Денег нет — и суда нет: иск прокуратуры о строительстве школы в Богородском «завернули»

Суд счел неисполнимым требование обязать исполком Пестречинского района обеспечить детям доступность образования

Фото: Реальное время

27 февраля Верховный суд Татарстана «засилил» отказ Пестречинского райсуда по иску прокуратуры, пытавшейся обязать районные власти построить новые школу и детсад в селе Богородское — в дополнение к старым, где «плотность» учеников и воспитанников почти вдвое превышает проектное количество мест. Прокуратура просила суд обязать Кабмин РТ и исполком Пестречинского муниципального района обеспечить общедоступность общего образования и устранить нарушение допустимой нормы наполняемости помещений образовательных учреждений, но обе судебные инстанции сочли неправильным выносить «заведомо неисполнимое судебное постановление». «Реальное время» — о подробностях и дальнейших перспективах «образовательной» судебной тяжбы.



Потребность есть — возможности нет



27 февраля 2024 года апелляционная инстанция Верховного суда РТ создала важный прецедент — «засилила» вынесенное Пестречинским райсудом решение, которое де-факто освободило ответственные за создание социальной инфраструктуры органы от этой самой ответственности по принципу: раз не могут они ее создать, то не надо их и заставлять.

30 мая 2023 года в Пестречинский райсуд поступил иск прокурора района к Кабмину РТ и исполнительному комитету Пестречинского района РТ в интересах неопределенного круга лиц — об обязании обеспечить общедоступность дошкольного общего образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования путем организации строительства образовательных учреждений в целях устранения нарушений допустимой нормы наполняемости помещений образовательных учреждений. Прокуратура мотивировала это требование тем, что Богородская средняя общеобразовательная школа, где обучаются дети из Богородского, Гильдеева, а также деревень Камыш и Первое Мая, переполнена почти вдвое — на 247 мест в ней приходится 421 ученик (а с сентября 2024 года — 450 учеников), и при норме площади в 2,5 кв. метра на одного учащегося в ней имеется лишь 1,8 кв. метра. Также в иске было указано, что детсад «Золотой ключик», рассчитанный на 120 мест, посещают 183 ребенка из четырех близлежащих населенных пунктов.

«Указанное подтверждает факт наличия объективной потребности в строительстве образовательных организаций на территории Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района, — говорилось в иске. — Ежегодно количество детей дошкольного и школьного возраста возрастает, в связи с чем необходимо принимать действенные меры по увеличению мест для получения детьми общего образования. Выявленные нарушения прав детей на доступное и безопасное образование влекут снижение качества реализации образовательных программ, не отвечают потребностям детей в создании комфортной и современной образовательной среды».

Однако представитель Кабмина заявил, что правительство республики является ненадлежащим ответчиком, «поскольку непосредственной обязанности по обеспечению строительства муниципальных детских садов и школ в Республике Татарстан в соответствии законом не имеется». А представитель исполкома не согласился с иском на том основании, что «бюджетное финансирование на строительство дополнительных образовательных объектов в настоящее время отсутствует».

Доводы же прокуратуры, что Конституция РФ, Конституция РТ и федеральный закон «Об образовании…» гарантируют общедоступность школьного и дошкольного образования, а финансовое обеспечение реализации этих прав и гарантий федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления…» возлагает на органы государственной власти субъектов РФ и муниципальные власти, впоследствии разбились о такую скалу, как фактическая неисполнимость судебного решения, если оно будет положительным. Согласно действующему законодательству, «судебные решения должны отвечать общеправовому принципу исполнимости судебных актов».

И 20 октября 2023 года Пестречинский райсуд отказал прокуратуре в удовлетворении иска на том основании, что «возложение… на исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ обязанности по организации общедоступного образования на территории муниципального образования путем организации строительства школы в связи с имеющейся потребностью в увеличении количества мест в общеобразовательных учреждениях… является заведомо неисполнимым судебным постановлением».

«Ваше мнение учесть не можем»

Рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры Пестречинского района на решение районного суда 27 февраля 2024 года в Верховном суде РТ сделали закрытым для представителей средств массовой информации. «Реальному времени» рассказали о нем присутствовавшие в зале слушатели — жители Богородского и окрестных деревень.

