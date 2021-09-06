Казанский школьный стресс-тест: 10 минут на обед, без учебников и с «переученными педагогами»
Новый учебный год принес ученикам и их родителям много неожиданных новшеств
С неприятных сюрпризов начался учебный год в некоторых казанских школах. В лицее №5 родители переживают из-за странного расписания уроков, а еще больше — за то, как старшеклассники усвоят математику после уроков, которые будет вести прошедший курсы по переобучению секретарь школы. А в переполненной учениками школе №181 на всех не хватило «бумажных» учебников, и детям начали выдавать электронные — так что многие родители, и так изрядно потратившиеся на сборы в школу, теперь вынуждены срочно искать в похудевших кошельках еще и деньги на покупку планшетов и электронных книг. В недетских проблемах казанских школьников и их родителей разбиралось «Реальное время».
Историк-библиотекарь-географ и странное расписание
Как стало известно «Реальному времени», родители учеников лицея №5 очень возмутились, увидев новое расписание уроков, которое выглядит так: 10 минут урок, 10 минут перемена, затем снова урок продолжительностью 30 минут — и новый урок с таким же 10-минутным перерывом. При этом на обед отведено, как и на прочие перемены — всего 10 минут. С учетом того, что детям надо собрать-разложить учебники, а возможно, перейти еще и в другой кабинет, дойти до столовой — на еду остаются секунды. Редакция располагает фотографией столь оригинального расписания.
В родительском чате при виде этого расписания поднялась буря, а масла в огонь подлила информация о том, что в рядах учителей-предметников появилось двое с непрофильным основным образованием: математику в 9-м классе будет преподавать секретарь школы, а географию — библиотекарь — оба прошли переподготовку на курсах и теперь будут учительствовать на постоянной основе.
— Я не понимаю, как учитель при наличии 10-минутного перерыва внутри урока должен будет организовывать детей для продолжения этого урока, как их снова настраивать на учебу после такого перерыва, — поделилась с «Реальным временем» мама одного из учеников. — Как они при таком расписании будут усваивать материал и как потом, в конце года, сдавать экзамены? А ведь многие намерены продолжать учебу после 9-го класса и не хотели бы менять школу — она у нас хорошая, и нас все устраивает, кроме нескольких моментов.
Женщина также сообщила, что качеством преподавания большинства предметов родители довольны, а вот с математикой из года в год возникают сложности:
— Начиная с пятого класса у нас поменялось уже три педагога. У каждого — свои требования и своя манера преподавания, а дети вынуждены подстраиваться. Получается плохо. Среди преподавателей, например, был бывший преподаватель вуза, и мы было вначале обрадовались, думали, это хорошо. Но он стал работать как в институте, а школьники — не студенты, они не справляются, когда им дают много материала на самостоятельную проработку!
— Как же вы выходили из положения? — поинтересовался корреспондент.
— Нанимали репетиторов перед ВПР (Всероссийские проверочные работы, — прим. ред.). Я нанимала и, насколько мне известно, так делали многие, да почти все родители.
А 9-й класс, подчеркнула родительница, это уже не ВПР — это экзамены (ОГЭ), и неизвестно, как их смогут сдать дети на фоне постоянной смены педагогов и преподавания сложных и ответственных дисциплин людьми, которые, может, и неплохо знают сам предмет, но не имеют глубоких знаний в области педагогики и методики обучения школьников.
Учебник — только электронный
Родителей учеников другой казанской школы — №181 — возмутил другой «сюрприз» — обрушившееся как снег на голову предложение срочно экипировать учеников планшетами или электронными книгами.
— Обычно детям выдавали полные комплекты учебников на бумажных носителях, а в этом году накануне 1 сентября нам объявили, что учебников на всех не хватает и надо покупать планшеты и закачивать в библиотеке на них электронные учебники, — рассказала мама пятиклассника. — Почему так получилось — нам толком не объяснили. Мы не против электронных учебников, тем более что у них есть большой плюс: в этом случае ребенку не надо таскать тяжеленный портфель с кипой книг. Мы — за, но надо же было заранее предупредить, чтобы люди свои траты могли планировать! А что сейчас будут делать те, у кого элементарно нет денег, откуда они для детей планшеты возьмут?
