагогики исследования. Оно было проведено во исполнение поручения Владимира Путина. Исследователи считают, что их инициативы помогут избежать дальнейшего роста недовольства педагогов и родителей. О том, для кого инклюзия бесполезна, какой вред наносит игнорирование особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и какими последствиями оборачивается развитие инклюзии на территории Татарстана, читайте в «Реальном времени».

Конвенция vs традиции

В сети Интернет появился текст доклада Института коррекционной педагогики о результатах анализа системы общего и дополнительного образования детей с ОВЗ, подготовленного во исполнение поручения президента России Владимира Путина, данного 10 декабря 2024 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Результаты этого исследования высказывают сомнения о пользе инклюзии в той форме, в какой она существует сегодня. А предложение авторов исследования возродить традиции советского коррекционного образования выглядит и вовсе революционно на фоне Конвенции о правах инвалидов, но наверняка импонирует родителям здоровых детей, которые учатся вместе с «особенными» школьниками в инклюзивных классах.

В сети Интернет появился текст доклада Института коррекционной педагогики о результатах анализа системы общего и дополнительного образования детей с ОВЗ. взято с сайта Яндекс-карты

В исследовании подчеркивается, что среди основных понятий закона «Об образовании в Российской Федерации» представлен термин «инклюзивное образование» как «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся», а понятия «специальное образование», «коррекционно-развивающее образование» отсутствуют, и это прямое следствие влияния Конвенции ООН о правах инвалидов. Присоединение к ней, по мнению исследователей, привело не только к отклонению от отечественной терминологии, но и к отказу «от преимущественной организации образования детей с ОВЗ в условиях коррекционных групп и классов, дошкольных образовательных организаций и специальных школ», «от опоры на отечественную дефектологическую науку в определении эффективных подходов и решений».

История заблуждений

В докладе указывается на обоснованность сомнений части родительского сообщества в том, что инклюзия может нарушать право здоровых детей на получение образования:

— На сегодняшний день нет исследований в России и в мире, которые бы подтверждали возможность высокого качества математического, естественно-научного, гуманитарного образования здоровых детей в случае, если вместе с ними в классе учится ребенок с существенно отличающимися возможностями обучения. При этом весь опыт советского образования, лучшие образовательные традиции, научное наследие указывают на эффективность дифференцированного подхода к выбору формы обучения.

«Нет исследований, которые бы подтверждали возможность высокого качества математического, естественно-научного, гуманитарного образования здоровых детей в случае, если вместе с ними в классе учится ребенок с существенно отличающимися возможностями обучения». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в докладе содержится информация, заставляющая сомневаться в том, что инклюзия в существующем виде реально обеспечивает реализацию в полном объеме прав детей с ОВЗ. В частности, авторы исследования указывают на распространенное заблуждение в том, что физическая доступность образовательной инфраструктуры, то есть безбарьерная среда, является единственным обязательным условием для организации обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) и что инклюзия в существующем виде безусловно полезна детям с задержкой психического развития:

— Данное заблуждение во многом препятствует эффективному обучению лиц с двигательными нарушениями в образовательных организациях… Более 70% школьников с НОДА не способны получить качественное образование без системной коррекционно-развивающей работы, учителя-дефектолога, учителя-логопеда и педагога-психолога… Иллюзорные представления о легкости и самокомпенсируемости нарушений у детей с задержкой психического развития приводят к игнорированию их особых образовательных потребностей. Результат — рост числа неуспевающих детей, детей со стойкими трудностями поведения, детей с асоциальным поведением.

Однако, тенденция!

Анализ результатов мониторинга данных Минпросвещения России свидетельствует о росте доли детей с ОВЗ и с инвалидностью, которые нуждаются в особом подходе в плане образования. В 2024/2025 учебном году в российских дошкольных и общеобразовательных организациях обучалось почти 1,3 млн детей с ограниченными возможностями здоровья, и почти 92% из них имели нарушения интеллекта, тяжелые нарушения речи, задержки психического развития и расстройства аутистического спектра.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом в России ежегодно растет доля детей с ОВЗ, обучающихся на условиях инклюзии. Если в 2023/2024 учебном году она составляла 59,9% от общего числа ребят с ограниченными возможностями здоровья, то в 2025/2026 году — 69%.

Реальное время / realnoevremya.ru

В Татарстане доля детей, которые учатся на условиях инклюзии в общеобразовательных организациях, по данным Минобрнауки РТ, значительно выше, чем в среднем по России, и она продолжает расти.

Реальное время / realnoevremya.ru

А вот количество коррекционных классов, где для детей с ОВЗ создаются максимально комфортные условия — обучение ведется по адаптированной программе, педагоги обладают специальной подготовкой, используют особые методы обучения, а стандартная наполняемость составляет 6—12 учеников ( в реальности — до 18), — в республике снижается. Если два года назад таких классов было 117, то в 2025/2026 году — только 102.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Сейчас в 53 школах, осуществляющих деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обучаются 7911 детей, — рассказали «Реальному времени» в Минобрнауки РТ. — Еще 5770 детей обучаются в 793 общеобразовательных организациях совместно с нормотипичными детьми по инклюзивной форме обучения, а 998 — в коррекционных классах, работающих в 63 школах.

