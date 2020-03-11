Как «Энергетик» сгорел под высоким напряжением между «Сетевой компанией» и «Татэнерго»

Почему в Татарстане ликвидировали одну из лучших в Поволжье кузниц кадров для большой энергетики

Как стало известно «Реальному времени», Поволжский региональный центр подготовки «Энергетик», где ежегодно проходили переобучение до 9 тысяч специалистов промышленных предприятий, навсегда закрыл двери. Его учредители — «Татэнерго» и «Сетевая компания» — решили ликвидировать совместное специализированное учебное заведение, где готовили профессионалов «большой энергетики». В «Татэнерго» объяснили, что к крайним мерам их подтолкнули действия «Сетевой компании», которая вывела 60% заказов в собственный центр в Заинске. В самой «Сетевой» конфликт пока не комментируют. Между тем, в Министерстве образования РТ заверили, что КГЭУ и Казанский энергетический колледж смогут подхватить контракты на обучение, стоимость которых оценивается в 60—70 млн рублей в год.

Добровольно на плаху

Недавно закрылся специализированный центр профессиональной переподготовки специалистов для энергетической сферы «Энергетик» (полное юридическое название АНО дополнительного профессионального образования «Поволжский региональный центр подготовки кадров «Энергетик», — прим. ред.). С января он перестал принимать на переобучение работников, которые обязаны регулярно подтверждать свою квалификацию для работы на энергетических объектах. Учредители центра — ОАО «Татэнерго» и ОАО «Сетевая компания», владеющие им на паритетных началах, судя по всему, решили избавиться от учебного заведения: с февраля корпоративный центр вошел в процедуру добровольной ликвидации.



Роковое решение, как следует из опубликованного сообщения в «Вестнике государственной регистрации», было принято на внеочередном собрании в декабре 2019 года. Содержание же протокола, поставившего крест на дальнейшей работе центра, не разглашается. Однако источники утверждают, что оптимизационная санкция, скорее всего, последовала от представителей «Татэнерго». При этом остается неизвестным, как голосовал их давний партнер — ОАО «Сетевая компания». Но с большой долей вероятности можно предположить, что сетевики приветствовали этот акт и возражений от них не последовало.

Центр «Энергетик» открыли на базе Учебно-курсового комбината «Татэнерго». Фото prcpk.ru

Кто против

Центр «Энергетик» был создан в марте 2003 года в целях обеспечения ОАО «Татэнерго», ОАО «Генерирующая компания» и ОАО «Сетевая компания» квалифицированными кадрами путем подготовки, стажировки, повышения профессиональных знаний работников, совершенствования их деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций, сообщает сайт центра. Учреждение открыли на базе учебно-курсового комбината «Татэнерго».



Михаил Цветкович, руководитель центра с момента его основания, убеждал учредителей сохранить уникальное заведение, поскольку больше нигде нет такой инженерной базы. Однако экономическая составляющая перевесила все аргументы, «Энергетик» действительно мог стать резко убыточным предприятием.

До сих пор центр не был убыточным, окупал себя, хотя и не приносил сверхдоходов. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ежегодная выручка составляла около 32 млн рублей, а чистая прибыль — 1,6 млн рублей.

Председателем ликвидационной комиссии назначен Роман Булатов, являющийся заместителем по корпоративной политике ОАО «Татэнерго». Под его руководством центр должен полностью рассчитаться с кредиторами, после чего организация будет признана недействующей, а запись о ней в ЕГРЮЛ будет удалена. Ожидается, что процесс ликвидации продлится до мая этого года.

Михаил Цветкович, руководитель центра с момента его основания, убеждал учредителей сохранить уникальное заведение, поскольку больше нигде нет такой инженерной базы. Фото prcpk.ru

На выходном пособии

Цветкович подтвердил «Реальному времени», что с 9 февраля центр официально не работает. По сокращению штатов уволены все сотрудники, за исключением трех человек, включенных в состав ликвидационной комиссии.

