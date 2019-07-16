Двух выпускников татарстанских школ поймали на использовании шпаргалок во время ЕГЭ

В 2019 году с площадок проведения ЕГЭ в Татарстане вывели двух выпускников, уличенных в использовании справочных материалов — шпаргалок и смартфонов. Оба случая произошли в Казани, сегодня на совещании об итогах ЕГЭ заявил заместитель премьер-министра РТ — глава Минобра РТ Рафис Бурганов. Нарушителям или, в случае если выпускникам еще не исполнилось 18 лет, их родителям, грозят тысячные штрафы.



Экстерн казанской школы №165, у которого во время экзамена по математике профильного уровня 29 мая прямо в аудитории зазвонил телефон, в этом году будет допущен для пересдачи только по базовому уровню математики. Кроме того, на месте был составлен протокол об административном правонарушении, материалы направлены в суд, выпускнику либо его законному представителю (в случае если молодой человек не достиг 18 лет) грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.



Аналогичным образом была наказана выпускница Казанского педагогического колледжа, рассыпавшая бумажные шпаргалки во время проведения резервного экзамена по математике профильного уровня 24 июня. Сдать профильную математику она сможет только через год.

Подробности совещания об итогах ЕГЭ — в материале «Реального времени».