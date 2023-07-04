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Верхнеуслонский район Татарстана стал лидером по доле «высокобалльников» на ЕГЭ

09:44, 04.07.2023
Верхнеуслонский район Татарстана стал лидером по доле «высокобалльников» на ЕГЭ
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане по итогам Единого государственного экзамена в 2023 году лидером по доле выпускников, набравших 80 баллов и больше, стал Верхнеуслонский район. Об этом сообщил министр науки и высшего образования республики Ильсур Хадиуллин.

Доля «высокобалльников» в Верхнеуслонском районе составила 38,97%. На ЕГЭ 80 баллов и выше набрали 76 из 195 выпускников.

В топ-10 по доле «высокобалльников» также вошли Мензелинский, Сабинский, Бугульминский, Агрызский, Балтасинский, Атнинский, Бавлинский районы, Вахитовский и Приволжский районы Казани, а также Набережные Челны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ильсур Хадиуллин напомнил, что основной период экзаменационной кампании завершился 1 июля. Пока не до конца завершены процедуры апелляции и нет результатов экзаменов, которые проводились в резервный период.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан Верхнеуслонский муниципальный район ТатарстанаМинистерство образования и науки Республики Татарстан

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