В Верховном суде ответчики подтвердили невозможность исполнить требование прокуратуры в отсутствие финансирования, а потом сообщили о мерах, принимаемых в районе для обеспечения доступности общего образования: о планах строительства пристроя к лицею «Алгоритм» в Куюках, детского сада — опять же в Куюках и еще одного в Царево.

— Мы сейчас говорим о ситуации именно в Богородском и еще пяти деревнях, а не о Куюках, — напомнила присутствовавшая на судебном заседании в качестве слушательницы мать двоих школьников из Богородского Диана Исанькина. — У нас ничего не строится! А по Куюкам отдельный суд будет — заседание будет 1 марта.

Суд попытался предостеречь от выступлений граждан, не являющихся участниками процесса:

— Слушатели, вы слушатели, пожалуйста, присядьте…

— Так вот, разрешили же! — возразила мать троих школьников из деревни Камыш Наталья Смирнова, указав на Исанькину, и продолжила: — У меня дети — третий, шестой и восьмой класс — учатся в Богородской школе. Я в родительском комитете во всех трех классах. У меня есть фотографии — как дети в этой школе питаются, это ужас. Я лично собирала с родителей деньги, чтобы покрасить спортзал в этой школе — добровольно сдавали желающие. И здесь говорят про Куюки, а речь идет о нашей школе, где даже стены нам приходится красить за свой счет…

«В спортзале краска отколупывается, под ней грибок проступает. Маты там драные»

— Вы можете свои права защитить путем подачи иска и по поводу питания, и по поводу покраски стен, — прервал ее суд. — Сейчас иск не по этому поводу [рассматривается].

— Так места же в школе не хватает!..

— Вы нарушаете ход судебного заседания. Ваше мнение мы пока, к сожалению, учесть не можем.

Непубличная помощь

Суд поинтересовался у ответчиков перспективами — когда именно все-таки можно рассчитывать на строительство новых образовательных учреждений в Богородском. Но даты не были названы.

— Что касается школы, дети местами в школе обеспечены, — заявила представитель райисполкома. — Истец в иске прописал, что действует двухсменный режим. То есть при двухсменном режиме все местами обеспечены, и необходимости строительства школы нет. Что касается детского сада, то детский сад посещают также дети, которые проживают в Куюках. При строительстве детского сада в Куюках нагрузка на детсад в Богородском будет уменьшена.

«Что касается школы, дети местами в школе обеспечены», — заявила представитель райисполкома.

А на напоминание об указании в решении нижестоящего суда на то, что «ввиду сложившихся обстоятельств нехватки мест в объектах социальной инфраструктуры представляется, что при выдаче разрешения на строительство вопрос о наличии и достаточности имеющихся объектов на территории муниципального района, о планируемых застройщиком к созданию объектов социальной инфраструктуры исполнительным комитетом района не рассматривался и во внимание не принимался», представитель ответчика возразила:

— Ну как сказать… Он принимался. Когда выдавалось разрешение на строительство, рассматривался проект планировки территории, и в соответствии с ним, по всем расчетам, мест [в школах и детсадах] было достаточно для данного населения. Должна заметить, что разрешения на строительство не признавались недействительными и нарушений как бы не выявлено…

А представитель Кабмина представила на обозрение суда, как она пояснила, «непубличный документ» — некое распоряжение правительства республики о строительстве образовательных организаций на территории Пестречинского района «в целях оказания району помощи в части создания социальной инфраструктуры».

«Отказали!»

Завершилось заседание оглашением резолютивной части определения — решение Пестречинского райсуда апелляционная инстанция оставила без изменения.

— Отказали! — ахнули слушатели, которые до последнего надеялись, что их доводы будут услышаны.

— Прокуратуре отказали… Теперь только если в кассационной…

«Получается, что наши дети будут так продолжать мучиться, что не будет у нас ни новой школы, ни детсада».

— Получается, что наши дети будут так продолжать мучиться, что не будет у нас ни новой школы, ни детсада.

— Куюки, все только про Куюки, про какие-то там дополнительные учреждения говорят. А нам 40 километров ездить до Куюков! У них школа на 1 200 учеников, а там сейчас 2 800 учеников. А нам ни пристроя, ничего не обещают — на наши пять поселков.

«Они так останутся без образования!»

