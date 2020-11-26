Родители казанских учеников поставили школьным столовым 4,2 из 10

Что не нравится в школьных обедах: посторонние предметы в еде и хамство школьных поваров

Казанские родители не слишком удовлетворены питанием своих детей в школах: оценка составляет только 4,2 из 10. Об этом говорится в исследовании ИА «ПромРейтинг» (есть в распоряжении «Реального времени»). Для него с 30 марта по 1 августа проводился опрос 600 родителей школьников (возраст респондентов — старше 25 лет).

По мнению почти 30% опрошенных родителей, школьное питание прежде всего должно быть вкусным. 13,2% в приоритет поставили температуру блюд, то есть они должны быть не холодными. О разнообразии сообщили 11,8% родителей, безопасности — 7,2%.

Фото: ИА «ПромРейтинг»

Среди достоинств системы школьного питания, помимо горячего питания и безопасных блюд, родители назвали возможность безналичного расчета и личного контроля, прогнозируемость меню и уникальность блюд. Сюда же относится общий стандарт еды для всех.

Недостатков тоже полно: скудный выбор блюд и их повтор, недостаток фруктов и даже посторонние предметы в пище. Выделили родители и хамское отношение поваров, и расхождение между заявленным меню и реальными блюдами.

Фото: ИА «ПромРейтинг»

Вопросы питания



К вопросу качества школьного питания начали проявлять особое внимание с начала 2020 года — президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил, что ученики младших классов должны получать в школе бесплатное горячее питание. Обеды должны предоставлять не реже одного раза в день.

Если по всей России переход на бесплатное питание будет осуществляться поэтапно, то в Татарстане переход прошел почти сразу. Всего в Татарстане 209 тысяч детей обучаются с 1-го по 4-й класс, они начали получать горячий обед с 1 сентября. 85% школ организуют питание самостоятельно, 15% привлекают сторонние организации.

В Казани горячее питание, по данным пресс-службы президента РТ, получают 72 тысячи школьников. В ходе посещения департамента продовольствия города в начале сентября Рустаму Минниханову в том числе продемонстрировали меню для младших школьников, которое в течение недели не повторяется. Отметим, что, согласно представленному выше опросу, это не совсем так.

Последнее на данный момент изменение в питании школьников Казани — другой график. Фото Дарьи Турцевой

Размер нормативных затрат на обеспечение одного школьника горячим питанием в 2021 году, согласно постановлению кабмина РТ, составит 53,41 рубля в день. В 2022 и 2023 годах эта цифра вырастет до 55,01 рубля в день, как и в 2023-м.

Не обошлось и без скандалов — прокуратура месяц назад анонсировала проверку информации о просьбах к школьникам из Московского района Казани написать заявление об отказе от бесплатного горячего питания по субботам. Связано это якобы с дистанционным режимом обучения в этот день недели. В Управлении образования Казани «Реальному времени» тогда сообщили, что нарушений никаких нет: «Согласно федеральному законодательству, при такой форме обучения горячее питание в «дистанционный» учебный день не может быть заменено сухим пайком или денежной компенсацией».

Вместе с тем, по данным Минобрнауки РТ, которое ведет мониторинг обращений по горячему питанию для младшеклассников, все больше родителей довольны школьными обедами.

Последнее на данный момент изменение в питании школьников Казани — другой график. Из-за распространения коронавируса столовые не заполняются полностью во время перемен, дети обедают по гибкому графику или с соблюдением необходимой дистанции (рассадкой через ряд). Сейчас в Казани бесплатно получают обед 69,5 тыс. учеников начальных классов.

Дарья Пинегина