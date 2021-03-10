Новшества ЕГЭ: без досрочной волны плюс полчаса на биологию и информатика за компьютером

В Минобрнауки Татарстана рассказали об особенностях госэкзаменов в 2021 году

Фото: Максим Платонов

Основной период сдачи ЕГЭ в России в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля, а допуском к государственной итоговой аттестации станет итоговое сочинение. Об этом на традиционном брифинге в кабинете министров Татарстана рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Обществознание остается самым популярным предметом по выбору, зато снижается число поклонников физики и растет интерес к информатике. Подробности — в материале «Реального времени».

Самые популярные предметы

Всего в Татарстане этим летом будут сдавать ЕГЭ 18 тысяч человек. Из них 16,5 тысячи — это выпускники текущего года, 1 307 — прошлых лет, 249 — обучаются с ОВЗ и 186 — получают среднее профобразование.

При этом русский язык и математику профильного уровня выбрали подавляющее большинство. Русский язык собираются сдавать более 16 тысяч выпускников, профильную математику — свыше 10 тысяч школьников. Лидером среди предметов по выбору остается обществознание — экзаменом по этому предмету заинтересовались 6 617 человек.

— Второе место занимают предметы естественнонаучного цикла: физика, химия и биология. Это примерно 15% и 20% соответственно, — сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, — Количество участников ЕГЭ по физике снижается 2 года подряд, однако растет число участников по информатике. По сравнению с прошлым годом последних стало больше на 588 человек. Такова общероссийская тенденция.

«Количество участников ЕГЭ по физике снижается 2 года подряд, однако растет число участников по информатике. По сравнению с прошлым годом последних стало больше на 588 человек. Такова общероссийская тенденция», — говорит Хадиуллин. Фото: tatarstan.ru

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— Успешное написание итогового сочинения для выпускников 11-х классов является обязательным пропуском к государственной итоговой аттестации, — рассказал Хадиуллин. — К ГИА также не допустят тех, кто имеет академическую задолженность: отсутствие годовой отметки по какому-либо предмету, изучавшемуся в выпускном классе, или неудовлетворительную годовую отметку по любой из дисциплин программы 10-го и 11-го классов.

Хадиуллин напомнил, что в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ, для аттестата с отличием требуется получить не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и набрать баллы не ниже минимальных по всем сдаваемым предметам по выбору. Если выпускник проходит ГИА в форме ГВЭ, необходимо получить отметку 5 баллов по русскому языку и математике. Когда школьник, претендующий на медаль и аттестат с отличием, не преодолевает с первой попытки минимальный порог, право на медаль и аттестат с отличием он теряет.

Глава Минобрнауки РТ пояснил, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, дата проведения итогового сочинения была перенесена. Основной срок теперь — 15 апреля. Дополнительные сроки — 5 и 19 мая.

— Выпускникам 11-х классов, не планирующим поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по двум предметам: по русскому языку и по математике, — рассказал спикер. — Это станет основанием для получения аттестата о среднем образовании. Школьники, мечтающие стать студентами вузов, должны сдать ЕГЭ по русскому языку и по необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата в их случае будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку.

Фото: Илья Репин

Хадиуллин пояснил, что дети с ОВЗ и инвалидностью вместо ЕГЭ по русскому языку могут сдать ГВЭ по этому предмету. В данном случае выпускники делают самостоятельный выбор. Также ЕГЭ проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, желающих сдать ЕГЭ досрочно.

— Заявление на прохождение ГИА подавалось до 1 февраля включительно, — напомнил спикер. — После 1 февраля документы принимаются только при наличии уважительной причины, подтвержденной документально.

К слову, выпускникам прошлых лет необходимо подавать заявления лично. А выпускникам текущего года — через ходатайство школы и отдела образования. Главное условие — заявиться нужно не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого экзамена.

Изменения в КИМах

— В этом году в контрольно-измерительные материалы внесены минимальные изменения, — сообщил Ильсур Хадиуллин. — По ряду предметов уточняются только отдельные критерии оценивания.

Так, по математике, географии, химии, обществознанию, физике и иностранному языку вообще отсутствуют изменения структуры и содержания КИМ. В КИМах по русскому языку, литературе, биологии и истории все основные характеристики экзаменационной работы сохранены. Однако есть некоторые уточнения формулировок, изменение первичных баллов за выполнение работы.

— Например, общий максимальный первичный балл по русскому языку повысился с 58 до 59 баллов, — пояснил спикер. — А время выполнения работы по биологии увеличено с 210 до 235 минут.

Фото: Илья Репин

Также новшеством этого года является сдача ЕГЭ по информатике и ИКТ за компьютером. Появились задачи по практическому программированию, упражнения, связанные с электронными таблицами и информационным поиском. Теперь выполнение работы по программированию допускается на языках программирования.

— Еще одна особенность текущего года — отмена досрочного этапа, — рассказал Хадиуллин. — Основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля. Резервные дни назначены на 28, 29 июня и 2 июля. Традиционно, 2 июля станет резервным днем по всем предметам.

При этом дополнительный период для ЕГЭ пройдет с 12 по 17 июля. Резервный день по всем предметам — 17 июля.

Основной период выпускных экзаменов продлится с 25 мая по 2 июля. Выпускники, не планирующие поступать в вузы, смогут сдать выпускной экзамен по русскому языку и математике 25 и 28 мая соответственно. Предусмотрены резервные дни: 8 и 10 июня.

Даты сдачи госэкзаменов

— ЕГЭ по русскому языку назначен на 3 и 4 июня, — напомнил Хадиуллин. — Экзамен по математике состоится 7 июня, по физике и истории — 11 июня. Обществознание надо будет сдавать 15 июня, а биологию — 18 июня. Устные части экзамена по иностранным языкам пройдут 21 и 22 июня. Последним в списке станет ЕГЭ по информатике. Он запланирован на 24 и 25 июня.

В расписание внесены также два дополнительных периода. 13 и 17 июля ГВЭ по русскому языку и математике предлагается сдать участникам, пропустившим экзамен в основной период по уважительной причине. А с 13 по 17 сентября сдать ГВЭ по русскому языку и математике приглашаются выпускники, пропустившие экзамены по уважительной причине ранее, и участники, не сумевшие преодолеть минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку.

Фото: Максим Платонов

— Для обучающихся при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания, уже проведены ГВЭ. 24 февраля — по русскому языку и 26 февраля — по математике, — сообщил министр. — Всего экзамены сдавали 14 выпускников, среди которых нет ни одного не преодолевшего необходимый порог. Средняя оценка и по русскому языку, и по математике — 3,57.

По его словам, в основной период ЕГЭ планируется организовать 83 пункта проведения экзаменов во всех муниципальных образованиях РТ. К услугам выпускников — 1 525 аудиторий с онлайн-видеонаблюдением. Общее количество мест для участников ЕГЭ — более 22 тысяч.