«Продавать кошечек» в школе: в Татарстане начинают массовое обучение детей предпринимательству

Почему родители и учителя не рады эксперименту по выявлению у подростков склонностей к ведению бизнеса

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстанских школьников, для которых в школах не хватает мест и учителей, начинают готовить в предприниматели с «младых ногтей» — в свободное от учебы время. Как стало известно «Реальному времени», школы республики получили соответствующие указания от Минобрнауки РТ, а также инструкцию по участию в проекте — в форме презентации. Более 102,7 тысячи учеников 5—7 классов из 632 школ пройдут через «сито» разработанного в ОЭЗ «Алабуга» бизнес-симулятора, а затем 12 тысяч из них, у которых выявят склонности к предпринимательству, будут задействованы в дальнейшем отборе в рамках реализации проекта «Школьный бизнес-старт». На «выходе» организаторы рассчитывают получить 120 «школьных компаний», за лучшие детские бизнес-проекты обещаны награды. Подробнее о сути детского бизнес-старта, а также отношении к идее учителей, родителей и экспертов — в нашем материале.

Ранний старт — залог успеха?



О школьном «бизнес-проекте», который сейчас внедряют в масштабах всей республики, «Реальному времени» рассказали недовольные новой нагрузкой родители учеников одной из районных школ. Как выяснилось, проект представляет собой совместное детище двух республиканских министерств. Минэкономики и Минобрнауки Татарстана взяли за основу результаты разработки ОЭЗ «Алабуга», где уже несколько лет действует своя hr-программа.

— Особая экономическая зона «Алабуга» самостоятельно разработала симулятор Business cats, который позволяет выявлять предпринимательские способности кандидатов с наивысшим уровнем аналитики, общения и навыками командования, — пояснили «Реальному времени» в особой экономической зоне. — Это эффективный и объективный метод определения талантов вне зависимости от оценок в аттестате. С одной стороны, это увлекательная игра, а с другой — хороший способ развить предпринимательские способности. Именно с помощью этого инструмента осуществляется отбор студентов в масштабный образовательный центр по подготовке рабочих специальностей «Алабуга Политех». Мы ежегодно увеличиваем количество поступающих ребят. В прошлом году мы начали уже принимать поступающих со всей страны, в течение 5 лет мы выйдем на проектную мощность набора — 10 000 человек ежегодно.

На вопрос «Реального времени», откуда взялось название симулятора Business cats, в ОЭЗ ответили:

— Суть игры состоит в том, чтобы разводить и продавать кошечек.

В ОЭЗ «Алабуга» сообщили, что оказывают помощь школам в проведении отборочного этапа, «чтобы дети со всего Татарстана смогли поучаствовать в симуляции из любого уголка».

Суть игры состоит в том, чтобы разводить и продавать кошечек. Фото: alabuga.ru

— Задача проекта «Школьный бизнес-старт» — это развитие интереса к предпринимательской деятельности, формирование нового поколения бизнес-лидеров, предпринимателей, новаторов, — пояснили нашему изданию. — Школьники в период обучения познакомятся с основными терминами и понятиями, связанными с предпринимательской деятельностью, научатся навыкам предпринимательского поведения в различных ситуациях, а также смогут применить полученные знания на практике. Обучать участников на каждом из этапов будут профессиональные бизнес-тренеры, опытные педагоги, тьюторы, эксперты от бизнеса, а также школьные педагоги, прошедшие курс повышения квалификации. Результатом станет командная работа школьных компаний по созданию и защите собственного бизнес-проекта.

А еще разработчики симулятора подчеркнули, что предоставляют его для проекта абсолютно бесплатно, более того — сами собираются наградить лучшие 20 школьных бизнес-команд сертификатами или ценными подарками:

— Мы всегда готовы давать возможность детям развивать предпринимательское мышление, повышать экономическую грамотность, а в дальнейшем растить промышленность Татарстана и России в целом.

