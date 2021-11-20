На что потратить миллиард: охрана татарстанских школ глазами родителей и педагогов

Почему усиление охраны школ не исключит появление новых Ильназов Галявиевых

Фото: Максим Платонов

В Татарстане втрое выросли бюджетные расходы на охрану школ и детсадов — с 340 млн рублей до 1,1 млрд. Теперь под охраной ЧОПов должны оказаться практически все школы и детсады республики, за исключением малокомплектных. В материале «Реального времени» — о том, хватит ли республике миллиарда на эти цели, каких мер по обеспечению безопасности учеников ожидают от руководства школ родители и какая альтернатива предлагается тотальному «пропускному контролю».

А не рано ль так усиливать охрану?



На этой неделе стало известно, что расходы республиканского бюджета на охрану школ и детсадов выросли втрое — до 1,1 млрд рублей. На эти средства предполагается оснастить защитой все школы и детсады — за исключением малокомплектных, которые, согласно Постановлению Правительства России №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов…» подлежат к последнему — четвертому классу опасности.

В немалой степени это решение стало результатом майской трагедии в казанской гимназии №175, когда ее бывший ученик Ильназ Галявиев без особого труда проник в здание и открыл стрельбу — в результате погибли девять человек. После случившегося в родительских чатах и соцсетях звучали предложения об усилении охраны образовательных учреждений, вплоть до введения в каждом из них постоянного поста Росгвардии.

Сейчас страсти поостыли, и некоторым родителям даже менее жесткие охранные меры кажутся избыточными. Например, Олег Х. заявил корреспонденту «Реального времени», что его и ряд других родителей вовсе не радует, что в рядовую казанскую школу, где учится его дочь, членам семей школьников войти стало непросто:

— Нам приходится обговаривать визит заранее, да еще иногда преодолевать сопротивление учителя или администрации школы: то у них времени нет, то неподходящий момент. Но ведь мы детям и школе не посторонние, мы хотим участвовать в их жизни, иметь возможность увидеться с классным руководителем в любое время, что-то обсудить, предложить… Да просто — посмотреть, в каких условиях ребенок занимается, обедает. Мои родители приходили в школу свободно, и это не мешало, а помогало мне лучше учиться — почему теперь все стало наоборот?

Фото: Максим Платонов

Тем не менее основной посыл родителей-активистов, в том числе участников многочисленной группы «Родительское сообщество Татарстана» в соцсети, состоит в том, что государство должно обеспечить надежную охрану учеников в школах: жесткий пропускной режим, надежный профессионал, а не бабушка-вахтерша при входе.

Деньги, деньги, деньги

Однако возможно ли все это обеспечить, имея в распоряжении миллиард на все школы и детсады республики?

В августе на совещании работников образования в казанской школе «Унбер» мэр Казани Ильсур Метшин заявиил:

— Для выполнения всех нормативных требований безопасности и устранения всех замечаний контролирующих органов нам требуется порядка 2 млрд рублей, но таких денег нет…

А 2 недели назад в бессилии обеспечить тотальную охрану школ и детсадов расписался и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев — на заседании городского совета он сообщил о нехватке финансирования на эти цели. И уточнил: в бюджете города на это заложено 200 млн рублей, из республиканского бюджета выделено еще 20 млн, а потребность — около 600 млн.

Ранее министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин назвал журналистам сумму, которая реально соответствует масштабам задачи в целом по Татарстану — 5,4 млрд рублей. То есть впятеро больше, чем получат из бюджета образовательные учреждения республики.

Фото: Максим Платонов

ЧОП по дешевке

В этих условиях во многих регионах руководство школ и детсадов идет по единственно возможному пути, который позволяет и за охрану отчитаться, и рамки выделенного финансирования не переступить — занижают цену 1 посто-часа (в таких единицах измеряются услуги ЧОПов).

ОНФ недавно опубликовал результаты расследования. Изучив материалы тендеров, общественники выяснили, что в ходе торгов на охрану школ, больниц, вузов, детских садов падение начальной цены доходит до 79 %. А стоимость посто-часа снижается до 88,25 рубля. Сейчас ОНФ предлагает отказаться от аукционов в пользу электронных конкурсных процедур, добавив в критерии качества услуг соответствие сотрудников ЧОПов стандартам охраны.

С другой стороны, средств, достаточных на оплату посто-часа по цене адекватной требуемому качеству сейчас в Татарстане не выделено.

