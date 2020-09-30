Укрупнял школы, работал учителем, отстаивал татарский: чем известен новый глава Минобрнауки Татарстана

10 фактов карьеры нового министра образования РТ

Фото: Роман Хасаев

Сегодня официально объявили, что Министерство образования и науки Татарстана возглавил Ильсур Хадиуллин, ранее занимавший должность первого заместителя министра. Соответствующий указ подписал еще 25 сентября президент Татарстана Рустам Минниханов. «Реальное время» вспомнило 10 главных фактов о работе Хадиуллина в сфере образования Татарстана за последние десятилетия.

1. В одну и ту же «образовательную реку Татарстана» Хадиуллин заходил дважды

Главный факт состоит в том, что первым заместителем Минобра Татарстана Хадиуллин был дважды. В «образовательную реку» впервые нынешний министр зашел еще в далеком 1997 году, когда директор гимназии №155 33-летний Хадиуллин сразу же стал правой рукой назначенного главой Минобра Фариса Харисова, экс-главы отдела образования администрации Авиастроительного района города Казани.

Проработал он тогда в министерстве пять лет. До этого Ильсур Хадиуллин трудился в сфере образования РТ, в девяностые успев побыть не только учителем в мамадышской школе, но и поруководить и гимназией, и казанской школой №71. В отличие от других назначенцев в Минобр образца конца девяностых и конца 2010-х, Хадиуллин известен как своей непубличностью, так и работой в чисто педагогической сфере. Он заслуженный учитель РТ, награжден нагрудными знаками «Почетный работник образования РФ», «За заслуги в образовании» и медалью РТ «За доблестный труд». И Казанский государственный педагогический институт он окончил по специальности «Учитель биологии и химии», став затем кандидатом педагогических наук.

Казанский государственный педагогический институт он окончил по специальности «Учитель биологии и химии». Фото kpfu.ru

2. Успел поработать во Всемирном конгрессе татар

В 2002 году Хадиуллин был назначен в команду нового главы Всемирного конгресса татар Рината Закирова, тоже став правой рукой, или первым заместителем, — в ВКТ он проработал два года. Конгресс позволил ему близко познакомиться и с национальным образованием, которому, как говорили впоследствии его коллеги, он посвятил чуть ли не всю жизнь.

Интересно, что именно больной «татарский вопрос» Хадиуллину пришлось разруливать, когда он второй раз стал первым замминистра образования, — балансируя между требованиями убрать татарский язык совсем и теми, кто просил его оставить как обязательный.

3. Подготовка Института развития образования РТ к «национальному вопросу»

После ВКТ Ильсур Хадиуллин возглавил Институт развития образования Татарстана, где проработал с 2004 по 2007 год. ИРО был создан на базе Татарского института повышения квалификации педагогов (организованного еще в советском 1928 году) как учреждение дополнительного профессионального образования.

При его руководстве Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования Татарстана и был преобразован в тот ИРО, которым он является и по сей день. Именно ИРО стал базовым учреждением для поиска «моделей национального образования и межнационального согласия, билингвального обучения», и этот же институт стал спасением для бывших учителей татарского языка, вынужденных переучиваться в 2018—2019 годах, что, к слову, контролировал в должности замминистра Татарстана тоже сам Хадиуллин.

В его актив записывают поддержку одаренных детей и педагогов, омоложение учительского состава школ города, ремонт образовательных учреждений. Фото kzn.ru

4. Омолодил преподавательский состав казанских школ и укрупнил гимназии

В 2007 году тогдашний министр образования и науки РТ Раис Шайхелисламов и замруководителя исполкома Казани Зухра Нигматуллина перевели Хадиуллина на должность нового начальника Управления образования Казани, где он проработал последующие десять лет, оставаясь глубоко непубличным чиновником. В его актив на этой должности представители образовательной сферы столицы РТ записывают поддержку одаренных детей и педагогов, омоложение учительского состава школ города, ремонт образовательных учреждений и обеспечение местами в детских садах.

На его руководство казанскими школами пришлось и неоднозначное создание семи новых образовательных центров на базе более десятка разных школ: в сентябре 2017 года сильные гимназии объединили со слабыми школами. Говорят, впрочем, что за этим решением, как бы дублирующим решение об укрупнении казанских клиник, стоял все же Энгель Фаттахов.