— Нам в суде рот не дали открыть, — возмущалась в разговоре с «Реальным временем» Наталья Смирнова. — В нашей школе питание ужасное — гречку не варят, а просто запаривают, котлеты бывают надкушенные, волосы в тарелках попадаются. Мои дети отравились в школе, я их в 7-ю больницу в город возила на промывание — документы все есть… И запах в столовой ужасный. А в спортзале краска отколупывается, под ней грибок проступает. Маты там драные — у меня сын ключицу сломал. Нам школу в Куюках предлагают — а как дети добираться должны туда? Мы живем в Камыше — тут даже до Богородского полтора десятка километров, а до Куюков — все 40... Школа должна быть в шаговой доступности! А у нас — выделили автобус, и по заснеженной дороге он не ходит, дети сидят дома. Трассы не чистят — дети отстали от программы. Они у нас так останутся вообще без образования! А еще у нас вторая смена — в одиннадцать утра автобус за детьми приходит, если приходит вообще, в семь вечера с ними возвращается. И какие секции, какое тут может быть развитие, если родители работают? Тут уроки делать некогда!

Между тем 8 декабря 2023 года в Пестречинский райсуд поступило исковое заявление Управления Роспотребнадзора по РТ к МБОУ «Богородская СОШ», где в качестве соответчика фигурирует исполнительный комитет Пестречинского муниципального района. Санврачи зафиксировали в школе многочисленные нарушения: несоблюдение нормы площади на одного ребенка в учебных кабинетах, рекреациях, гардеробе, туалетных комнатах, столовой. И дефекты мебели, и дефекты полов, и плохую освещенность, и отсутствие отвечающих нормам систем вентиляции и канализации, и несоответствие санитарно-технического оборудования гигиеническим нормативам, и использование мобильных телефонов в образовательных целях, и недостаток оборудования в кабинетах технологии, и использование для занятий физкультурой площадок за пределами школы, и многое другое.

Суд приступил к рассмотрению дела 5 февраля 2024 года, очередное заседание состоится в начале марта.

А может, пора на храмы науки всем миром скинуться?

На днях депутат Госдумы Олег Смолин сообщил в своем блоге со ссылкой на Росстат и данные РПЦ, что в России количество храмов превысило количество школ. В 2022 году только количество православных церквей достигло 41,9 тыс., тогда как школ насчитывалось 39,9 тыс., а за последние 30 лет, после распада Советского Союза число школ уменьшилось более чем на 30 тысяч и было закрыто около 54 тыс. детских садов.

Татарстан в этом плане шагает в ногу со всей Россией. По данным информационно-просветительского сайта Татарстанской митрополии, на сегодня в республике действуют 160 православных храмов и семь монастырей. И активно строятся и восстанавливаются новые. По данным Духовного управления мусульман РТ, на начало 2024 года в Татарстане действовало 1 582 мечети, 19 из которых открылись в 2023 году — и продолжают строиться новые. А всего в республике в настоящее время действует 1 749 храмов только двух ведущих конфессий.

А школ в республике, по официальным данным Минобрнауки Татарстана, на сегодня — всего лишь 1 408. Правда, в 2023 году в Казани установили городской рекорд — сдали сразу четыре новых школы на 6 тысяч учащихся. И сейчас в столице республики начали проектировать одну из самых больших новых российских школ — на 2 500 учащихся. Только этим рекордом нехватку малых школ в растущих вокруг Казани поселках и деревнях не компенсируешь.

— Я считаю себя человеком верующим, хотя признаю честно — веду светский образ жизни, — поделился с «Реальным временем» своими мыслями отец троих детей Марат Р. из Куюков. — Я традицию соблюдаю, садака раздаю, а мой сосед — русский — тоже светский человек, но по традиции в церковь иногда заходит и на храм жертвует. А дети у нас учатся в одной школе. И мы с ним как-то разговорились о том, что если мы жертвуем на храмы и храмы строятся, то, может, и на храмы науки — школы пора нам жертвовать? Ну, если нет у государства на них достаточно средств? И знаете, к какому выводу мы пришли? Что на школы, возможно, люди будут даже более охотно жертвовать, чем на храмы, потому что насколько твой ребенок будет религиозным — от него зависит, а вот о его образовании родители просто обязаны позаботиться! Да и государству нужны не только верующие, но и образованные люди — или я не прав?