«Надо детей охранять, но надо их и занять»

— Действительно, финансирование физической охраны образовательных учреждений увеличивается с начала 2022 года, — говорит заместитель министра образования и науки Татарстана Рамиль Хайруллин. — Следует отметить, что если раньше на такую охрану выделялось финансирование для 280 учреждений первой и второй категории опасности, то с 2022 года в соответствии с Постановлением Правительства России №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов…» финансирование предусмотрено также и для учреждений третьей категории опасности, а их — 1 787 зданий образовательных учреждений республики. К ранее предусмотренным на эти цели 343 миллионам рублей добавили 1,081 миллиарда. Но увеличилось и количество учреждений, которые надо охранять силами ЧОПов, теперь их будет 2 067.

По словам замминистра, эти деньги уже поступили из бюджета республики, и теперь учреждениям необходимо провести конкурсные процедуры, заключив договоры с ЧОПами, имеющими на эту деятельность соответствующую лицензию.



— Мы понимаем, что безопасность детей — приоритетное направление, — подчеркнул Рамиль Хайруллин в разговоре с «Реальным временем». — Чтобы исключить любое деструктивное поведение, необходимо увлекать детей всевозможными интересными и разносторонними мероприятиями и делами, дабы уменьшить количество времени, когда ребенок предоставлен сам себе. Именно эта задача является главной, ведь наши дети, как и мы в детстве, должны быть заняты не только учебой, но и доступными каждому ребенку кружками и спортивными секциями во всех без исключения школах, многочисленными внеклассными мероприятиями — то есть, что кому приходится по душе. Только при таком условии они не будут замыкаться, и у них не будет времени на то, чтобы часами сидеть в интернете, просматривая ролики сомнительного содержания. Поэтому давайте стараться больше времени уделять нашим детям.

Американская дверь

Директор казанской школы №111 Анастасия Звездина считает, что охранять школы и садики нужно обязательно:

— Да, раньше было принято, что школьный двор был местом притяжения для всех. Когда стали ставить на территории школ спортивные объекты, было сказано — это для всех желающих. Тут и дети играли, и мамочки с колясками гуляли, и бабушки сидели, и любители ЗОЖ спортом занимались. Но, согласитесь, когда идут уроки, а за окном шумят, кто-то бегает с голым торсом, или когда дети выходят на прогулку, а кто-то собаку там выгуливает, это не очень правильно, причем не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения гигиены. Мы ведь и пустые бутылки после посиделок в школьном дворе убираем, и мусор, а летом кто-то может спать в кустах.

Поэтому, как рассказывает Звездина, когда около двух лет назад начали ставить ребром вопрос о безопасности школ и их территории стали более закрытыми, стало уютнее:



— И, наверное, это правильно. Ведь никто не возмущается, что в садиках все закрыто, верно? Это территория детства, тут должно быть спокойно.

А еще Анастасия Звездина поделилась впечатлениями об охране школ в США, которые она получила в поездке по гранту, выигранному в 2006 году. Там директор казанской школы увидела «волшебную» дверь, которая легко открывалась изнутри, но очень непросто — снаружи. Войти в нее можно было только с помощью электронного ключа, который имелся у школьников и педагогов. И да, эта школа была окружена надежным кирпичным забором, за который посторонним вход запрещен.

Фото: Максим Платонов

«От мира бесполезно отгораживаться»

Есть и радикальные точки зрения — дескать, менять надо все изнутри.

— Я считаю, что охрана в школе — в принципе штука бессмысленная, — говорит казанская активистка-родительница Рая Демидова. — Ну не поставим мы в каждую школу, в каждый садик, в каждую поликлинику, ДК, музей и т. д. пост охраны. Это тот случай, когда от внешнего мира бесполезно отгораживаться — он все равно прорвется.

— А что надо делать, чтобы он не прорывался в школу или детсад с оружием?

— Менять то, что вокруг. Нужны школы, где интересно учиться. Поликлиники, где в любой момент можно попасть к врачу. Детские площадки для малышей. Кружки на любой вкус и цвет для ребят постарше. И перспективы. Когда ребенок видит, что взрослые вкалывают как проклятые, но средств хватает только на оплату коммуналки и продукты, — и его, скорее всего, ждет такое же будущее, это на конструктив не вдохновляет. А вот на деструктив — запросто.

Впрочем, выглядит это мнение как максимально идеалистичное. А пока, как видим, даже втрое увеличенный бюджет на финансирование не покрывает всех потребностей школ и садиков республики.