До финала дойдет лишь каждый девятый

На вопросы «Реального времени» о том, как именно будут происходить отбор и обучение способных к бизнесу детей при построении игрушечного «бизнеса на кошках», в ОЭЗ «Алабуга» ответили:

— Бизнес-симулятор создан разработчиками АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» в формате пошаговой экономической стратегии и нацелен на проверку финансовой грамотности и обучению основам ведения бизнеса. Участники проходят обучение на компьютере, ноутбуке, планшете или телефоне. На каждом этапе им предстоит решить определенную бизнес-задачу. На обучающем этапе проекта у детей выявляются гибкие навыки: смекалка и аналитическое мышление. Кроме того, по мере прохождения бизнес-симулятора школьники знакомятся с такими понятиями бизнеса, как основы производства, операционные затраты, эффект масштаба, сегментация рынка, ценовая политика, кредитование и прибыль, переговоры о цене, и т.д. Теоретическая часть ведет игрока по шагам, чтобы ясно донести всю информацию. В практической части игроку приходится без подсказок применять полученные знания.

По результатам прохождения бизнес-симулятора планируется провести отбор групп детей для участия в следующем этапе — всего 12 тысяч школьников. Критерием при отборе школьников для участия во втором этапе станет активность каждого класса как в регистрации, так и в прохождении обучения и решении практических задач.



— Школьники, заинтересовавшиеся бизнес-игрой, смогут самостоятельно продолжить обучение, которое состоит из 11 глав, каждая из которых предполагает знакомство с теорией и выполнение практического задания для закрепления знаний, — уточнили в «Алабуге». — Второй ее этап будет проходить уже очно, в нем планируется участие 12 тысяч человек. Всего планируется пять этапов, в финал выйдет не менее 120 человек.

Победитель получит 50 тысяч «на товары и услуги», а не инвестиции

В распространенной Минобрнауки РТ по школам республики презентации «О реализации проекта по развитию предпринимательских навыков у обучающихся 5—7 классов, в том числе сельских школ и малых городов Республики Татарстан («Школьный бизнес-старт»)» указано, что участниками проекта выступают Министерство образования, Минэкономики, 43 муниципальных образования РТ (центры «Точка Роста», созданные в 2019—2021 годах, учащиеся 5—7 классов), города Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан», АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» и РОО Центр «Достижения молодых». План мероприятий по реализации этого проекта, утвержденный распоряжением премьер-министра РТ Алексеем Песошиным, не допускает каких-либо исключений — участие школьников в бизнес-игре носит обязательный характер. В презентации дана пошаговая инструкция о регистрации учеников в проекте.

«Результатом станет командная работа школьных компаний по созданию и защите собственного бизнес-проекта, — говорится в презентации. — Три команды-победителя проекта получат сертификаты на приобретение товаров/услуг: за 1 место — 50 000 рублей; за 2 место — 30 000 рублей; за 3 место — 15 000 рублей. Лучшие 20 команд в различных номинациях будут награждены сертификатами или ценными подарками эквивалентно 10 000 рублей».

В презентации дана пошаговая инструкция о регистрации учеников в проекте

Работу не оплатят, но нагрузку ограничат?



«Реальное время» обратилось в Минобрнауки РТ с запросом о сути проекта, средствах, которые выделены на его реализацию, и о том, предполагается ли оплата дополнительного труда учителей. Кроме того, мы запросили информацию о том, насколько загружены учителя в Казани и в республике и сколько времени предположительно у них будет занимать новая нагрузка (в часах в день или неделю).

— В соответствии с распоряжением Кабинета министров Республики Татарстан от 26.02.2022 № 378-р реализуется проект по формированию навыков предпринимательства у детей 5—7 классов, в том числе обучающихся в сельских школах и малых городах республики, — кратко ответили в министерстве на первый блок вопросов. — Проект предполагает прохождение обучающимися онлайн-испытаний (в виде игры) на платформе, размещенной в сети Интернет. Проект исключительно для детей и направлен на стимулирование развития духа предпринимательства с раннего возраста.

