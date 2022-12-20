Новогодние подарки от Татарстана получат почти 15 тысяч детей

В преддверии Нового года власти Татарстана вручат подарки 14 876 детям. Их получат несовершеннолетние, которые остались без попечения родителей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети с ОВЗ, обучающиеся в специальных (коррекционных) учреждениях, находящиеся на попечении государства в специализированных учреждениях.

Как рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, стоимость одного подарка составляет 806 рублей. Их вручают каждый год на основании распоряжения Кабмина республики.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во время зимних каникул в Татарстане планируется провести свыше 2,5 тысячи новогодних мероприятий для школьников. С 28 декабря по 10 января в в Актанышском, Алькеевском, Зеленодольском, Лениногорском, Мамадышском, Спасском, Новошешминском, Ютазинском, Кайбицком и Чистопольском районах будут работать 93 пришкольных лагеря.

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Татьяна Демина