Реальное время / realnoevremya.ru

С 2023 по 2026 год, как свидетельствует предоставленная министерством статистика, количество школьников с ОВЗ в Татарстане выросло на 12% — с 13,1 тыс. до 14,7 тыс. Увеличилась на 0,7% — с 27,4 до 28,1% — и доля детей с ОВЗ, обучающихся на дому.

Реальное время / realnoevremya.ru

— В 2026 году в республике функционирует 1894 образовательных организации, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в которых воспитываются 185 882 ребенка, и в 596 детских садах имеются группы для детей с ОВЗ, — сообщили «Реальному времени» в Минобрнауки РТ. — Количество групп компенсирующей направленности на начало 2026 года составило 1 362 (для детей с нарушениями речи, зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата), в них воспитываются более 18 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей с нарушениями интеллекта в Республике Татарстан функционирует 81 детский сад, в них 137 групп, воспитываются 1289 человек.

Тенденция к сокращению в республике количества детсадов с группами для детей с ОВЗ в последний год изменилась в лучшую сторону — их число стало расти.

Реальное время / realnoevremya.ru

Аналогичная ситуация складывается в Татарстане с детсадами для детей с нарушениями интеллекта — их в 2026 году стало больше.

Реальное время / realnoevremya.ru

Права одних и «бесправие» других

Председатель региональной общественной организации инвалидов «Защита прав инвалидов», отец ребенка-инвалида Юрий Никишин полагает, что количество обучающихся на условиях инклюзии инвалидов в республике растет не потому, что они все реально ходят в школу, а потому, что таких детей часто переводят на семейное обучение.

— Я процитирую бывшего премьер-министра Черномырдина: «Хотели как лучше, получилось как всегда», — говорит он об инклюзии. — Коммунисты, которые открывали коррекционные школы, были не дураки! Да, есть дети, которые должны учиться именно в общеобразовательной школе, наравне со здоровыми, но есть и большое количество детей с особенностями, которым это не подходит, а это просто не учитывается. На нашу почву перенесли то, что давно сделано в других странах, но сделали это чисто механически и в целях экономии на коррекционных школах, а за последствия в итоге отвечают учителя, родители и сами ученики.

По мнению Никишина, система обучения детей с ОВЗ в СССР требовала не разрушения, а небольшой корректировки. А инклюзия, существующая сегодня в России, по сути, не оставляет выбора — либо мучения в школе, либо домашнее обучение, коррекционные классы, которые многих бы устроили, сокращаются.

Юрий Никишин: «Есть дети с ОВЗ, которые должны учиться именно в общеобразовательной школе, наравне со здоровыми, но есть и большое количество детей с особенностями, которым это не подходит, а это просто не учитывается». Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

При этом интересы здоровых детей также страдают. Об этом говорит жительница Казани, мать третьеклассника Елена Хисамиева (имя и фамилия по просьбе женщины изменены):

— В нашей школе практикуется инклюзия, в классе, где учится сын, учатся два «особенных» ребенка. Класс большой, около 30 человек. Эти двое — очень шумные, неуправляемые. Могут кричать посреди урока, ходить по классу, дергать за одежду других учеников, сбрасывать с парты их тетради, книги, могут даже ударить. Они учатся по какой-то облегченной программе, так как не способны усваивать учебный материал в полном объеме, но их родители настаивают на том, что эти дети имеют право обучаться в общеобразовательной школе «для социализации». Учитель сосредоточен на них, у него просто нет времени на здоровых детей. Учится сын фактически дома, по вечерам, а в школе только проводит время. Разве это нормально? Почему права особенных детей на социализацию оказались выше прав здоровых учеников на образование?

В то же время в некоторых школах республики складывается и вовсе парадоксальная ситуация, когда родители особенных учеников не хотят отправлять их в инклюзивные классы, а чиновники на этом настаивают. В Дрожжановском районе Татарстана, например, сложилась ситуация, когда администрация школы и местные чиновники потребовали от матери, чтобы та отправила ребенка в общеобразовательную школу под угрозой постановки на учет в ПДН, несмотря на то, что ребенку из-за заболевания находиться в школе крайне некомфортно, а ПМПК констатировала у него множественные нарушения развития.

«Инклюзию надо обеспечить!»

— Инклюзия точно не нужна в случае опасности для жизни детей, — говорит основатель и директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков. — То есть бывают дети, поведение которых реально опасно для других. У нас в школе такой мальчик был — умный, но лишенный способности к сочувствию. Он мог взять у детей что-то ценное, сломать, он не понимал, когда кому-то делал больно, плохо. В таких случаях инклюзии быть не должно, но такие случаи редки, а речь, как правило, идет о том, что ребенок мешает другим заниматься и что таких детей нужно отправлять в специальные школы. Вот это, с моей точки зрения, плохо для общества.

— Инклюзия точно не нужна в случае опасности для жизни детей, — говорит основатель и директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков. Реальное время / realnoevremya.ru

Педагог-новатор настаивает на том, что в одной школе должны учиться мальчики и девочки, старшие и младшие, разных национальностей и темпераментов, разных уровней развития и разных видов инвалидности. Другое дело, говорит он, что таких детей в одной школе много быть не должно, равно, как и не должно быть школ элитарных — «только для белых».

А вот изгонять всех «особенных» детей из обычных школ на том лишь основании, что они мешают учиться остальным, хотя угрозы здоровью и жизни окружающих не представляют, по мнению Шмакова, неправильно:

— Это проблема государства, проблема отсутствия тьюторов, психологов. Инклюзию надо обеспечить!