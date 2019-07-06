Видеоопрос: «А вы поддерживаете запрет на мобильные телефоны в школах?»
Учащимся могут запретить пользоваться телефонами в школе — соответствующие предложения подготовит рабочая группа министерства просвещения РФ, Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Российской академии образования. Новый порядок использования мобильников в учебных заведениях может быть согласован уже к 1 сентября.
«А вы поддерживаете запрет на мобильные телефоны в школах?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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