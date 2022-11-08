«Такая головная боль никому не нужна»: учителя и родители школьников против ВПР

Педагоги жалуются, что «внутренняя система оценки качества образования» мешает обеспечить это качество

Всероссийские проверочные работы в школах, введенные под лозунгом повышения качества образования, мешают нормальному учебному процессу, убеждены учителя и родители школьников Татарстана. Отказаться от их проведения школа не может, поэтому приходится выкраивать время на подготовку и проведение ВПР, жертвуя часами, предназначенными для изучения новых тем, сетуют педагоги. «Реальное время» — о «болевых» точках среднего общего образования, несовершенных методах совершенствования его качества и «двойном ударе» по учителям и ученикам в 2022/23 учебном году.

Как впихнуть невпихуемое?



Как призналась «Реальному времени» замдиректора одной из казанских школ, вся первая четверть в учебном заведении прошла под флагом ВПР (всероссийских проверочных работ).

— Дети с 4-го по 8-й класс ничему новому практически не учились — учителя с ними вспоминали и «закрепляли» прошлогодний материал, чтобы подготовиться к ВПР, которые перенесли из-за пандемии на осень. Не готовиться к ВПР — себе дороже: если дети плохо напишут проверочную работу, то мы — администрация школы — спросим с учителя, потому что Минобраз спросит с нас, а такая головная боль никому не нужна. Только свято место пусто не бывает — избавившись от этой головной боли, мы нажили новую: в конце года опять будет ВПР, уже за этот учебный год. А значит, по сути, еще одна четверть минус, и на нормальную работу педагогам остались две четверти из четырех. При этом программу никто не сокращал, объем знаний, которые мы должны дать ученикам, не изменился. И как вот, извините за жаргон, за две четверти в ученические головы впихнуть невпихуемое?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Не школа, а типография»

Еще одна больная тема, связанная с ВПР, как оказалось, чисто техническая. В век цифровизации задания для ВПР присылают в школы в электронном виде. А выдавать их ученикам надо на бумажных носителях.

— Одно задание — это минимум шесть листочков бумаги, — пояснила директор другой школы. — Умножьте на количество учеников во всех классах где проводятся проверочные работы, и на количество предметов, по которым проводим ВПР. Требуется две-три пачки бумаги на класс, которые ни в какие наши сметы-расходы не заложены. Как и на тонер для принтера, который стал в этом году буквально золотым! Такое впечатление, что мы не школа, а типография!

— И как проблему материального обеспечения своей «типографии» решаете?

— Ну с тонером мы сами выкручиваемся, а вот бумагу приходится у родителей просить. Знаю, что незаконно, а что делать? Так родителям и объясняем по-честному — и, знаете, ни один не пожаловался, несут бумагу, спасибо им за понимание.

Как учить поколение Z?

«Реальное время» поговорило еще с несколькими учителями, и их мнение полностью совпало с вышеприведенным мнением завуча. Но процитировать свои слова даже на условиях анонимности разрешила лишь учительница математики Елена Х. Ее рассказ раскрывает проблемы, связанные не только с ВПР:

— У меня в шестом классе много детей — с клиповым мышлением и краткосрочной памятью, то самое поколение Z, — говорит учитель математики Елена Х. — Они не ленивы, не глупы и большинство из них даже очень любознательны. Но подготовка к ВПР с ними — дело почти бессмысленное. Они не запоминают материал надолго. Это новое поколение, и таких в школу с каждым годом приходит все больше. Еще в конце года они, возможно, и были способны написать проверочную по пройденному за год материалу. Не на отлично — но хотя бы на тройку. А сейчас они не помнят ни-че-го! Это не их вина, но с этим что-то надо делать — в масштабах страны. А мы не решаем проблему, а только без конца решаем и решаем старые задачи — нарабатываем автоматизм. Зря теряют время те немногие, кто материал уже давно и прочно усвоил — они вместе со всем классом топчутся на месте, а потом всем придется бежать «галопом по Европам». О том, как я буду укладывать материал этого учебного года в две четверти и готовить класс к весенней ВПР, боюсь даже думать. А родители опять будут возмущаться, что я много задаю на дом, что ребенок не успел понять старые темы, как я уже объясняю новые. И я буду оправдываться перед ними за то, в чем не виновата: я же обязана и в программу уложиться, и контроль знаний провести. А как — никого из чиновников не волнует.

