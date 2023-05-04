«Мы уверены, что событие станет проявлением благодарности»: в Татарстане откроют памятник учителю

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане установят памятник учителю. О таких планах рассказал министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

— Запланирована установка памятника учителю в республике. Мы уверены, что это событие станет проявлением благодарности татарстанцев за нелегкий учительский труд, напомнит о важной роли учителя в жизни любого человека, — сказал он.

Кроме того, в Татарстане хотят издать книгу о столетней истории образования в республике. Особое внимание в ней уделят ветеранам педагогического труда, в том числе фронтовикам, их достижениям и вкладу в образовательную сферу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ильсур Хадиуллин напомнил, что «в знак признательности всем педагогам, учителям нашей страны» 2023 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника. По его словам, основная миссия года — выражение благодарности всем тем, кто нас учит и воспитывает.

Год педагога и наставника в России открылся 2 марта. На его протяжении будут рассматриваться вопросы социального статуса учителей, улучшений условий их труда, преподавания общественно значимых дисциплин, наставничества и технического состояния учреждений образования.



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Максим Кокунин, Татьяна Демина