Подготовлен новый генплан Иннополиса: в 7 раз больше жилья, 6 школ, 6 детсадов и скоростной трамвай

Проект «города будущего» стал скромнее, но по-прежнему рассчитан на население, которого нет

В Татарстане разработали новый генплан Иннополиса. В ближайшие 15 лет планируется построить в 7 раз больше жилья, чем имеется, добавить к существующей школе и детсаду еще по пять, построить несколько культурно-досуговых центров, библиотек и спорткомплексов, а также запустить трамвайный маршрут и канатную дорогу. Проект проходит сейчас антикоррупционную экспертизу. Подробнее о генплане татарстанского «города будущего» образца 2026 года, его отличиях от предыдущего, принятого в 2019 году, и перспективах реализации читайте в «Реальном времени».

Планы 2019-го урезали вдвое

Минстрой Татарстана опубликовал проект нового генплана Иннополиса. Документ, разработанный Институтом пространственного планирования РТ, проходит сейчас антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, в «городе будущего» в 7 раз — до 835,2 тыс. кв. м — вырастет количество жилья (по сравнению с имеющейся площадью в 121,8 тыс. кв. м). Площадь жилой застройки также вырастет — с сегодняшних 27,35 га до 357,58 га (включая 33 га под заложенный в проекте генплана 231 участок ИЖС). При этом под многоэтажную жилую застройку отдадут значительную площадь городской зеленой зоны со стороны Макарьевского леса.

Правда, новый генплан предусматривает заметное снижение общего объема жилищного строительства в Иннополисе — в 2 раза меньше, чем закладывалось в генплан 2019 года, по которому предполагалось построить к 2025 году 1,435 млн кв. м.

Можно предположить, что планы скорректировал медленный рост населения, темпы которого оказались на порядок ниже планируемого. На сегодня, как сообщается на официальном сайте Иннополиса, в городе проживает всего 8 023 человека. Согласно генплану 2019 года, на 2025 год его население должно было быть почти вдесятеро больше — 71,8 тыс. человек, а к 2040 году достигнуть планки в 155 тысяч.

На какое население рассчитана новая версия генплана, неизвестно, но, если исходить из нормативов градостроительного проектирования Казани (22,5 кв. м общей площади квартир на одного человека), речь идет о 37,1 тыс., а если ориентироваться на действующие нормы (СП 476.1325800.2020), применяемые в отсутствие региональных нормативов (40 кв. м суммарной поэтажной площади на одного жителя), — о 20,9 тысячи.

Нынешнее население Иннополиса в 8 тыс. сформировалось за 7,5 года (первый арендный дом там был заселен в октябре 2018 года) и за последние 4 года значительно не увеличивалось. К тому же это количество населения так называемое дневное, то есть подсчитанное с учетом тех, кто приезжает сюда работать или учиться.

Всего по шесть

Новый проект генплана предусматривает, что на конец его реализации в Иннополисе должно иметься по шесть школ, детсадов, культурно-досуговых учреждений (клубов), библиотек, спортзалов, спортплощадок и один бассейн.

Вместе с имеющимися лицеем, рассчитанным на 150 учеников, школой на 462 ученика и двумя детсадами на 350 мест общее количество мест в образовательных учреждениях на момент реализации нового генплана должно достигнуть 3 942 в детсадах и 10 099 в школах. Это меньше, чем предполагалось первым генпланом Иннополиса, согласно которому к 2025 году расчетная потребность в детских садах должна была составить 5 530 мест, в школах — 8 610 мест, а к 2040-му в детсадах — 8 741, в школах — 22 470.

Сегодня количество учеников в школе «Иннополис», по данным сайта edu.tatar.ru, достигло 850 человек, в лицее «Иннополис» — 155. Детсады №1 и №2 при школе «Иннополис», по официальным данным, посещают 322 ребенка.

Транспортная инфраструктура Иннополиса также распланирована с размахом: в городе должны появиться 27 км новых дорог и проездов, два моста, скоростная трамвайная линия протяженностью 7,96 км и подвесная канатная дорога длиной 1,71 км для спуска на берег Свияги в районе Лысой горы в западной части города. В генплан 2019 года также закладывалась канатная дорога протяженностью в границах Иннополиса 1 км, но в другом направлении, на восток, — в рамках проекта строительства канатной дороги от ж/д вокзала Казань-1 до Верхнего Услона и далее до Иннополиса общей протяженностью 8,5 км.

«У нас есть уже негативный опыт»

В этой ситуации планы по развитию инфраструктуры Иннополиса могут вызывать здоровую зависть у жителей Богородского сельского поселения, где единственная школа переполнена вдвое, а потребность в детских образовательных учреждениях уже сегодня догнала цифры, заложенные в генплан на 10—15 лет вперед.

