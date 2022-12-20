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Новогодние подарки от Татарстана получат почти 15 тысяч детей

10:45, 20.12.2022 1
Новогодние подарки от Татарстана получат почти 15 тысяч детей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В преддверии Нового года власти Татарстана вручат подарки 14 876 детям. Их получат несовершеннолетние, которые остались без попечения родителей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети с ОВЗ, обучающиеся в специальных (коррекционных) учреждениях, находящиеся на попечении государства в специализированных учреждениях.

Как рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, стоимость одного подарка составляет 806 рублей. Их вручают каждый год на основании распоряжения Кабмина республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во время зимних каникул в Татарстане планируется провести свыше 2,5 тысячи новогодних мероприятий для школьников. С 28 декабря по 10 января в в Актанышском, Алькеевском, Зеленодольском, Лениногорском, Мамадышском, Спасском, Новошешминском, Ютазинском, Кайбицком и Чистопольском районах будут работать 93 пришкольных лагеря.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан Министерство образования и науки Республики ТатарстанХадиуллин Ильсур Гараевич

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:10
    получается, что в Казани получат в 100 раз больше детей подарки, чем в Татарстане?
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