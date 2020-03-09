Видео недели: сход вагонов в Юдино, Путин об оппозиционерах и битва взглядов Хабиба и Фергюсона

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Фото: МЧС РФ

Вагоны в Юдино

На неделе в казанском поселке Юдино сошли с рельсов вагоны товарного поезда. Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку обстоятельств происшествия и показало видео с места событий.

Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона

UFC провел пресс-конференцию перед боем Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. После этого состоялась церемония битвы взглядов, во время которой действующий чемпион в легком весе пнул чемпионский пояс старого образца, полученный Фергюсоном ранее.

Путин о протестах и несистемной оппозиции

ТАСС опубликовал очередные серии большого интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. В том числе ту часть диалога, в которой Андрей Ванденко обсуждает с главой государства оппозицию и массовые протесты.

Мигранты прорываются в Европу

Власти Турции объявили об отказе от стратегии сдерживания мигрантов и беженцев. Анкара открыла границу, пока Евросоюз не согласится поддержать турок в Идлибе. По последним данным, греческие пограничники пытаются сдержать около 32 тысяч мигрантов на границе с Турцией.

Бурганов поддержал трудовика из Азнакаево

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов прокомментировал увольнение учителя труда из школы в Азнакаево. Глава Минобрнауки Татарстана подчеркнул, что не оправдывает учителя, при этом он обратил внимание на нехватку кадров в школах и высокую квалификацию уволенного. Бурганов рекомендовал коллегам разобраться в ситуации и «принять решение по дальнейшему трудоустройству» учителя.

Съел улику

В Иркутской области оперативники задержали замруководителя регионального управления Россельхознадзора Владимира Журавлева. Правоохранители записали на видео, как чиновник съедает некую улику. Комментаторы отметили, что когда подозреваемый поперхнулся бумажкой, его аккуратно и вежливо похлопал по спине силовик.

Волнения на стадионе в Грозном

Во время матча между грозненским «Ахматом» и питерским «Зенитом» игру пришлось приостановить из-за волнений на стадионе. Болельщики команд едва не ввязались в массовую драку.

По официальной версии, в конце второго тайма гости из Петербурга разделись до пояса и продолжили «шизить» топлесс. Это не понравилось принимавшей стороне, сотни местных зрителей побежали к гостевому сектору. Стюардам, полиции и Росгвардии удалось предотвратить побоище, но на записи происходящее выглядит довольно пугающе.

Африканец выходит из уфимского суда

В Уфе суд признал нигерийца Айо Осиа виновным в изнасиловании проститутки. Однако инкриминируемая ему статья была переквалифицирована на более мягкую, а в счет срока отбывания наказания было засчитано время, которое студент провел в СИЗО. Таким образом африканец был освобожден. Выйдя из здания суда Осиа начал петь и приплясывать.

Огнетушитель в казанском автобусе

На неделе в казанском автобусе маршрута №91 сработал огнетушитель, из-за чего всем пассажирам пришлось покинуть салон. На видео попал виновник происшествия. Неясно, намеренно ли он сместил огнетушитель, или был настолько неаккуратен.

Мрачная Масленица

В прошлое воскресенье в Москве широкими гуляньями в парке Зарядье отмечали окончание масленичной недели. Однако испортившаяся погода создала на празднике особую атмосферу. Особенно интересно выглядели акробаты на шестах — многим зрителям они напомнили фильмы мастера мрачных сказок Тима Бертона.

Русский шагающий робот

Блогер Илья Варламов выложил ролик с неким «народным инженером», скрестившим велосипед с шагающим роботом. Он сравнил эту машину с роботами знаменитой Boston Dynamics.