Директор ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан» Олег Григорьев пояснил «Реальному времени»:

— Количество школ и детсадов, по сравнению с генпланами других поселений, принято исходя из действующих норм для городских населенных пунктов. Есть нормы для сельских населенных мест, они ниже, чем городские.

Он также сообщил, что генплан Иннополиса, разработанный под его руководством, рассчитан на ближайшие 15 лет.

— Проект генерального плана муниципального образования «Город Иннополис» предусматривает развитие города до 2050 года, — сообщили в свою очередь «Реальному времени» в пресс-службе Иннополиса. — При реализации генерального плана застройки в полном объеме прогнозируется, что к 2050 году население составит 71 345 человек. Генплан был разработан на основе обновленного мастер-плана Иннополиса. Сегодня население Иннополиса составляет 8 065 человек, из которых 5 506 человек проживают в городе постоянно и 2 559 человек приезжают на работу. В городе работает 731 организация, создано 10 873 рабочих места.

В пресс-службе «города будущего» также сообщили, что всего там проживает 1 504 ребенка, работают два детских сада, рассчитанных на 320 воспитанников, школа на 850 учеников, лицей на 155 учеников, колледж на 75 обучающихся и университет, в котором обучаются 1 760 студентов.

— На сегодняшний день Иннополис полностью обеспечил места в образовательных учреждениях для всех детей, проживающих на территории города, — заверили в пресс-службе, а также сообщили, что в городе началось строительство нового ЖК «Комфорт» и планируется сбор заявок работающих в Иннополисе специалистов на участие в программе социальной ипотеки.

Состояние сегодняшней социальной инфраструктуры города частично охарактеризовали в Минобрнауки РТ, и эти данные немного отличаются от официальных данных Иннополиса:

— В Иннополисе функционируют два детских сада. Их суммарная проектная мощность составляет 325 мест. На сегодняшний день в них зачислено 324 ребенка в возрасте от 2 лет 3 месяцев до 7 лет, состоят на учете 154 ребенка.

В министерстве уточнили, что строительство детсадов в «городе будущего» пока не планируется.

«Иннополис шагает по пути, который не ведет к расцвету»

А урбанист Тахир Давлетшин в разговоре с «Реальным временем» заметил, что проекты, подобные Иннополису, он не поддерживает в принципе:

— Инновационный город, где развиваются науки и высокие технологии, не должен строиться на отшибе, в отдалении — этим процессам место не в чистом поле, а в большом городе-миллионнике, где у ученых есть возможность тесно общаться, и сам город, его история вдохновляют их на творчество. Кроме того, у нас уже есть негативный опыт: во второй половине XX века, в послевоенные годы, в СССР вокруг Москвы начали строить наукограды. А сейчас там ситуация нелегкая, народ разъехался, эти населенные пункты стали депрессивными. И Иннополис, я считаю, шагает по тем же граблям, по пути, который не ведет к расцвету.

Давлетшин полагает, что построить такой город и довести его население до, например, 50 тысяч можно, но смысла в этом он не видит, поскольку технологии, на развитие которых Иннополис был изначально ориентирован, не требуют от специалистов физического присутствия — их можно создавать удаленно, не меняя место жительства:

— Поэтому мне кажется, что такие, как правило, бюджетные вложения просто неразумны. Кроме того, есть проблема транспортной доступности. Она обеспечена, но цена билетов на автобус до Иннополиса, на мой взгляд, завышена.

Мастер-план как основа планов

В основу генплана Иннополиса легла более ранняя разработка Института пространственного планирования РТ — мастер-план развития МО «Город Иннополис» и прилегающих к нему территорий 2023 года. Проектировщики исходили из нескольких возможных сценариев демографического прогноза, согласно которым население Иннополиса к 2040 году может составить от 20 тыс. до 220 тыс. человек.

В мастер-плане была просчитана примерная структура занятости населения исходя из базового сценария демографического прогноза (71 тыс. жителей к 2050 году). Количество занятых, по сравнению с 2022 годом, должно было вырасти в 7 раз, студентов — в 8,7 раза, преподавателей — 8 раз.

Также мастер-планом предусмотрено развитие транспортной структуры не только Иннополиса, но и в целом территории Заволжья: строительство моста через Волгу севернее Студенца с выходом на ул. Тихорецкую — длиной 7 км, реорганизация внутреннего транспортного каркаса Иннополиса протяженностью 41 км, реорганизация связей Иннополиса с набережной Волги, Введенской слободой и курортом «Свияжские холмы», строительство автодорог от моста к Иннополису.