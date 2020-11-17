«Ошибочно думать, что за счет мер социальной поддержки можно жить»

В Татарстане 6,9 процента населения или 70 тысяч семей живут ниже уровня бедности

Татарстан входит в тройку более менее благополучных регионов по уровню бедности, хотя 280 тысяч его жителей еле-еле сводят концы с концами. При этом порядка 70 тысяч и вовсе живут за чертой бедности. Самые обездоленные — многодетные семьи, где пять и более детей, при этом только каждая десятая из них готова заключать социальные контракты, что, по мнению властей, говорит о том, что процветает серый рынок труда. Какие льготы получили семьи с детьми, почему пошел отток желающих встать на учет на биржу труда, как можно искусственно стимулировать рождаемость и заменят ли сухие пайки детям с ограниченными возможностями здоровья денежными выплатами — в репортаже «Реального времени» с заседания комитета Госсовета РТ по социальной политике.

Выплаты нуждающимся увеличились на треть

В этом году на социальную поддержку семей с детьми выделено более 10,5 млрд рублей, почти 7 млрд из них — за счет средств федерального бюджета, отметила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева на заседании профильного комитета Госсовета РТ. Эта сумма на 33% больше чем в прошлом году за счет введенных «антиковидных» пособий. Прежде всего, это ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, родившегося после 1 января 2018 года. В этом году она составила 9 373 рубля для семей, среднедушевой доход которых не превышает 20 170 рублей. В следующем году ее размер увеличится до 9 713 рублей.

Кроме того, с 2020 года предусмотрены ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (4 686,5 рубля) для семей, чей среднедушевой доход не выше 9 450 рублей. Это пособие в республике получают 51 тыс. детей.

Со своей стороны Татарстан ввел региональные единовременные выплаты для сельчанок. Деньги получили 6,5 тыс. женщин. Так, при рождении первенца женщине до 25 лет выплачивается 50 тысяч рублей, до 29 лет при рождении третьего и последующих детей — 100 тысяч рублей. В республиканском бюджете на эти цели ежегодно закладывается порядка 165 миллионов рублей.

Со своей стороны Татарстан ввел региональные единовременные выплаты для сельчанок

Кроме того, в республике с этого года приняты дополнительные меры социальной помощи на сумму 483,3 млн рублей, которые позволили поддержать в условиях пандемии наиболее нуждающиеся многодетные семьи, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Им выплачивается ежемесячное пособие, компенсируются плата за детский сад и выделяется 10 тысяч на приобретение лекарств, а также при необходимости вручаются подарочные комплекты «Коробка новорожденного» стоимостью 8 847 рублей.

Также в период локдауна по инициативе президента РТ стартовала масштабная благотворительная акция «Помощь рядом», в рамках которой было предоставлено более 209 тыс. продуктовых наборов нуждающимся. Бутаева пообещала, что существующие меры поддержки малоимущих семей сохранятся и в следующем году.

За маткапиталом обращались в два раза чаще

Материально поддерживают семьи и по линии Министерства образования и науки РТ. Замминистра ведомства Алсу Асадуллина перечислила такие виды помощи, как бесплатное горячее питание для школьников 1—4-го классов, обеспечение жильем детей-сирот, выплата компенсации части родительской платы за детский сад: на первого ребенка — 20%, на второго — 50%, на третьего ребенка и последующих детей — 70%. Количество получателей компенсации составляет более 129,5 тыс. человек.

Еще один вид поддержки — маткапитал. Заместитель управляющего отделением пенсионного фонда России по РТ Елена Полякова отметила, в этом году в Татарстане вдвое увеличилось количество выданных сертификатов — с этого года денежное пособие от государства могут получать за рождение первого ребенка. Всего на 1 ноября 2020 года выдано более 29,1 тыс. сертификатов на материнский капитал, из них более 10,6 тыс. — в связи с рождением первенца.

Елена Полякова отметила, в этом году в Татарстане вдвое увеличилось количество выданных сертификатов

По словам Поляковой, жители республики предпочитают вкладывать полученные средства в улучшение жилищных условий. Из более 265,5 тыс. владельцев сертификатов свыше 235,4 тыс. использовали их как взнос на покупку жилья, более 23,4 тыс. направили маткапитал на получение образования детьми. Более 3,5 тыс. человек предпочли ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка.

Самыми невостребованными оказались такие направления, как «социальная адаптация и интеграция детей-инвалидов в общество» — ей в Татарстане воспользовался всего один человек и «формирование накопительной пенсии матери» — таких оказалось 65 человек.

К контрактам не готовы

Тем не менее, несмотря на все предоставленные льготы, 6,9% населения, или 280 тыс. человек, в республике живут ниже уровня бедности. При этом Татарстан входит в тройку благополучных по этому показателю регионов. Как оказалось, самые обездоленные — многодетные семьи. Как выправляется эта ситуация? Бутаева пояснила, что в этом году начали с многодетных семей с пятью и более детьми, которым доплачивают до достижения величины прожиточного минимума.