Кроме того, заметила она, у всех разное восприятие электронного текста:
— Да. Дети сейчас продвинутые, но я сужу по себе. Я, например, текст с экрана намного хуже усваиваю, чем печатный. Поэтому книги читаю только настоящие, напечатанные на бумаге. У ребенка тоже должен быть выбор… Могли же сказать родителям так: «По электронным учебникам учатся те, у кого есть такое желание»
Минобрнауки: все — в рамках норм
— В лицее №5 установлено расписание звонков и уроков в соответствии с нормами Роспотребнадзора в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, — сообщили «Реальному времени» в республиканском Минобрнауки. — Второй год существует кабинетная система. Для 9 «А» класса — установлен 6-й кабинет, для 9 «Б» — 16-й, 9 «В» — 14-й. Никаких переходов (из кабинета в кабинет, — прим. ред.) между уроками не существует. Питание детей также осуществляется по графику с целью не создавать очереди. Для каждого класса есть отдельно отведенное время.
В Минобрнауки также заверили, что продолжительность уроков сейчас составляет 40 минут, а 30-минутные были на дистанте — эта продолжительность была продиктована нормами работы учащихся с компьютером.
— Мы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора вынуждены устанавливать плавающий график перемен, чтобы разные классы выходили в коридор в разное время, — уточнила директор лицея №5 Гузель Рахматуллина. — У одних перемена через 10 минут, у других — через 30 после начала урока. Между уроками еще пять минут дается на переход учителя между классами, в это время дети тоже могут выйти, например, в туалет. Что касается обеда, то половина старшеклассников обед не ест, а на то, чтобы выпить чай с печеньем, много времени не нужно. Они успевают. У младшеклассников на обед дается на пять минут больше. И столы у них накрыты.
Также в министерстве дали разъяснения относительно квалификации новых учителей лицея:
— Учитель математики Сметанина Мария Михайловна имеет высшее техническое образование (КНИТУ — КХТИ), она прошла переподготовку в объеме 1000 часов по профилю «Математика и информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации». На данный момент по совместительству является секретарем. Сагин Артем Дмитриевич также имеет высшее образование (КФУ, исторический факультет), прошел переподготовку в объеме 540 часов по профилю «География: теория и методика преподавания в образовательной организации», в настоящее время по совместительству заведует библиотекой.
«Нехватка учителей математики и русского — всеобщая беда»
Гузель Рахматуллина убеждена, что учитель, ставший учителем в результате переподготовки, не обязательно априори слабее того, что пришел из вуза с соответствующим дипломом. Например, пресловутый «секретарь-математик» имеет базовое техническое образование и сама изъявила желание переучиться, пойти в педагогику, и специально посещала уроки опытных коллег, а не только курсы переподготовки. И историк, переквалифицировавшийся в географа, по ее словам, также хотел работать с детьми, а это дорогого стоит.
— Родители часто судят о том, чего не знают, — говорит директор школы. — Они не знают, что такое педагогика, бывает, что человек говорит: «Я сам педагог», но на вопрос о педагогическом стаже отвечает, что не работал по специальности ни дня. А что касается репетиторов — у нас в школе есть бесплатные дополнительные занятия, на которые можно ходить всем желающим. И тут уже многое зависит от того, как ученика мотивируют родители. Если ребенок говорит, что ему трудно без репетитора, а родители его поддерживают, он не будет в полную силу работать на уроке, а будет ждать, что репетитор ему все потом объяснит индивидуально. А если его родители по-другому настроят, он сам добьется результата. У нас выпускница набрала 98 баллов по химии без репетиторов — только с учителем. И у того же учителя был ученик, набравший менее 40 баллов…
«Зато портфель станет легче»
Директор школы №181 Дина Абдуллина заверила «Реальное время», что ситуация с нехваткой бумажных учебников скоро должна разрешиться: письма в соответствующие инстанции написаны, и учебники в школу продолжают поступать.
Дефицит она объяснила тем, что вокруг школы, открывшейся на территории ЖК «Казань XXI век» в 2017 году, ежегодно сдается много новостроек, количество учеников стремительно растет и школа за этим элементарно не поспевает, а расходы на такое количество учебников не были изначально заложены в сметы и планы:
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