— На момент сокращения по штатному расписанию находились 18 преподавателей. Они получат трехмесячное выходное пособие, — сообщил Цветкович нашему изданию.

Вместе с тем еще около 200 приглашенных специалистов работали на договорной основе. Как трудоустроились уволенные преподаватели? «По-разному. Кто-то ушел в «Татэнерго», кто-то в «Сетевую компанию». Но часть людей ушли на вольные хлеба», — ответил глава заведения. Что стало причиной краха единого корпоративного центра энергетиков, он отказался объяснять, ссылаясь на корпоративную этику.



Кто платил за корпоративное обучение

«Поволжский региональный центр подготовки кадров «Энергетик» был основан на базе старейшего учебного заведения при «Татэнерго». Сначала в 1964 году это были постоянно действующие курсы (ПДК), затем в 1986-м это был учебно-курсовой комбинат — его преемником и стал центр «Энергетик». Изначально в нем проходили курсы по проверке знаний и аттестация специалистов отрасли. Однако с выходом федерального закона об электроэнергетике непрофильный бизнес был выведен из системы «Татэнерго», а сама компания разделилась на несколько по видам деятельности. Таким образом, учредителями центра в 2003 году выступили ОАО «Сетевая компания» и «Татэнерго», которые контролировались тогда лично Ильшатом Фардиевым. Однако и после смены руководства в энергетической отрасли учебный центр оставался под его патронатом.

По сведениям источников «Реального времени», «Сетевая компания» формировала до 60% объема обучающихся по программам центра, еще 30% приходилось на «Татэнерго»: «Основными заказчиками выступала «Сетевая компания», «Татэнерго», КМПО, «Нижнекамскнефтехим» (энергетический блок), «Нижнекамскшина», ОЭЗ «Алабуга». Но около 60% обучающихся приезжали от «Сетевой компании». Они осуществляли в центре учебно-практическую подготовку рабочего персонала, повышение квалификации инженерно-технических работников, проводили курсы по промышленной безопасности, охране труда, оказании первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности. Согласно правилам, оперативно-ремонтный персонал должен проходить проверку знаний раз в год, административно-технический на производстве — раз в 3 года, ИТР на предприятиях нефтедобычи и нефтехимии — раз в 5 лет. Одним словом, центр выполнял весь спектр обучающих программ, необходимых для работы на промышленном предприятии. В течение года здесь проходили переобучение около 9 тысяч специалистов отрасли, что сопоставимо с масштабом классического университета уровня КГЭУ или КХТИ.

В течение года в центре проходили переобучение около 9 тысяч специалистов отрасли. Фото prcpk.ru

«Татэнерго»: первым бросил Фардиев

В «Татэнерго» в ответ на запрос «Реального времени» объяснили, что к крайним мерам их подтолкнули действия «Сетевой компании», которая вывела 60% заказов в альтернативный собственный учебный центр в Заинске.

— Решение о ликвидации АНО ПРЦПК «Энергетик» принято учредителями: АО «Татэнерго» и ОАО «Сетевая компания» в целях недопущения банкротства. В связи с открытием ОАО «Сетевая компания» собственного учебного центра в Заинске по подготовке специалистов, осуществляющих ремонтные работы под высоким напряжением, прекратились действия договоров основного заказчика. Это привело к существенному падению выручки, потере рентабельности и экономической устойчивости образовательного центра, — констатируют в «Татэнерго».

В компании добавили, что «Татэнерго» осуществляло закупку услуг образовательного учреждения на 30% от общего объема предоставляемых центром услуг. Иначе говоря, выведение из оборота образовательного центра 60% объема услуг сделало невозможным дальнейшее функционирование заведения.

Напряжение подали в Заинск

Действительно, год назад «Сетевая компания» открыла в Заинске, на малой родине Ильшата Фардиева, специализированный «Центр работ под напряжением». Центр — учреждение дополнительного профессионального образования, где ведется подготовка по повышению квалификации специалистов и переподготовка персонала для работы под напряжением. Здесь обучают сетевиков для работы под напряжением — до 1 кВ, 10 кВ, 500 кВ.

