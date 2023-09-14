Глава Минобрнауки Татарстана: «У нас пока перечень для строительства школ не утвержден»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на сегодняшний день перечень новых школ для строительства не утвержден. Об этом заявил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин, выступая на 47-заседании Госсовета региона.

— Сейчас у нас пока перечень для строительства школ не утвержден. Сегодня мы обсуждаем. У нас и в Казани такая потребность — еще четыре на будущий год, — заявил он, отвечая на вопрос о планах по возведению новых образовательных объектов.

Ильсур Хадиуллин напомнил, что строительство школ и детских садов — приоритет для татарстанских властей.

— Надеемся на федеральные программы, появятся новые программы, и на руководство, на раиса Республики Татарстан, — уточнил он.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в конце августа мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин заявил, что в Казани на строительство новых школ, чтобы решить проблему их нехватки, потребуется несколько годовых бюджетов города. В этом году открыли четыре новые школы, что стало рекордом.



Начальник Управления образования города Ирек Ризванов заявлял, что в Казани «остается острая потребность в возведении школ». Почти 30 микрорайонов испытывают потребность в них.

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Татьяна Демина