Вместо запрета ГДЗ депутаты Госдумы предлагают пересмотреть учебную нагрузку школьников

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов предложил альтернативу — меньше домашних заданий и больше уважения к учителям

Фото: Дарья Пинегина

Пока законопроект Минпросвещения о запрете распространения ГДЗ в сети Интернет проходит педагогическую экспертизу, депутаты Госдумы готовят возражения против его принятия.

Антон Горелкин заявил, что ставить школьные шпаргалки в один ряд с деструктивной информацией — это чересчур», а практика «прорешивания» экзаменационных заданий прошлых лет является естественной реакцией на выстроенную Минпросом систему контроля качества знаний.

— Надо пересмотреть вопрос о школьных нагрузках, надо еще раз вернуться к вопросу о едином государственном экзамене, поскольку именно такая форма экзамена заставляет детей обращаться к готовым решениям, — прокомментировал «Реальному времени» ситуацию с законопроектом депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, отметив, что негативный контент надо ограничивать, но уровень развития искусственного интеллекта сегодня таков, что школьники легко смогут обойти запреты.

Подробнее о перспективах законопроекта и реакции профессионального сообщества читайте в материале «Педагоги не согласны с планами Минпросвещения приравнять сайты с ГДЗ к ресурсам об экстремизме».

Инна Серова