В Татарстане нехватка учителей частично компенсируется сокращением 10-классников

На встрече с журналистами министр образования Татарстана рассказал о главных сложностях отрасли: от зарплат учителей до поступления в СПО

Фото: Реальное время

Эксперимент в российском образовании с новой системой оплаты труда учителей рискует обернуться кадровыми потерями для школ, поэтому Татарстан, который обычно выступает застрельщиком в различных новациях, в этом случае не будет торопиться и включаться в него, сообщил «Реальному времени» министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Он также поделился успехами республики в другом пилоте и раскрыл цифры, которые честно описывают ситуацию с кадровым голодом в школах. Подробности откровенного разговора — в нашем материале.



Торопиться не стоит

Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин считает, что Татарстану не стоит торопиться включаться в новый эксперимент Минпросвещения с новой системой оплаты труда учителей. По его словам, он вызывает не просто вопросы, но и опасения, что такой подход приведет к новому оттоку педагогических кадров из школ. Об этом он сообщил отвечая на вопрос «Реального времени» на традиционной встрече с журналистами по итогам работы министерства за год.

Ильсур Хадиуллин считает, что Татарстану не стоит торопиться включаться в новый эксперимент Минпросвещения с новой системой оплаты труда учителей. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В 2025 году Минпросвещения объявило о пилотном проекте НСОТ в трех регионах РФ — Владимирской и Сахалинской областях и Удмуртской Республике. Новая модель строится на дифференцированном подходе, ставящем размер зарплаты учителя в зависимость от количества «заработанных» им баллов. Баллы начисляются за достижения, в том числе за наличие победителей олимпиад в классе, успеваемость учеников, их поведение и т. п.

Но их также могут и «снимать», причем потерять баллы педагог может по причинам, которые объективно не зависят от его усилий, скажем, если родители пожаловались на качество еды в школьной столовой или двоечник просто не желает учиться. От риска потерять часть зарплаты не по своей вине учителя не страхуют ни обещанная в рамках НСОТ гарантированная ее часть — не менее 70%, ни оговорка, что зарплата за норму часов не может быть ниже МРОТ.

«Нам достаточно одного эксперимента в девятых классах», — ответил Ильсур Хадиуллин на вопрос «Реального времени». взято с сайта tatarstan.ru

Утвердить новую модель планируется в 2026 году, а начать применять во всех регионах — с 2027 года.

— Нам достаточно одного эксперимента в девятых классах, — ответил Ильсур Хадиуллин на вопрос «Реального времени» о его отношении к эксперименту с введением НСОТ. — Эта система проверялась в нескольких регионах, мы ее сейчас тоже изучаем. Честно скажу, пока глубокой оценки нет. Мы посмотрим, как закончится этот эксперимент. Но, думаю, отнимать баллы у учителей и снижать оплату нельзя: у нас и так проблемы с кадрами.

Реальная зарплата учителей и заменяющих их студентов — секрет

«Реальное время» поинтересовалось, какова на сегодня загрузка школьных учителей и как закрываются вакантные ставки. Из данных, представленных Ильсуром Хадиуллиным, нарисовалась не самая оптимистичная картина: средняя нагрузка учителей математики и русского языка — более 1,7 ставки, информатики и истории — более 1,6 ставки, иностранного языка и физики — более 1,5 ставки, химии — более 1,4 ставки.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом в школах республики не нашлось желающих занять вакантные ставки завучей — заместителей директоров. По словам самих педагогов, из-за специфического подхода к стимулирующим выплатам в Татарстане, когда единоразовые крупные премии под конец года получали учителя, но не получали завучи, учебная нагрузка которых была ничуть не меньше учительской, многие заместители директоров в 2025 году ушли на учительские должности, оставшись на административных в качестве совместителей. Масштабы проблемы, в результате которой сегодня иные завучи-совместители работают полный день даже в воскресенье, могли бы охарактеризовать данные о том, для скольких из 2 891 заместителя директоров основной должностью является учительская, но таких данных министр не озвучил.

