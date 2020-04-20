«Ребята пока слабо доверяют онлайн-обучению либо хотят насладиться отдыхом»

Основатель онлайн-школы — о том, чем образование в Сети лучше репетиторов и как школьникам готовиться к ЕГЭ и ОГЭ в условиях самоизоляции

ЕГЭ и ОГЭ пройдут в Татарстане в обычном, «офлайновом» режиме, только с соблюдением усиленных санитарных норм — об этом объявил глава Минобразования РТ Рафис Бурганов. Соответственно, перед старшеклассниками сейчас стоит серьезная задача: им нужно суметь эффективно потратить оставшееся время на подготовку к экзаменам. На первый взгляд очевидно, что интерес к обучению в онлайн-школах у старшеклассников должен вырасти, как отмечает основатель онлайн-школы УМСКУЛ Дмитрий Данилов, но сейчас такого всплеска не наблюдается. Данилов предполагает, что ребята пока слабо доверяют онлайн-обучению либо просто хотят насладиться возможностью не ходить в школу.

Чем онлайн-школа лучше репетитора

Объясню тезисно. Во-первых, в онлайн-школах учиться реально дешевле. Во-вторых, обучение онлайн включает гораздо больше занятий, а значит, более развернуто и подробно объясняет теорию, решает больше задач. Это сильно влияет на навык решения и помогает на экзамене.

Можно предположить, что на онлайн-курсах старшеклассник не получит такого же внимания, как если бы он занимался с репетитором, но это совсем не так. Даже наоборот: если после занятия с репетитором ученик остается наедине с собой, то в онлайн-школах можно задавать вопросы каждый день. Например, в нашей школе УМСКУЛ качественный ответ на вопрос можно получить за 1—5 минут. На вопросы отвечают кураторы, они проходят три этапа отбора, где доказывают свое превосходное знание предмета и умение его объяснять. Такого нет практически нигде, и мы очень гордимся этой системой.

Решение задач всегда занимает много времени, потому что приходится что-то листать, гуглить, искать, а при обучении онлайн есть возможность минимизировать затраты времени. Например, в нашей онлайн-школе этот момент решен через подсказки и полные решения к каждой задаче. Это существенно оптимизирует процесс обучения, позволяет учиться гораздо более эффективно.

Перед старшеклассниками сейчас стоит серьезная задача: им нужно суметь эффективно потратить оставшееся время на подготовку к экзаменам. Фото mon.tatarstan.ru

Ну и, конечно, время: на поездку к репетитору или в центры подготовки его приходится тратить много, особенно когда ты готовишься к нескольким предметам, а компьютер — дома. В большей мере это актуально сейчас, во время карантина.

Минусы онлайн-школ

Самое сложное — это выбрать правильную онлайн-школу. Сейчас их стало очень много, их организовывают часто далеко не профессионалы в образовании, а занятия ведут преподаватели-новички. Оглядываясь назад, я понимаю, что и мы когда-то были довольно слабой школой. Современные предприниматели мало думают о продукте и больше заморачиваются маркетингом.

Нужно внимательно изучать отзывы, смотреть их в «Гугле», плюс искать рекомендации среди друзей. Старайтесь выбирать более опытные и крупные школы, потому что там, как правило, более компетентные преподаватели. Небольшой лайфхак: у преподавателей на страничках в социальных сетях можно найти списки их учеников прошлых лет. Не поленитесь и напишите им, убедитесь, что это реальные люди.



Становятся ли экзамены более сложными?

Некоторые экзамены, действительно, меняются: сейчас идет тенденция к уменьшению заданий тестовой части, где надо просто выбрать ответ, и увеличению заданий, где нужно подумать, провести глубокий анализ. Мы видим, что на экзаменах теперь проверяют умение человека думать.



К ЕГЭ и ОГЭ готовиться нужно, сейчас для этого есть множество возможностей, в том числе стоит попробовать начать обучение в онлайн-школах. Фото vogazeta.ru

Раньше можно было просто заучить все, сейчас — нужно понимать. И это радует, потому что долгое время популярной была мысль о том, что ЕГЭ делает из человека робота, умеющего решать только типовые задачи.

В экзамены добавляется больше заданий прикладного характера: примерами тому являются экономическая и банковская задачи в ЕГЭ по математике и финансовая грамотность, которая была введена в ОГЭ по обществознанию в этом году.

На мой взгляд, система ЕГЭ и ОГЭ очень эффективна. Вряд ли можно более объективно оценить учеников и, что самое важное, дать каждому выпускнику нашей страны шанс бесплатно учиться в хорошем вузе. Любой другой экзамен будет давать субъективную оценку, и повысится вероятность коррупции в вузах.

Как итог — к ЕГЭ и ОГЭ готовиться нужно, сейчас для этого есть множество возможностей, в том числе стоит попробовать начать обучение в онлайн-школах. Уверен, что это принесет большую пользу выпускникам.

