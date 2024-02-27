Денег нет — и суда нет: иск прокуратуры о строительстве школы в Богородском «завернули»
Суд счел неисполнимым требование обязать исполком Пестречинского района обеспечить детям доступность образования
27 февраля Верховный суд Татарстана «засилил» отказ Пестречинского райсуда по иску прокуратуры, пытавшейся обязать районные власти построить новые школу и детсад в селе Богородское — в дополнение к старым, где «плотность» учеников и воспитанников почти вдвое превышает проектное количество мест. Прокуратура просила суд обязать Кабмин РТ и исполком Пестречинского муниципального района обеспечить общедоступность общего образования и устранить нарушение допустимой нормы наполняемости помещений образовательных учреждений, но обе судебные инстанции сочли неправильным выносить «заведомо неисполнимое судебное постановление». «Реальное время» — о подробностях и дальнейших перспективах «образовательной» судебной тяжбы.
Потребность есть — возможности нет
27 февраля 2024 года апелляционная инстанция Верховного суда РТ создала важный прецедент — «засилила» вынесенное Пестречинским райсудом решение, которое де-факто освободило ответственные за создание социальной инфраструктуры органы от этой самой ответственности по принципу: раз не могут они ее создать, то не надо их и заставлять.
30 мая 2023 года в Пестречинский райсуд поступил иск прокурора района к Кабмину РТ и исполнительному комитету Пестречинского района РТ в интересах неопределенного круга лиц — об обязании обеспечить общедоступность дошкольного общего образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования путем организации строительства образовательных учреждений в целях устранения нарушений допустимой нормы наполняемости помещений образовательных учреждений. Прокуратура мотивировала это требование тем, что Богородская средняя общеобразовательная школа, где обучаются дети из Богородского, Гильдеева, а также деревень Камыш и Первое Мая, переполнена почти вдвое — на 247 мест в ней приходится 421 ученик (а с сентября 2024 года — 450 учеников), и при норме площади в 2,5 кв. метра на одного учащегося в ней имеется лишь 1,8 кв. метра. Также в иске было указано, что детсад «Золотой ключик», рассчитанный на 120 мест, посещают 183 ребенка из четырех близлежащих населенных пунктов.
«Указанное подтверждает факт наличия объективной потребности в строительстве образовательных организаций на территории Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района, — говорилось в иске. — Ежегодно количество детей дошкольного и школьного возраста возрастает, в связи с чем необходимо принимать действенные меры по увеличению мест для получения детьми общего образования. Выявленные нарушения прав детей на доступное и безопасное образование влекут снижение качества реализации образовательных программ, не отвечают потребностям детей в создании комфортной и современной образовательной среды».
Однако представитель Кабмина заявил, что правительство республики является ненадлежащим ответчиком, «поскольку непосредственной обязанности по обеспечению строительства муниципальных детских садов и школ в Республике Татарстан в соответствии законом не имеется». А представитель исполкома не согласился с иском на том основании, что «бюджетное финансирование на строительство дополнительных образовательных объектов в настоящее время отсутствует».
Доводы же прокуратуры, что Конституция РФ, Конституция РТ и федеральный закон «Об образовании…» гарантируют общедоступность школьного и дошкольного образования, а финансовое обеспечение реализации этих прав и гарантий федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления…» возлагает на органы государственной власти субъектов РФ и муниципальные власти, впоследствии разбились о такую скалу, как фактическая неисполнимость судебного решения, если оно будет положительным. Согласно действующему законодательству, «судебные решения должны отвечать общеправовому принципу исполнимости судебных актов».
И 20 октября 2023 года Пестречинский райсуд отказал прокуратуре в удовлетворении иска на том основании, что «возложение… на исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ обязанности по организации общедоступного образования на территории муниципального образования путем организации строительства школы в связи с имеющейся потребностью в увеличении количества мест в общеобразовательных учреждениях… является заведомо неисполнимым судебным постановлением».
«Ваше мнение учесть не можем»
Рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры Пестречинского района на решение районного суда 27 февраля 2024 года в Верховном суде РТ сделали закрытым для представителей средств массовой информации. «Реальному времени» рассказали о нем присутствовавшие в зале слушатели — жители Богородского и окрестных деревень.
