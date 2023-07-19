В Татарстане проблемы с обеспеченностью местами в детсадах наблюдаются только в Пестречинском районе

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

На сегодняшний день в Татарстане проблемы с обеспеченностью местами в детских садах регистрируются только на территории Пестречинского района. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления общего образования Минобрнауки республики Татьяна Алексеева.

— Мы осуществляем мониторинг, где могут возникнуть проблемные вопросы. У нас есть эти вопросы возникают на территории одного района. Это Пестречинский район, — сказала она.

На сегодняшний день в Татарстане работают 1 984 дошкольных образовательных организации. В них воспитываются более 210 тысяч детей до 7 лет.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

— Благодаря активной застройке по всей территории республики мы практически покрываем потребность в местах в дошкольных образовательных организациях. Единственный район, которые у нас вызывает определенную тревогу — это Пестречинский муниципальный район, — заявила Татьяна Алексеева.

Напомним, в Пестречинском районе Татарстана также образовалась проблема нехватки мест в школе Куюков. Туда не попали 200 детей из числа живущих в деревне. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина