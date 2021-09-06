Казанский школьный стресс-тест: 10 минут на обед, без учебников и с «переученными педагогами»

Новый учебный год принес ученикам и их родителям много неожиданных новшеств

С неприятных сюрпризов начался учебный год в некоторых казанских школах. В лицее №5 родители переживают из-за странного расписания уроков, а еще больше — за то, как старшеклассники усвоят математику после уроков, которые будет вести прошедший курсы по переобучению секретарь школы. А в переполненной учениками школе №181 на всех не хватило «бумажных» учебников, и детям начали выдавать электронные — так что многие родители, и так изрядно потратившиеся на сборы в школу, теперь вынуждены срочно искать в похудевших кошельках еще и деньги на покупку планшетов и электронных книг. В недетских проблемах казанских школьников и их родителей разбиралось «Реальное время».

Историк-библиотекарь-географ и странное расписание



Как стало известно «Реальному времени», родители учеников лицея №5 очень возмутились, увидев новое расписание уроков, которое выглядит так: 10 минут урок, 10 минут перемена, затем снова урок продолжительностью 30 минут — и новый урок с таким же 10-минутным перерывом. При этом на обед отведено, как и на прочие перемены — всего 10 минут. С учетом того, что детям надо собрать-разложить учебники, а возможно, перейти еще и в другой кабинет, дойти до столовой — на еду остаются секунды. Редакция располагает фотографией столь оригинального расписания.

В родительском чате при виде этого расписания поднялась буря, а масла в огонь подлила информация о том, что в рядах учителей-предметников появилось двое с непрофильным основным образованием: математику в 9-м классе будет преподавать секретарь школы, а географию — библиотекарь — оба прошли переподготовку на курсах и теперь будут учительствовать на постоянной основе.

— Я не понимаю, как учитель при наличии 10-минутного перерыва внутри урока должен будет организовывать детей для продолжения этого урока, как их снова настраивать на учебу после такого перерыва, — поделилась с «Реальным временем» мама одного из учеников. — Как они при таком расписании будут усваивать материал и как потом, в конце года, сдавать экзамены? А ведь многие намерены продолжать учебу после 9-го класса и не хотели бы менять школу — она у нас хорошая, и нас все устраивает, кроме нескольких моментов.

Женщина также сообщила, что качеством преподавания большинства предметов родители довольны, а вот с математикой из года в год возникают сложности:

— Начиная с пятого класса у нас поменялось уже три педагога. У каждого — свои требования и своя манера преподавания, а дети вынуждены подстраиваться. Получается плохо. Среди преподавателей, например, был бывший преподаватель вуза, и мы было вначале обрадовались, думали, это хорошо. Но он стал работать как в институте, а школьники — не студенты, они не справляются, когда им дают много материала на самостоятельную проработку!

Родители учеников лицея №5 очень возмутились, увидев новое расписание уроков. Фото instagram.com/lyceum_5_kazan

— Как же вы выходили из положения? — поинтересовался корреспондент.

— Нанимали репетиторов перед ВПР (Всероссийские проверочные работы, — прим. ред.). Я нанимала и, насколько мне известно, так делали многие, да почти все родители.

А 9-й класс, подчеркнула родительница, это уже не ВПР — это экзамены (ОГЭ), и неизвестно, как их смогут сдать дети на фоне постоянной смены педагогов и преподавания сложных и ответственных дисциплин людьми, которые, может, и неплохо знают сам предмет, но не имеют глубоких знаний в области педагогики и методики обучения школьников.

Учебник — только электронный

Родителей учеников другой казанской школы — №181 — возмутил другой «сюрприз» — обрушившееся как снег на голову предложение срочно экипировать учеников планшетами или электронными книгами.

— Обычно детям выдавали полные комплекты учебников на бумажных носителях, а в этом году накануне 1 сентября нам объявили, что учебников на всех не хватает и надо покупать планшеты и закачивать в библиотеке на них электронные учебники, — рассказала мама пятиклассника. — Почему так получилось — нам толком не объяснили. Мы не против электронных учебников, тем более что у них есть большой плюс: в этом случае ребенку не надо таскать тяжеленный портфель с кипой книг. Мы — за, но надо же было заранее предупредить, чтобы люди свои траты могли планировать! А что сейчас будут делать те, у кого элементарно нет денег, откуда они для детей планшеты возьмут?

Кроме того, заметила она, у всех разное восприятие электронного текста:

— Да. Дети сейчас продвинутые, но я сужу по себе. Я, например, текст с экрана намного хуже усваиваю, чем печатный. Поэтому книги читаю только настоящие, напечатанные на бумаге. У ребенка тоже должен быть выбор… Могли же сказать родителям так: «По электронным учебникам учатся те, у кого есть такое желание»

Фото mon.tatarstan.ru

Минобрнауки: все — в рамках норм

— В лицее №5 установлено расписание звонков и уроков в соответствии с нормами Роспотребнадзора в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, — сообщили «Реальному времени» в республиканском Минобрнауки. — Второй год существует кабинетная система. Для 9 «А» класса — установлен 6-й кабинет, для 9 «Б» — 16-й, 9 «В» — 14-й. Никаких переходов (из кабинета в кабинет, — прим. ред.) между уроками не существует. Питание детей также осуществляется по графику с целью не создавать очереди. Для каждого класса есть отдельно отведенное время.