В Верховном суде ответчики подтвердили невозможность исполнить требование прокуратуры в отсутствие финансирования, а потом сообщили о мерах, принимаемых в районе для обеспечения доступности общего образования: о планах строительства пристроя к лицею «Алгоритм» в Куюках, детского сада — опять же в Куюках и еще одного в Царево.
— Мы сейчас говорим о ситуации именно в Богородском и еще пяти деревнях, а не о Куюках, — напомнила присутствовавшая на судебном заседании в качестве слушательницы мать двоих школьников из Богородского Диана Исанькина. — У нас ничего не строится! А по Куюкам отдельный суд будет — заседание будет 1 марта.
Суд попытался предостеречь от выступлений граждан, не являющихся участниками процесса:
— Слушатели, вы слушатели, пожалуйста, присядьте…
— Так вот, разрешили же! — возразила мать троих школьников из деревни Камыш Наталья Смирнова, указав на Исанькину, и продолжила: — У меня дети — третий, шестой и восьмой класс — учатся в Богородской школе. Я в родительском комитете во всех трех классах. У меня есть фотографии — как дети в этой школе питаются, это ужас. Я лично собирала с родителей деньги, чтобы покрасить спортзал в этой школе — добровольно сдавали желающие. И здесь говорят про Куюки, а речь идет о нашей школе, где даже стены нам приходится красить за свой счет…
— Вы можете свои права защитить путем подачи иска и по поводу питания, и по поводу покраски стен, — прервал ее суд. — Сейчас иск не по этому поводу [рассматривается].
— Так места же в школе не хватает!..
— Вы нарушаете ход судебного заседания. Ваше мнение мы пока, к сожалению, учесть не можем.
Непубличная помощь
Суд поинтересовался у ответчиков перспективами — когда именно все-таки можно рассчитывать на строительство новых образовательных учреждений в Богородском. Но даты не были названы.
— Что касается школы, дети местами в школе обеспечены, — заявила представитель райисполкома. — Истец в иске прописал, что действует двухсменный режим. То есть при двухсменном режиме все местами обеспечены, и необходимости строительства школы нет. Что касается детского сада, то детский сад посещают также дети, которые проживают в Куюках. При строительстве детского сада в Куюках нагрузка на детсад в Богородском будет уменьшена.
А на напоминание об указании в решении нижестоящего суда на то, что «ввиду сложившихся обстоятельств нехватки мест в объектах социальной инфраструктуры представляется, что при выдаче разрешения на строительство вопрос о наличии и достаточности имеющихся объектов на территории муниципального района, о планируемых застройщиком к созданию объектов социальной инфраструктуры исполнительным комитетом района не рассматривался и во внимание не принимался», представитель ответчика возразила:
— Ну как сказать… Он принимался. Когда выдавалось разрешение на строительство, рассматривался проект планировки территории, и в соответствии с ним, по всем расчетам, мест [в школах и детсадах] было достаточно для данного населения. Должна заметить, что разрешения на строительство не признавались недействительными и нарушений как бы не выявлено…
А представитель Кабмина представила на обозрение суда, как она пояснила, «непубличный документ» — некое распоряжение правительства республики о строительстве образовательных организаций на территории Пестречинского района «в целях оказания району помощи в части создания социальной инфраструктуры».
«Отказали!»
Завершилось заседание оглашением резолютивной части определения — решение Пестречинского райсуда апелляционная инстанция оставила без изменения.
— Отказали! — ахнули слушатели, которые до последнего надеялись, что их доводы будут услышаны.
— Прокуратуре отказали… Теперь только если в кассационной…
— Получается, что наши дети будут так продолжать мучиться, что не будет у нас ни новой школы, ни детсада.
— Куюки, все только про Куюки, про какие-то там дополнительные учреждения говорят. А нам 40 километров ездить до Куюков! У них школа на 1 200 учеников, а там сейчас 2 800 учеников. А нам ни пристроя, ничего не обещают — на наши пять поселков.
«Они так останутся без образования!»
