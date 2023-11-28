В Татарстане насчитывается 31 тысяча обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане насчитывается 31 340 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, большая часть из которых — дошкольного возраста. Об этом на брифинге в кабмине сообщила начальник Управления общего образования Минобрнауки республики Татьяна Алексеева.

— В настоящее время в республике насчитывается более 31 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом количество детей с ОВЗ дошкольного возраста более 18 тысяч, школьного — более 13 тысяч, — сказала она.

скриншот realnoevremya.ru трансляции брифинга в кабмине Татарстана

Напомним, министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала, что в регионе проживает 17 225 несовершеннолетних инвалидов. Доля таких лиц в детском населении региона — 2%.



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Татьяна Демина