Информации о стоимости реализации проекта не предоставили, равно как и об оплате дополнительной нагрузки, которая ляжет на педагогов, из чего можно сделать вывод, что оплачивать эту работу не планируется. А на вопрос о нагрузках, которые ложатся на школьного учителя, ответили так:

— Согласно действующему законодательству в сфере образования (федеральному закону от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации») рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включает учебную (преподавательскую) и воспитательную работу, в том числе практическую подготовку обучающихся, индивидуальную работу с обучающимися, научную, творческую и исследовательскую работу, а также другую педагогическую работу, предусмотренную трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, — методическую, подготовительную, организационную, диагностическую, работу по ведению мониторинга, работу, предусмотренную планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.

Информации о стоимости реализации проекта в Минобрнауки не предоставили, равно как и об оплате дополнительной нагрузки, которая ляжет на педагогов. Фото: mon.tatarstan.ru

В Минобрнауки подробно расписали требования профессионального стандарта к школьным педагогам и даже указали, что в образовательные организации республики направлен «перечень документов, рекомендованный письмом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.12.2020 № СК-578/08, 01-350/13-01 «О снижении документационной нагрузки учителей».



— Ведение отчетности, не указанной в перечне, не входит в непосредственные обязанности учителя или классного руководителя, — подчеркнули в министерстве. — Такие работы выполняются только с письменного согласия работника с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты. Также необходимо отметить, что значительная часть «учительской» документации в Республике Татарстан с 2011 года переведена в цифровой вид.

А заодно однозначно высказались об отношении Минобрнауки РТ к думской инициативе облегчить труд школьного учителя:

— Министерство образования и науки Республики Татарстан поддерживает проект Государственной Думы от 13.04.2022 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, — уточнив, что если поправка будет принята, то уже законодательно будет запрещено «возложение на педагогических работников общеобразовательных организаций иной работы, в том числе связанной с подготовкой документов, не включенных в типовой перечень».

«Нас заставляют заниматься чем угодно, только не обучением»



— Для прохождения бизнес-симулятора каждому участнику под контролем преподавателя необходимо пройти регистрацию на сайте hr.alabuga.ru, указав фамилию, имя и отчество, дату рождения, номер класса, номер школы, населенный пункт, район РТ, — сообщили «Реальному времени» в ОЭЗ «Алабуга».

— В реальности это означает, что всех учеников с пятого по седьмой класс включительно придется регистрировать на этой платформе нам, учителям, — пояснила «Реальному времени» педагог одной из казанских школ. — Ну или контролировать, как это делает каждый из учеников, потому что самостоятельно большинство из них с этой задачей просто не справится. Будут путаться, по сто раз заполнять формы, и в итоге исправлять их ошибки все равно придется учителю. В общем, мало было у нас забот — так нам их добавили. Оплачивать эту работу, как я поняла, нам никто не собирается, имеющуюся нагрузку тоже никто не уменьшит, а «бонусом» ко всему этому наверняка станут скандалы с родителями, которые и без того постоянно предъявляют претензии.

Тяжелее всего будет тем педагогам, которые «нарисуют» своим ученикам самые качественные бизнес-программы. Фото: Ринат Назметдинов

Женщина по понятным причинам попросила не называть ни ее фамилию, ни номер школы, ни даже предмет, который она ведет. И добавила, что ряд претензий со стороны родителей считает обоснованными:

— Учителям давно уже некогда отвечать на дополнительные вопросы учеников после урока. Только и делаем, что пишем отчеты, программы, планы — кучи никому не нужных бумаг. Да и на уроках зачастую тоже детей учить некогда — бесконечные проверочные работы и «срезы знаний» съедают значительную часть учебного времени, а программа не сокращается, ее освоить как-то надо! О том, чтобы каждый ученик достаточно глубоко усвоил знания, я уже молчу.

