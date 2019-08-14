В Татарстане в этом году потратят 155 млн рублей на обновление компьютерного оборудования в сельских школах

В этом году в Татарстане планируется обновить компьютерное оборудование в 97 сельских школах. Это реализуется в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». На эти цели будет выделено 155 млн рублей, сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

«В 2020—2022 годах будет обновлена материально-техническая база еще в 203 школах, расположенных в сельской местности и малых городах. То есть 300 школ сельских населенных пунктов получат дополнительное оборудование на классы информатики, ОБЖ и технологии», — передает пресс-служба Минобразования РТ слова депутата.

Поставить новое оборудование планируется до 20 сентября. Из федерального бюджета будут выделены 125,5 млн рублей будут и еще 29,5 млн — из республиканского.

Напомним, ранее Министерство образования РТ рекомендовало школам не переносить День знаний на понедельник, 2 сентября.