При Ильсуре Хадиуллине Казань заняла прочное третье место, сразу после Москвы и Санкт-Петербурга, по числу призеров всероссийских олимпиад школьников. Другой факт: на своей «казанской» должности Хадиуллин пересидел трех республиканских министров образования.

Свой пост Фаттахов потерял именно в результате федерального конфликта вокруг изучения татарского языка в школах республики. Фото Олега Тихонова

5. Мог возглавить Минобр еще в 2017 году — помешала «татарская проблема»

В 2017—2018 годах, что любопытно, Хадиуллина ряд источников называли даже вероятным преемником Энгеля Фаттахова. Тем более формально позиции Хадиуллина и Фаттахова были близки: напомним, свой пост Фаттахов потерял именно в результате федерального конфликта вокруг изучения татарского языка в школах республики — он последовательно выступал за обязательное изучение татарского языка и планомерно отстаивал его необходимость в школах, ездил в Москву, чтобы отстоять хотя бы два часа в неделю.

Хадиуллину позиция экс-министра была симпатична, он и сам решал «татарскую проблему» на уровне казанских школ. Но, не желая продолжения острого конфликта с федеральным центром, пост главы образовательного блока Татарстана в итоге отдали экс-министру по делам молодежи и спорту Рафису Бурганову, далекому собственно как от образовательной сферы, так и проблематики преподавания татарского языка в школе.

6. Сохранил рабочие места учителей татарского языка в Казани

«65 процентов родителей Казани выбрали татарский в качестве родного», — с такой фразой Хадиуллин уходил с казанского поста, став первым заместителем Бурганова. При этом Хадиуллин в интервью «Реальному времени» заверил, что «при выборе родного языка давления со стороны учителей и администрации школ ни на кого оказано не было, — мы за этим очень внимательно следили и продолжаем контролировать ситуацию».

Кроме того, в свой актив он записывал и тот факт, что все учителя татарского языка в казанских школах сохранили свои рабочие места. К слову, именно в ранее возглавляемом Хадиуллиным Институте развития образования проходили переподготовку более 150 казанских учителей: казанское Управление образования уже под его началом старалось компенсировать им затраты за счет средств республиканского бюджета.

Под обстрел он попал, заявив, что абонентская плата все равно будет взиматься с родителей, независимо от посещения ребенком детсада. Фото kzn.ru

7. Рулевой татарстанских детсадов и первые скандалы для непубличного человека

На новой должности в Минобразования Татарстана Хадиуллину уже не удалось избежать ни публичности, ни публичных же скандалов. В самом начале 2018 года перед ним поставили необходимость не только разрулить «национальный вопрос», но и вытащить на себе весь «образовательный блок», с учетом того, что для Бурганова все это было в новинку. Но под обстрел он попал, заявив, что, во-первых, в 2018 году размер абонентской платы родителей за детсады будет увеличен на 4%, а, во-вторых, абонентская плата все равно будет взиматься с родителей, независимо от посещения ребенком детсада.

Упрямство Хадиуллин сохранил и с так называемой «принудиловкой» по обучению дошколят татарскому языку — родители возмущались тем, что оно идет за счет часов, предназначенных на рисование, лепку и познание мира. И хотя новый министр Рафис Бурганов в конце декабря 2017 года, не дожидаясь прокурорских проверок, отменил «применение методических рекомендаций об обязательном обучении татарскому языку в детсадах», Хадиуллин в январе 2018 года заявил, что это вовсе «не значит, что мы отменяем занятия по татарскому языку» — «потому что мы живем в Татарстане, мы здесь воспитываем своих детей, здесь работаем, от знания языка еще никто не страдал».

8. Как Хадиуллин решал проблему нехватки ясельных групп

Как выяснилось уже в 2018 году, основным полем деятельности, что за ним оставил Бурганов, который в это время «тушил скандал» вокруг преподавания татарского языка, стала вовсе не школьная, а именно детсадовская сфера. Именно Хадиуллин выступал спикером по наболевшим проблемам дошкольного образования Татарстана. Благо его руководство этой сферой пришлось на начало реализации нацпроекта «Демография», по которому в РТ построили 30 новых детсадов, создав 6 220 мест, половина из которых были ясельными группами.

«На строительство детсадов выделено около 5,5 млрд рублей, из них более 4 млрд рублей — из республиканского бюджета. По другим федеральным программам в 2019 году построено еще два детских сада на 500 мест», — рассказывал Хадиуллин. Ясельные группы отдельно Хадиуллин упоминал потому, что ему же пришлось решать проблему доступности дошкольного образования — низкие показатели доступности такого образования для детей от 1,5 до 3 лет отмечались не только в отдельных районах РТ, но и в Казани и Набережных Челнах. Замминистра еще летом прошлого года пообещал, что к 2022 году в Татарстане должна быть достигнута 100-процентная доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до трех лет.

Сама история началась с захвата школьником в мае 2019 года своих одноклассников в казанской гимназии №7. Фото Ирины Плотниковой

9. Коррупционный скандал прошел по касательной

2019 год ознаменовался скандалом, который больно ударил не столько по Минобрнауки Татарстана, сколько по самому Ильсуру Хадиуллину, который даже был допрошен в качестве свидетеля по делу о взятках в Управлении образования Казани.

Сама история началась с захвата школьником в мае 2019 года своих одноклассников в казанской гимназии №7. Тогда правоохранители обратили внимание на металлорамки и неработавшие ручные металлоискатели. Хадиуллин утверждал, что не знал ни об откатах, ни о деталях поставок в школы и детсады Казани оборудования для общественного питания и защиты от терроризма. Между тем обвиняемая в посредничестве взяткам экс-подчиненная Хадиуллина заявила о его возможной причастности к этой схеме и прошла проверку на полиграфе. Якобы под конец 2016 года на совещании с участием тогдашнего начальника Управления образования города Ильсура Хадиуллина решили — направить сэкономленные за год 8 млн рублей на закупку металлодетекторов в рамках выполнения федерального закона по борьбе с терроризмом.

Хадиуллин же уверял, что действительно поручал своему заму Ильнару Хидиятову (впоследствии арестованному) в 2016 году обеспечить безопасность учреждений образования путем закупки спецоборудования и тот докладывал — закупки проведены. Но вовсе не поручал Хидиятову и Гузаировой найти «правильного поставщика» металлодетекторов за откаты и лично «доверял сотрудникам».

Именно ему теперь придется рулить системой образования Татарстана в сложнейший период пандемии, обеспечивая возможность дистанционной учебы школьников и преподавателей. Фото: gosuslugi-official.help

10. Антикризисное управление в пандемию

Ильсуру Хадиуллину, пережившему в прошлом году коррупционный скандал, несладко пришлось и в этом году, и придется еще тяжелее уже в должности министра образования. Именно ему теперь придется рулить системой образования Татарстана в сложнейший период пандемии, обеспечивая возможность дистанционной учебы школьников и работы преподавателей и не допуская роста числа зараженных детей, если этой дистанционной учебы не будет, в самих школах и детских садах.

Именно Хадиуллину пришлось еще в апреле решать проблему аж 78 населенных пунктов Татарстана, где проживали дети школьного возраста, но отсутствовал интернет. А в 29 из них не было даже мобильной связи. Притом что с 6 апреля все общеобразовательные школы РТ начали обучение в дистанционном формате (это более 30 тысяч учителей и более 400 тысяч учащихся школ республики). Решили проблему в Минобрнауки при помощи, как говорил Хадиуллин, кейс-технологии: «Школа применяет такую схему: учителя дают детям задания, доносят до них информацию, а потом раз в три дня собирают работы и проверяют. При наличии у обучающихся только мобильной связи задания сообщаются учителем по телефону. При отсутствии интернета обучение идет с помощью внешних носителей информации, учебных пособий».

Под контролем же первого замминистра образования оказался и выход детских садов на работу в штатном режиме еще в разгар пандемии, 11 мая, — тогда к дошкольным образовательным организациям предъявили 35 требований, утвержденных главным санитарным врачом республики. Из которых самым сложным, конечно, были не дезинфицирующие мероприятия, измерение температуры, сопровождение детей родителями, а то, что в группах должно быть не более 12 человек, а между детьми соблюдаться дистанция в 1,5 метра во время сна.