— Нам в суде рот не дали открыть, — возмущалась в разговоре с «Реальным временем» Наталья Смирнова. — В нашей школе питание ужасное — гречку не варят, а просто запаривают, котлеты бывают надкушенные, волосы в тарелках попадаются. Мои дети отравились в школе, я их в 7-ю больницу в город возила на промывание — документы все есть… И запах в столовой ужасный. А в спортзале краска отколупывается, под ней грибок проступает. Маты там драные — у меня сын ключицу сломал. Нам школу в Куюках предлагают — а как дети добираться должны туда? Мы живем в Камыше — тут даже до Богородского полтора десятка километров, а до Куюков — все 40... Школа должна быть в шаговой доступности! А у нас — выделили автобус, и по заснеженной дороге он не ходит, дети сидят дома. Трассы не чистят — дети отстали от программы. Они у нас так останутся вообще без образования! А еще у нас вторая смена — в одиннадцать утра автобус за детьми приходит, если приходит вообще, в семь вечера с ними возвращается. И какие секции, какое тут может быть развитие, если родители работают? Тут уроки делать некогда!
Между тем 8 декабря 2023 года в Пестречинский райсуд поступило исковое заявление Управления Роспотребнадзора по РТ к МБОУ «Богородская СОШ», где в качестве соответчика фигурирует исполнительный комитет Пестречинского муниципального района. Санврачи зафиксировали в школе многочисленные нарушения: несоблюдение нормы площади на одного ребенка в учебных кабинетах, рекреациях, гардеробе, туалетных комнатах, столовой. И дефекты мебели, и дефекты полов, и плохую освещенность, и отсутствие отвечающих нормам систем вентиляции и канализации, и несоответствие санитарно-технического оборудования гигиеническим нормативам, и использование мобильных телефонов в образовательных целях, и недостаток оборудования в кабинетах технологии, и использование для занятий физкультурой площадок за пределами школы, и многое другое.
Суд приступил к рассмотрению дела 5 февраля 2024 года, очередное заседание состоится в начале марта.
А может, пора на храмы науки всем миром скинуться?
На днях депутат Госдумы Олег Смолин сообщил в своем блоге со ссылкой на Росстат и данные РПЦ, что в России количество храмов превысило количество школ. В 2022 году только количество православных церквей достигло 41,9 тыс., тогда как школ насчитывалось 39,9 тыс., а за последние 30 лет, после распада Советского Союза число школ уменьшилось более чем на 30 тысяч и было закрыто около 54 тыс. детских садов.
Татарстан в этом плане шагает в ногу со всей Россией. По данным информационно-просветительского сайта Татарстанской митрополии, на сегодня в республике действуют 160 православных храмов и семь монастырей. И активно строятся и восстанавливаются новые. По данным Духовного управления мусульман РТ, на начало 2024 года в Татарстане действовало 1 582 мечети, 19 из которых открылись в 2023 году — и продолжают строиться новые. А всего в республике в настоящее время действует 1 749 храмов только двух ведущих конфессий.
А школ в республике, по официальным данным Минобрнауки Татарстана, на сегодня — всего лишь 1 408. Правда, в 2023 году в Казани установили городской рекорд — сдали сразу четыре новых школы на 6 тысяч учащихся. И сейчас в столице республики начали проектировать одну из самых больших новых российских школ — на 2 500 учащихся. Только этим рекордом нехватку малых школ в растущих вокруг Казани поселках и деревнях не компенсируешь.
— Я считаю себя человеком верующим, хотя признаю честно — веду светский образ жизни, — поделился с «Реальным временем» своими мыслями отец троих детей Марат Р. из Куюков. — Я традицию соблюдаю, садака раздаю, а мой сосед — русский — тоже светский человек, но по традиции в церковь иногда заходит и на храм жертвует. А дети у нас учатся в одной школе. И мы с ним как-то разговорились о том, что если мы жертвуем на храмы и храмы строятся, то, может, и на храмы науки — школы пора нам жертвовать? Ну, если нет у государства на них достаточно средств? И знаете, к какому выводу мы пришли? Что на школы, возможно, люди будут даже более охотно жертвовать, чем на храмы, потому что насколько твой ребенок будет религиозным — от него зависит, а вот о его образовании родители просто обязаны позаботиться! Да и государству нужны не только верующие, но и образованные люди — или я не прав?
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