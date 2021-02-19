«Здесь всегда было уважительное отношение к разным народам»: в «Мишпахтейну» прошел День родного языка

Фото: Максим Платонов

В «Нашей семье» выбирают иврит

Сегодня в казанской школе №12 с этнокультурным компонентом отметили Международный день родного языка.

Школа называется ОРТ «Мишпахтейну». ОРТ — организация ремесленного труда, некоммерческая структура, которая поддерживает еврейскую молодежь, помогает казанской и другим школам (в России в систему ОРТ входят пять школ) с оборудованием, программами, зарплатой учителям, пояснила директор школы №12 Розалия Козловская.

«Мишпахтейну» в переводе с иврита означает «наша семья». В школе учатся 675 детей, из них 300 русских, 165 татар и 210 ребят с еврейскими корнями. По закону об образовании их родители определяют для своих детей один язык как родной (русский, татарский, иврит), сообщила руководитель учреждения. Хотя выбрать иврит можно по желанию, именно его и изучают большинство детей как родной, а также знакомятся и с традициями еврейского народа.

«Что очень важно, именно через традиции, через воспитание детей передаем самое главное», — добавила Розалия Козловская.

ОРТ — организация ремесленного труда, некоммерческая структура, которая поддерживает еврейскую молодежь, помогает казанской и другим школам (в России в систему ОРТ входят пять школ) с оборудованием, программами, зарплатой учителям, пояснила Розалия Козловская

Кроме того, в школе преподают английский и немецкий языки. Здесь планируют открыть два новых класса технологии, где ученики будут заниматься робототехникой, лазерной резкой, 3D-моделированием. Популярность школы растет: в этом году три первых класса плотно укомплектовали, по 32 человека.

Казанцы учатся вместе с израильтянами

Гостей провели по классам робототехники, языковым кабинетам, а также по зданию начальной школы, которое отстроили несколько лет назад. В актовом зале ребята устроили мини-концерт, вдохновенно исполнив народную песню и задорный танец. Первоклашки разминались в оборудованном хореографическом зале, в кабинете робототехники ребята разрешили гостям покомандовать своими машинами, которые понимают русский язык. Знания разных языков, традиций школьники продемонстрировали на мастер-классе и уроках своих педагогов, они здоровались с гостями на иврите, татарском и русском языках, а также читали стихи. А в одном из кабинетов прошел совместный дистанционный урок с ребятами из Израиля.

— У нас есть школа-побратим, школа-близнец. Два года мы работаем в одном проекте, проводим онлайн-уроки со школой-побратимом из Израиля. Поэтому переход на дистанционную систему весной был очень легким, весь педколлектив был готов к этому, у нас была практика, и дети с этим знакомы, — рассказала Козловская.

С 1998 года у 12-й школы действует соглашение с Минпросвещения правительства Израиля. Казанские дети участвуют в более чем 30 международных проектах, по обмену опытом ездят в Израиль, где защищают свои работы.

«Два года мы работаем в одном проекте, проводим онлайн-уроки со школой-побратимом в Израиле. Поэтому переход на дистанционную систему весной был очень легким, весь педколлектив был готов к этому, у нас была практика, и дети с этим знакомы», — рассказала Козловская

В этом году один выпускник 12-й школы поступил в Лондонский университет, четверо — в вузы Чехии, а остальные выбрали КФУ, рассказала директор. Двое педагогов в этом году участвовали в конкурсе «Учитель года, один из них, педагог допобразования, вышел на городской уровень. А еще трое учителей выиграли всероссийский конкурс профмастерства.

У «Мишпахтейну» и «Адымнар» — идея согласия

— В нашем Татарстане уникальный проект еврейской школы (как она в народе называется). Она давно возникла, но с каждым годом расцветает, развивается. Здесь всегда было уважительное отношение к разным народам. Действительно, школа имеет глубокие традиции и хорошие результаты, как и по общей успеваемости, и этнокультурный компонент, конечно, здесь был всегда на высоком уровне. Надеюсь, что в этом году она имеет еще больше возможностей развиваться в этом направлении, — подчеркнула заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Школа имеет глубокие традиции и хорошие результаты, как и по общей успеваемости, и этнокультурный компонент, конечно, здесь был всегда на высоком уровне», — подчеркнула Алсу Асадуллина

— То, что мы сегодня увидели в рамках Года родных языков и народного единства республики, — школа вносит свой вклад. Это системная работа, нельзя ее подготовить за один раз, видно, что уделяется внимание еврейской культуре, ивриту, татарскому, английскому, русскому. Здесь взаимодействие культур. Акцент делается на том, чтобы дети познавали разные культуры и таким образом учились уважительному отношению между народами, в том числе между конфессиями, что немаловажно в таком достаточно сложном мире сегодня, — отметил начальник управления по реализации национальной политики департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин.

Он обратил внимание, что технологии этой школы и нового комплекса «Адымнар» имеют общие элементы.

— Главное, чему мы учим детей, — жить в согласии. Думаю, в этой школе есть много интересного, что можно взять на вооружение, — добавил Данил Мустафин.

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Екатерина Аблаева, фото: Максим Платонов