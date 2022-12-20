В Татарстане 395 классов находятся на разобщении — ежедневно около 200 детей не проходят фильтр

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день в 66 школах Татарстана 395 классов находятся на разобщении. Об этом рассказал министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.



— За три года мы уже имеет определенный опыт. Каждый день с утра у нас и детские сады, и школы пропускают детей через фильтры. Ежедневно где-то 200 детей и 50-58 учителей не проходят фильтр, так как имеют симптомы заболевания, — заявил он.

Ни одной школы закрытой из-за заболеваемости в Татарстане на сегодняшний день нет, заверил Ильсур Хадиуллин. Опасений эпидемиологическая ситуация у Минобрнауки республики нет — «школы будут работать, и учреждения дополнительного образования те мероприятия, которые запланированы, которые идут ежедневно, продолжат».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— И нет у нас такой проблемы, что мы раньше времени будем отпускать детей на каникулы, — сообщил Ильсур Хадиуллин.

По состоянию на 16 декабря в Татарстане на разобщении находились 338 классов в 82 школах. На разобщение ученики выводятся, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ.



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Татьяна Демина