В Минобрнауки также заверили, что продолжительность уроков сейчас составляет 40 минут, а 30-минутные были на дистанте — эта продолжительность была продиктована нормами работы учащихся с компьютером.

— Мы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора вынуждены устанавливать плавающий график перемен, чтобы разные классы выходили в коридор в разное время, — уточнила директор лицея №5 Гузель Рахматуллина. — У одних перемена через 10 минут, у других — через 30 после начала урока. Между уроками еще пять минут дается на переход учителя между классами, в это время дети тоже могут выйти, например, в туалет. Что касается обеда, то половина старшеклассников обед не ест, а на то, чтобы выпить чай с печеньем, много времени не нужно. Они успевают. У младшеклассников на обед дается на пять минут больше. И столы у них накрыты.



Также в министерстве дали разъяснения относительно квалификации новых учителей лицея:

— Учитель математики Сметанина Мария Михайловна имеет высшее техническое образование (КНИТУ — КХТИ), она прошла переподготовку в объеме 1000 часов по профилю «Математика и информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации». На данный момент по совместительству является секретарем. Сагин Артем Дмитриевич также имеет высшее образование (КФУ, исторический факультет), прошел переподготовку в объеме 540 часов по профилю «География: теория и методика преподавания в образовательной организации», в настоящее время по совместительству заведует библиотекой.

«Нехватка учителей математики и русского — всеобщая беда»

— Позвоните в любую казанскую школу, и вы услышите, что нехватка учителей математики и русского языка — это всеобщая беда! — откликнулась на вопросы «Реального времени» директор лицея №5 Гузель Рахматуллина. — Проблемы с русским начались после, как я это называю, «революции 2017 года», когда резко снизилось количество уроков татарского языка и соответственно возросло количество уроков русского и родного русского. Готовили-то учителей русского, исходя из других планов, поэтому их сейчас и не хватает. Что же касается математики, то в последнее время их выпускают очень мало. В выпуске этого года — 25 человек всего, и не факт, что все пойдут в школу, многие прямиком направляются в репетиторы. В прошлом году я искала учителя математики заранее, во время педагогической практики. Была и такая ситуация: мы приняли на работу молодого специалиста, а она через год ушла в декрет. И на ее место ведь никого не возьмешь — когда выйдет, мы обязаны ей предоставить место!

Гузель Рахматуллина убеждена, что учитель, ставший учителем в результате переподготовки, не обязательно априори слабее того, что пришел из вуза с соответствующим дипломом. Например, пресловутый «секретарь-математик» имеет базовое техническое образование и сама изъявила желание переучиться, пойти в педагогику, и специально посещала уроки опытных коллег, а не только курсы переподготовки. И историк, переквалифицировавшийся в географа, по ее словам, также хотел работать с детьми, а это дорогого стоит.

— Родители часто судят о том, чего не знают, — говорит директор школы. — Они не знают, что такое педагогика, бывает, что человек говорит: «Я сам педагог», но на вопрос о педагогическом стаже отвечает, что не работал по специальности ни дня. А что касается репетиторов — у нас в школе есть бесплатные дополнительные занятия, на которые можно ходить всем желающим. И тут уже многое зависит от того, как ученика мотивируют родители. Если ребенок говорит, что ему трудно без репетитора, а родители его поддерживают, он не будет в полную силу работать на уроке, а будет ждать, что репетитор ему все потом объяснит индивидуально. А если его родители по-другому настроят, он сам добьется результата. У нас выпускница набрала 98 баллов по химии без репетиторов — только с учителем. И у того же учителя был ученик, набравший менее 40 баллов…

«Зато портфель станет легче»

Директор школы №181 Дина Абдуллина заверила «Реальное время», что ситуация с нехваткой бумажных учебников скоро должна разрешиться: письма в соответствующие инстанции написаны, и учебники в школу продолжают поступать.

Дефицит она объяснила тем, что вокруг школы, открывшейся на территории ЖК «Казань XXI век» в 2017 году, ежегодно сдается много новостроек, количество учеников стремительно растет и школа за этим элементарно не поспевает, а расходы на такое количество учебников не были изначально заложены в сметы и планы:

— У нас в школе было недавно 4 параллели, а теперь уже шесть… Я знаю, жалобы поступили от родителей пятиклассников, но уверяю, что учебниками мы всех обеспечим. В том числе и тех, кто не может купить планшет или электронную книгу. Большинство родителей электронными учебниками даже довольны — портфель ребенка благодаря им станет намного легче. Но те, кто не имеет финансовой возможности купить электронный носитель, либо получат комплект бумажных учебников, либо планшет. Мы же решали такую проблему, когда переходили на дистанционное обучение и обеспечили всех нуждающихся, собирали для них нетбуки, ноутбуки… Классные руководители выяснят, кому нужно помочь в первую очередь. Вопрос на контроле у директора!