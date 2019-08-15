Каждый четвертый выпускник татарстанских школ из числа стобалльников поступил в КФУ

Фото: Инна Серова

Сегодня в рамках проходящего на «Казань Экспо» традиционного августовского педсовета с выпускниками татарстанских школ, набравшими при сдаче ЕГЭ 100 баллов, встретились министр образования и науки РТ Рафис Бурганов и и ректоры ведущих казанских вузов.

Стобалльников в республике оказалось больше, чем в прошлые годы, — 181 выпускник (в 2018 году — 173, годом ранее — 117). Из них 100 баллов по трем предметам получил один выпускник, по двум — 10.

На встрече с министром присутствовали 145 выпускников-стобалльников. Рафис Бурганов сообщил, что каждый четвертый из набравших 100 баллов при сдаче ЕГЭ поступил в Казанский федеральный университет.