Бурганов: выпускник с 399 баллами по ЕГЭ «поставил точку» в споре о качестве обучения на татарском

Фото: Инна Серова

Выпускник казанской татарской гимназии №2 Рамиль Багавиев, набравший 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, информатике, физике и 99 баллов по математике, является лучшим доказательством качества образования в национальной школе, заявили в своих выступлениях на августовском педсовете министр образования и науки РТ Рафис Бурганов и мэр Казани Ильсур Метшин.

— Это ставит точку в дискуссии о качестве образования в национальной школе! — заявил Рафис Бурганов и указал на «необходимость исполнения государственных гарантий реализации прав на обучение на родном языке, на изучение родных языков».

Ранее «Реальное время» писало, что каждый четвертый выпускник татарстанских школ из числа стобалльников поступил в КФУ.