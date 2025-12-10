В Татарстане аннулировали результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Как в РОЦ борются со списыванием на олимпиадах, чтобы не позорить республику

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане произошел скандал на муниципальном этапе олимпиады по биологии для 11-классников — «идеальные» результаты ряда участников аннулированы из-за подозрения в списывании. По данным источника «Реального времени», в Казани аннулировано 27 таких работ, по данным Минобрнауки РТ — 18. О том, как в республике борются с нечестной конкуренцией между школьниками, почему, несмотря на предписывающие строгий контроль правила проведения олимпиад, списывание стало возможным, как оценивают ситуацию учителя и родители, — подробнее в материале «Реального времени».

«Какой урок получает честный школьник?

«Реальному времени» стало известно, что в Казани аннулировали 27 работ 11-классников на олимпиадах по биологии. Собственный источник издания сообщил, что в 29 из 259 работ учеников выпускных классов ответы были неправильными, но совпадали между собой, и это стало поводом для аннулирования 11% результатов. Впоследствии из списка аннулированных исчезли две работы — осталось 27. По данным источника, это ученики гимназий №4, 9, 15, 16, 19, 27, 52, 139, 141, лицеев №83,110, 116, 182 и 187.

По версии источника, авторы аннулированных работ ответили на вопросы олимпиады неверно, причем ответы у них были одинаковыми, что и стало основанием заподозрить факт списывания. При этом источник утверждает, что такие факты не единичны и что раньше — 3—5 лет назад — их было больше, а сейчас олимпиады стали «честнее».

— Моя дочь участвует в олимпиадах начиная с 7-го класса, несколько раз выходила на республиканский уровень, и, по ее словам, желающие списать нередко получали такую возможность, откуда-то получали правильные ответы, — говорит Роман Хабиров (имя и фамилия изменены по просьбе отца девочки, — прим. ред.). — Я считаю это просто возмутительным: один ребенок изо всех сил готовится, просиживает с учебником сутками, ходит к репетиторам, а другому просто дают ключи, и он обходит того, кто трудился и глубоко изучил предмет. Какой урок получает честный школьник? Что не надо учиться, чтобы стать успешным, — достаточно просто найти лазейку.

Основатель казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков согласен с родителем и говорит, что его педагогическому коллективу нередко приходится бороться с плодами такого школьного «воспитания»:

— Мы много работаем с теми немногими детьми, которые пытаются списывать, а когда к нам поступают в старшие классы ученики из других школ и начинают списывать, они поначалу искренне удивляются нашей реакции. Дескать, в прежних школах списывание поощряли, поскольку в результате показатели школы улучшаются!

Он отметил, что еще несколько лет назад ситуация со списыванием на олимпиадах была хуже и списывали их участники чаще. Потом сменилось руководство Республиканского олимпиадного центра, и ситуация стала исправляться. Шмаков говорит, что за это он искренне благодарен возглавляющей РОЦ Гульнаре Исламовой.

— Сейчас появилось еще одно, новое веяние: по ряду предметов — истории, биологии, например, школьные и муниципальные этапы порой оказываются труднее региональных. Это делается, в частности, для того, чтобы учителям на первом этапе олимпиады было труднее помогать ученикам, и это тоже работает, — говорит он.

«Выявлены признаки несамостоятельного выполнения»

— При проверке работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии в 11-м классе были выявлены признаки несамостоятельного выполнения (использование искусственного интеллекта при выполнении задания №3), — сообщили «Реальному времени» в Минобрнауки РТ. — После этого было рекомендовано аннулировать данные работы. В настоящее время выполненные задания перепроверяются.

Ответа на вопрос, сколько работ 11-классников по биологии аннулировано в целом в Татарстане и в разных муниципалитетах республики, «Реальное время» пока не получило ни от РОЦ, ни от Минобрнауки РТ. Источник издания рассказал, что ряд работ были аннулированы в Нижнекамске. «Реальное время» обратилось по телефону за комментарием к руководителю Управления образования исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Айдару Гарифуллину с вопросом о количестве аннулированных результатов работ и причинах аннулирования, однако ответа не получило.

— У меня нет времени, сейчас я на совещании, — заявил Гарифуллин и положил трубку.

«Важно достойно представить республику на всероссийском уровне»

В Минобрнауки РТ подчеркнули, что при проведении школьного и муниципального этапов Республиканский олимпиадный центр разрабатывает единый комплект заданий, приближенных к заданиям заключительного этапа олимпиады, для чего РОЦ привлекает лучших педагогов республики и страны.

Также в министерстве рассказали о мерах, которые принимаются для того, чтобы исключить нечестное соперничество между участниками олимпиады:

— Перед отправкой задания муниципального этапа кодируются в соответствии с районом и направляются на защищенную корпоративную почту в день проведения олимпиады в 08:00, доступ к которой имеет только муниципальный координатор. Сама олимпиада начинается в 10:00. В соответствии с Порядком проведения олимпиады на соревновательные туры запрещено проносить электронные устройства — телефоны, часы, наушники и тому подобное.