Если в семье есть ребенок-инвалид, то пособие предоставляется без каких-либо условий, в остальных случаях — по социальному контракту. Он подразумевает, что хотя бы один из родителей обязан работать или, если у семьи есть земельный участок, он должен использоваться для выращивания урожая, который потом пойдет на стол.

Тем не менее, несмотря на все предоставленные льготы, 6,9% населения, или 280 тыс. человек, в республике живут ниже уровня бедности

— Ошибочно думать, что за счет мер социальной поддержки можно жить. Это именно меры поддержки, — подчеркнула замминистра.

Пока же из числа заключивших социальный контракт, только 35% семей удалось перешагнуть порог бедности. Повысить уровень доходов они смогли за счет трудоустройства родителей и социальных выплат.

Депутат Тимур Шагивалеев поинтересовался, сколько семей в республике пошли на договорные отношения с государством? Как оказалось, всего 10%.

— У нас очередь не стоит за социальными контрактами. То есть все-таки мы вынуждены констатировать тот факт, что на сегодняшний момент серый рынок труда имеет место быть. Социальный контракт предполагает обязательства двусторонние: государство выплачивает определенную сумму, причем суммы неплохие. Если мы заключаем социальный контракт и условия этого контракта — трудоустройство, то при трудоустройстве гражданина мы на время социального контракта платим ему 10 тысяч ежемесячно. И даже при таких условиях граждане не особо хотят выходить из бедности, — пояснила чиновница.

С ее слов, работники министерства обошли почти 78% семей, получающих выплаты, и нуждающимися оказались далеко не все. Такой парадокс Бутаева объяснила сокрытием доходов, чтобы претендовать на пособие.

Если на начало года в республике число безработных составляло 14 тыс., то в сентябре достигло 79 тысяч

Вперед, за выплатами!

Похожая ситуация наблюдается и на рынке труда. Когда во время пандемии правительство РФ поняло уровень пособия по безработице с 8 000 до 12 130 рублей, плюс объявило о выплатах по 3 000 рублей на каждого ребенка в семье, в которой потеряли работу, на биржу труда ринулись тысячи граждан. Если на начало года в республике число безработных составляло 14 тыс., то в сентябре достигло 79 тысяч.

С 1 октября выплаты прекратились, пошел отток, народ стал сниматься с учета. На сегодня в республике осталось 65 тыс. безработных.

— Те, кто обратился в центры занятости, это люди, официально не работающие длительное время. Это работники серого рынка труда. Они обратились за выплатами, а не за трудоустройством. Те, кто хочет, работу быстро находят. На одного безработного приходится четыре вакансии, даже в самый сложный период было 46 тыс. вакансий, — отметила Бутаева.

Стимулируем рождаемость

Присутствовавшая на заседании уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская удивилась возрасту сельских рожениц, которые могут претендовать на пособие. Первым ребенком необходимо обзавестись до 25 лет, а третьим — до 29. И это при том, что органы ЗАГС констатируют, что средний возраст невест отодвинулся к 30 годам.

Замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ пояснила, что это сделано специально, чтобы побудить женщин рожать раньше и больше. Демографическую проблему нужно решать, ведь в течение последних двух лет рождаемость в республике падает.

Светлана Захарова заверила, что поднятые на заседании предложения будут учтены в постановлении комитета

Сабурская отметила, что в последнее время все больше семей, отчаявшись завести ребенка естественным путем, прибегают к ЭКО. А это весьма дорогостоящая процедура, при этом вот уже несколько лет некоторым счастливчикам удается получить ее за государственный счет. Количество же бесплатных операций для нуждающихся женщин увеличивается: в 2016 году их было 1 215, в 2019-м — уже 1 887, а в этом году проведено 1 587 процедур. Ежегодно на это выделяется 200 млн рублей из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

— У нас, за исключением единожды провести ЭКО, больше никакой меры поддержки в этой части нет. Однако не всегда с первого раза удается добиться результата. Из-за этого страдает очень много семей. Я бы просила рассмотреть возможность поддержать семьи, которые хотят завести детей, но здоровье им этого не позволяет, — обратилась с призывом Сабурская.

Председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова заверила, что поднятые на заседании предложения будут учтены в постановлении комитета, в том числе и поднятая тема организации летнего отдыха и питания детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По многочисленным просьбам родителей будет рассматриваться вопрос о замене сухих пайков, которые получают такие дети в школе, на денежные выплаты. По крайней мере, соответствующее письмо направлено президенту Татарстана.

Основной мотив — в школах не хватает оборудования для хранения продуктов, поэтому идет много рекламаций на их качество.