Фото: realnoevremya.ru

Если учитель не готовит ученика, родители готовят деньги

— В нашей школе к ВПР детей так готовят, что родители кто за голову, кто за кошелек хватается, — пожаловалась «Реальному времени» Сария Л., мать 9-классника из казанского лицея №116. — Прошлогодний материал в первой четверти с ними не особо повторяли, но и новый не так чтобы хорошо объясняли. У нас ушло много опытных учителей старой закалки, а новые... К ним вопросов много. К примеру, по профильной в нашем лицее химии учительница с самого начала года двойки ему принялась ставить — буквально с первых уроков. А ребенок старается, просто не все понимает. На объяснения-то, по его словам, она не очень щедрая. С математикой та же картина — проверочных работ много, троек у него много, а понятных объяснений учебного материала на уроке мало. Я не снимаю ответственность с сына, но я же вижу, что он старается. Приходим к репетитору — репетитор говорит, что он парень неглупый и не ленивый, и после занятий с репетитором у него получается писать проверочные и контрольные без троек. Так, может, все-таки школа его учить нормально должна, а не я отрывать деньги из семейного бюджета, чтобы ему учебный материал по второму разу, но уже нормально объясняли? Нам часто говорят, что ВПР — это проверка качества работы учителей. А на деле выходит — это проверка качества работы репетиторов и материальных возможностей родителей.

А вот проблему бумаги для ВПР в лицее №116, по словам Сарии, решили без участия родителей.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Оценка внешняя, оценка внутренняя, а пробелы кто устранять будет?

В Министерства образования и науки Татарстана в ответ на запрос «Реального времени» напомнили, что «обязательное проведение Всероссийских проверочных работ предусмотрено Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), а также приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, в которых утверждаются графики проведения мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме ВПР».

— Часы на подготовку к ВПР не предусмотрены ФГОС и иными документами. Все знания, необходимые для выполнения ВПР, обучающиеся получают на уроках. Специальной подготовки обучающихся к ВПР не требуется, — заверили в республиканском Минобрнауки.

— В школах проводят контрольные и проверочные работы по изученному материалу — почему не использовать их результаты как результаты ВПР? — поинтересовалось «Реальное время».

— Школьные контрольные работы проводятся в рамках текущего контроля успеваемости и являются частью внутренней системы оценки качества образования конкретной образовательной организации, — возразили в министерстве. — ВПР является внешней оценкой качества образования. Сравнительный анализ внешней и внутренней оценок позволяет совершенствовать преподавание учебных предметов и повышать качество образования обучающихся. Цель ВПР — осуществление мониторинга системы образования, в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС и совершенствования преподавания учебных предметов, повышения качества образования. Проведение ВПР должно быть отражено в графике оценочных процедур, который, в свою очередь, должен соответствовать рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора.

В Минобрнауки РТ подчеркнули, что на размер оплаты труда педагогов результаты ВПР не влияют. Фото: Максим Платонов

В Минобрнауки РТ подчеркнули, что на размер оплаты труда педагогов и финансирование образовательных организаций результаты ВПР не влияют. А в ответ на вопрос, откуда школам брать бумагу для распечатки заданий, ответили, что одной из статей расхода каждой образовательной организации имеются средства на приобретение канцелярских товаров, и руководитель учебного заведения «заранее планирует расходы на учебный год, в том числе на проведение ВПР».

Напомнив, что школы, видимо, стремясь повысить свой рейтинг, все равно стараются подготовить учеников к ВПР и тратят на это учебное время, «Реальное время» поинтересовалось, каким образом должны компенсироваться и восполняться пробелы, образовавшиеся при этом в знаниях учеников, но получило ответ лишь о восполнении пробелов, выявленных ВПР, и то непонятно за счет каких учебных часов:

— Устранение пробелов в знаниях обучающихся, выявленных в ходе проведения ВПР, осуществляется путем внесения корректив в рабочие программы учителей, — ответили в министерстве.