Из-за специфического подхода в Татарстане к стимулирующим выплатам многие заместители директоров в 2025 году ушли на учительские должности. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По просьбе издания Ильсур Хадиуллин рассказал и о том, как удается решать кадровую проблему с помощью одной из последних новаций Минпроса — приемом на работу студентов в качестве учителей, но вот на вопрос, как им за эту работу платят, не ответил, поскольку эта информация засекречена:

— В школах и детских садах республики сегодня работают 611 таких студентов (в прошлом году их было 630). По поручению заместителя председателя правительства РФ Т.А. Голиковой от 16.12.2024 №ТГ-П45-43869 высшим должностным лицам РФ Росстатом информация о мониторинге заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки направляется с грифом «Для служебного пользования».

Министр озвучил только расчетную заработную плату студентов, работающих учителями в школах РТ на одну ставку:

в сельской местности: 37 862,2 рубля;

в городе: 36 474,2 рубля.

Он также назвал расчетную максимальную заработную плату молодого специалиста, который трудоустраивается впервые и получает все положенные надбавки, в том числе за классное руководство, заведование кабинетом и доплату молодому специалисту:

в сельской местности: 60 785,6 рубля;

в городе: 55 195,2 рубля.

«Перехитрить систему никому не удастся»

Частично решить кадровую проблему, которая в плане нехватки учителей для средней и старшей школы достигнет пика через несколько лет, возможно, поможет эксперимент, в котором Татарстан успешно участвует. Поскольку учеников в старших классах может стать меньше.

— Самый большой по численности класс у нас — 57 тысяч детей — это 5-й класс. Через 4 года у нас 9-классников будет 57 тысяч, а в этом году их более 49 тысяч. Мы в числе 12 регионов России принимаем участие в эксперименте: после 9-го класса у наших детей в этом году будет возможность сдавать два экзамена для получения аттестата и поступления на 40 профессий в учреждения среднего профессионального образования.

«Мы принимаем участие в эксперименте: после 9-го класса у наших детей в этом году будет возможность сдавать два экзамена для получения аттестата и поступления на 40 профессий в учреждения среднего профессионального образования». взято с сайта tatarstan.ru

Министр подчеркнул, что поступить с этими результатами можно только на указанные специальности и в определенные учебные заведения. По прогнозам министерства, в 2026 году 5 тысяч выпускников 9-х классов будут поступать в учреждения СПО.

Выбрать предметы, по которым нужно будет сдавать экзамены, они смогут до 1 марта, но если передумают, то смогут изменить свой выбор за две недели до начала экзамена, либо досдать недостающие предметы в дополнительное время — 8 и 9 июня. Если за это время не успеют, то смогут сдать в сентябре

— Но прием в учреждения СПО начинается с 20 июня, поэтому перехитрить систему никому не удастся, — предупредил министр. Некоторые, наверное, думают, хорошо, я сдам два экзамена, а пойду на другие специальности. Так не получится, если ты сдал два экзамена, ты пойдешь только на те профессии, которые обозначены. А если ты хочешь поступить в медицинский колледж, педагогический или по другим направлениям, надо сдавать четыре экзамена. И реестр учеников, выбравших определенные экзамены, будет известен всем учреждениям СПО.

При этом он отмел опасения в том, что в результате эксперимента перед многими детьми будет закрыта дорога к высшему образованию, к развитию в будущем. Он сообщил, что в Татарстане в учреждения СПО уже поступает 59% выпускников после 9-го класса. При этом есть дети, которые приходят в 10-й класс, которые сдают четыре экзамена, но выбирают «легкие» предметы, а в 10-м профильном классе в силу неподготовленности «сидят 2 года и теряют время»:

— Они не хотят учиться, это родители захотели и привели их в 10-й класс. А сейчас у них может появиться дополнительная возможность получить востребованную профессию, не теряя времени, и одновременно — среднее образование. Захотят — пойдут дальше в вузы, это их дело.

Правда, в итоге 9-й класс для многих станет «точкой невозврата» в школу. По словам министра, сейчас предполагается, что два экзамена вместо четырех в 2026 году будут сдавать порядка 10% девятиклассников, и все они уже не смогут с такой «базой» пойти в 10 класс — для этого надо будет досдать недостающие два экзамена.