И ладно бы мучения учителей закончились на этапе регистрации, рассуждает она, но ведь потом с детьми придется работать по освоению еще и этого «предпринимательского факультатива». Сами-то они вряд ли сумеют написать все необходимые планы во «выращиванию кошечек». И тяжелее всего будет тем педагогам, которые «нарисуют» своим ученикам самые качественные бизнес-программы. Потому что мучиться им придется весь следующий учебный год — до самого финала «бизнес-игры» в апреле.



— А если мы расстараемся и все получится красиво, эта нагрузка будет закреплена за нами навсегда, — подытожила педагог. — А ведь расстараемся все непременно, мы же всегда стараемся.

Еще одна учительница с периферии — из одного из ближайших к Казани районов — высказалась еще жестче:

— Нас заставляют заниматься чем угодно, только не обучением детей! Я считаю — это по отношению к детям жестоко и несправедливо. В бизнес пойдут не все. А успешный бизнес — удел вообще единиц. Вместо того, чтобы получать необходимые для поступления в вуз знания школьник будет играть в успешную торговлю кошками — зачем? Чтобы в итоге у него не было перспективы в будущем? Почему никто не выявляет у детей склонности к инженерным и естественным наукам, не открывает бесплатные специализированные классы для одаренных? У меня в Казани учится племянница. В их гимназии за право учиться в особом — «медицинском» — классе, с углубленным изучением биологии и химии, надо платить кругленькую сумму. В результате у него поступили не все, у кого есть склонности к естественным наукам, не все, у кого есть искренний интерес к медицине и желание служить этой профессии, а только те, у чьих родителей достаточно денег и есть желание «поступить» ребенка в медицинский вуз. Я считаю, это несправедливо как по отношению к способным, увлеченным детям, так и к будущим пациентам.

«Вместо того, чтобы получать необходимые для поступления в вуз знания школьник будет играть в успешную торговлю кошками — зачем?» — говорит учительница. Фото: alabuga.ru

«Почему родителей не спросили?»

— А почему никто не спросил согласия родителей на участие детей в этой так называемой игре? — возмущается мать двоих школьников из района Ирина Х. — Речь идет о передаче персональных данных несовершеннолетних третьим лицам, коммерческой организации. Да, никто не спрашивает адрес, по которому проживает ребенок, или конкретную дату рождения. Но информация, которую хотят вносить или уже вносят без ведома родителей в базу данных, охраняется законом! Я лично против такого сбора данных о моих детях коммерческими организациями.

— Этим проектом Минобрнауки в очередной раз превысило свои полномочия установленные в ФЗ-273, — еще более резко раскритиковала инициативу с бизнес-игрой другая казанская родительница Айгуль С. — Пока родители, учителя и директора школ стоят «на коленях» перед Министерством образования РТ вместо того, чтобы подать жалобу в республиканскую прокуратуру, так и будут новые гайки наворачиваться на оставшееся терпение. Любой приказ Минобрнауки РТ можно и нужно опротестовывать в компетентных органах!

Она, кстати, пообещала, что так и сделает.

— Бог с ними, с персональными данными, их кто угодно может, как известно, сегодня у нас украсть, — более оказался миролюбиво настроен отец еще одного казанского 7-классника Дмитрий В. — Меня куда больше возмущает то, что сын будет терять время непонятно на что, вместо того, чтобы заниматься учебой. Я хочу, чтобы он вырос грамотным и всесторонне развитым, а станет ли он бизнесменом — это ему решать, причем не сейчас, а когда повзрослеет. Я бизнесмен, и я не в школе свой бизнес задумал. Может, поэтому мой бизнес — это не торговля кошками или ширпотребом, а то, что относят к высокотехнологичным производствам. И, думаю, именно потому, что у меня есть крепкие профессиональные знания, я всегда найду достойную работу, если бизнес рухнет.