Год назад «Сетевая компания» открыла в Заинске, на малой родине Ильшата Фардиева, специализированный «Центр работ под напряжением». Фото lineworker.ru

Центр рассчитан на обучение 6 тысяч человек по 51 программе. Общая сумма затрат составила 83 млн рублей. Почему «Сетевая компания» отпочковалась от казанского центра, осталось неизвестным. На запрос «Реального времени» здесь пока не ответили. Что подтолкнуло руководство «Сетевой компании» проводить обучение персонала в рамках собственной образовательной структуры, осталось неясным.

«Татэнерго» будет покупать услуги подготовки кадров через тендер

В отличие от сетевиков «Татэнерго» будет обучать специалистов на тендерной основе. «Отбор центров для профессионального обучения и переподготовки персонала АО «Татэнерго», осуществляется на конкурсной основе», — сообщили в пресс-службе компании.

Это в полной мере отвечает антимонопольной политике, обязывающей госкомпании проводить закупки исключительно на конкурсной основе. Следуя этому, обучающий партнер будет выбираться по принципу наименьшей цены. Ежегодные закупки на получение услуг по переподготовке персонала оцениваются в республике от 60 до 100 млн рублей.

Минобрнауки: есть альтернатива «Энергетику»

Желающие подхватить брошенные контракты есть. Заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов сообщил «Реальному времени», что наиболее подходящие претенденты на смену «Энергетика» — КГЭУ и ГАПОУ «Казанский энергетический колледж». «Они имеют лицензию на ведение образовательных программ. И конечно, они имеют право разрабатывать так называемые короткие программы повышения квалификации. И во взаимодействии с работодателями они могут это делать», — сказал он. Комментировать судьбу ликвидируемого центра Поминов отказался.



Директор колледжа Азат Хабибуллин с радостью ухватился за идею взяться за переподготовку энергетиков. «Конечно, нам хотелось бы проводить переподготовку и переобучение работников энергетической отрасли. Мы являемся основным образовательным учреждением, которое готовит рабочие кадры для отрасли», — заявил он. Но его смущает, что отбор победителя образовательной закупки будет вестись по наименьшей цене. «Мы могли бы заместить и подхватить это направление, — рассуждает он. — Но вмешивается экономика — они (работодатели) тоже считают деньги. Они выставляют эти работы на торги, и контракт достается тому, кто выиграет. Иногда понижение цены ведет к тому, что качество [образования страдает]. Выставлялись ли такие закупки? Пока мы не видели».

Директор Казанского энергетического колледжа Азат Хабибуллин с радостью ухватился за идею взяться за переподготовку энергетиков. Фото kek-rt.ru

Что бы ни говорили представители образовательных учреждений, но им все равно придется конкурировать с учебным центром в Заинске. «Нельзя говорить, что мы конкурируем и делим кусок хлеба, — не соглашается Азат Хабибуллин. — У нас есть госзаказ, финансирование. Это (переподготовка энергетиков) в части дополнительного дохода для колледжа, который бы позволил еще раз усилить материально-техническую базу и дать дополнительные доходы преподавателям». По его словам, речь не идет о комплексном подходе энергетиков, работодатели будут выбирать пару образовательных программ.



Обратной дороги нет

Впрочем, вернуть единый центр уже не получится. Учредители безвозмездно передали здание центра и землю под ним по улице Фарида Яруллина, 2 в распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений РТ. По закону об автономных некоммерческих организациях при их ликвидации все недвижимое имущество передается государству. Последнее по распоряжению правительства РТ передано в собственность госхолдинга «Связьинвестнефтехим».

Стоимость недвижимости оценена в 165 млн рублей. «Татэнерго» больше продавать ничего не собирается. «Продажа имущества некоммерческой организации с публичных торгов предусмотрена в случае недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов. В настоящее время у АНО ПРЦПК «Энергетик» достаточно денежных средств для удовлетворения требований кредиторов», — сообщили в компании.