Как оказалось, аннулирование результатов олимпиады в этом году — случай не исключительный. По данным министерства, в ходе выборочных ежегодных перепроверок, которые проводит РОЦ, ряд работ аннулировался и ранее — были случаи аннулирования работ по предметам «химия», «искусство», «русский язык».

— Важно, чтобы в региональном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие школьники с честно заработанными баллами, чтобы достойно представить республику на всероссийском уровне, — подчеркнули в министерстве.

В Минобрнауки РТ перечислили последние достижения татарстанских школьников на заключительном этапе Всероссийской олимпиады:

— Количество школьников из Татарстана, приглашенных на заключительный этап олимпиады, ежегодно увеличивается, оно выросло с 287 в 2017/2018 учебном году до 558 в 2024/2025 учебном году. Республика регулярно занимает лидирующие позиции в олимпиадном движении.

«Дети могут воспользоваться телефонами»

Как рассказала «Реальному времени» руководитель Республиканского олимпиадного центра Гульнара Исламова, муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проводит муниципальный орган управления образованием, а РОЦ направляет в муниципалитеты только задания, причем по защищенным каналам связи. Их принимают муниципальные координаторы утром в день проведения олимпиады, распечатывают и запаковывают в конверты. Открываются задания непосредственно на олимпиаде.

— Когда проводится Единый государственный экзамен, на входе используются рамки, и это позволяет выявлять у школьников запрещенные на экзамене вещи, а при проведении олимпиад такого нет, — говорит Исламова. — И дети могут пронести телефоны, потому что организаторы вынуждены верить им на слово, что телефона нет. Потом, прочитав задание, они могут выйти в туалет, воспользоваться телефоном и получить ответ с помощью искусственного интеллекта. При этом такие ответы, безусловно, будут отличаться от ответов, сформулированных самостоятельно.

По ее словам, именно по этой схеме могли действовать школьники, результаты которых были аннулированы в ряде муниципалитетов. А вот в вероятность утечки и возможность списать эти неверные ответы у нескольких школьников сразу, так, чтобы у них полностью совпали результаты работы, руководитель РОЦ не верит.

— Все задания ушли, как положено, — говорит она. — Каждый муниципальный координатор по ключам шифрования открывает именно свой муниципальный район, у каждого муниципального района свой штрих-код, как на Едином государственном экзамене, и об утечке стало бы сразу известно. Кроме того, ключи [ответы] мы направляем уже во второй половине дня, когда работы сданы.

Гульнара Исламова подчеркнула, что сам РОЦ заинтересован в том, чтобы школьники ни в коем случае на олимпиадах не списывали и учителя им не помогали, потому что защищать честь республики на заключительном этапе Всероссийской олимпиады должны самые сильные и знающие предмет. Поэтому, говорит она, если вдруг где-то на муниципальном этапе оказывается слишком много высоких результатов либо школьник с высокими результатами первого этапа на последующих выдает низкий балл, это служит поводом поднять и перепроверить работы первого этапа.

«Только «ай-ай-ай»

На страничке школы «СОЛнЦЕ» в соцсети Павел Шмаков разместил несколько материалов о нарушениях, допускавшихся на Всероссийской олимпиаде в Татарстане.

— Сегодня [проходит] республиканская олимпиада по экологии, — сообщал он 8 февраля 2024 года. — Аудитория 9-х классов. Участница списывает со шпоры. Ей делают всего лишь вежливое замечание. Другая — с телефона. И ей только «ай-ай-ай». Не удивлюсь, если у этих участниц будут неплохие результаты, а честные окажутся позади. Наблюдатели получат зарплату, якобы хорошо работали. С честностью у детей по экологии плохо... Девочка, списывавшая со шпоры, — из Буинского района, на олимпиаде, дескать, первый раз, правил не знала. Девочка, списывавшая с телефона, когда ей сделали замечание, запрятала телефон поглубже и сказала, что телефона у нее нет. К счастью, так происходит не всегда. 26—27 января проходила республиканская/региональная олимпиада по биологии. На практуре дисквалифицированы восемь или девять 10-классников и один 9-классник. На теортуре аннулировали три или четыре работы 11-классников.

Директор школы также рассказал, как ученик «СОЛнЦа» Никита Алкин стал вторым на муниципальной олимпиаде по биологии, а первым стал школьник, написавший ответы, точно соответствовавшие ключам, которые были не вполне корректными:

— Никиту, написавшего действительно верные ответы, после апелляции пригласили на республиканскую олимпиаду. Там он стал пятым. И рассказал, каким образом его опередили. На Всероссийскую олимпиаду поехали пятеро. Там судили честно. Никита стал первым. В составе сборной России поехал на Международную олимпиаду и из Дании привез золото.