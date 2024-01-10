«Просто ужас какой-то!»: федералы «забомбили» цифровой Татарстан в «каменный век» школьного образования

Попытка перехода на «московскую» платформу обернулась бойкотом родителей и бессилием Минобразования и Минцифры перед родителями и педагогами, уставшими от перемен

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

9 января как снег на голову родителям школьников — татарстанские школы перешли на новую платформу «Электронное образование РТ. Моя школа», которая призвана помогать «качественно учить, успешно учиться и эффективно следить за образовательной деятельностью ребенка в школе». Однако, по словам родителей и учителей, в результате такой модернизации ни то, ни другое, ни третье пока не получается. А в ряде школ педагоги, чтобы учебный процесс не остановился, были вынуждены и вовсе вернуться из цифрового XXI века в неоцифрованный XX-й — они предложили ученикам завести бумажные дневники. Зачем отлаженную систему сломали в середине учебного года, почему обещанный прогресс на практике обернулся регрессом и что потеряли татарстанцы вместе с «суверенной» образовательной платформой, разбиралось «Реальное время».

«Это просто колхоз и издевательство»



9 января татарстанские школы начали работу с чистого листа, причем в прямом смысле — для многих родителей, учеников и даже учителей стали недоступными электронные дневники. На портале edu.tatar.ru они больше не заполняются, а портал ms-edu.tatar.ru, куда «переехало» с 2024 года «Электронное образование РТ», просто рухнул.

— Портал edu.tatar.ru всегда работал плохо, со сбоями, был неудобен для использования, на нем даже нет версии для мобильных устройств, но на нем можно было по логину и паролю получить доступ к оценкам и домашнему заданию ребенка, а сейчас мы лишились и этой возможности, — рассказал «Реальному времени» казанец Сергей К. — Система просто перестала работать.

Портал ms-edu.tatar.ru, куда «переехало» с 2024 года «Электронное образование РТ», просто рухнул. скрин realnoevremya.ru портала edu.tatar.ru

Зайти на новый портал «Электронного образования» ни он, ни его дети попросту не смогли:

— А классный руководитель смог предложить взамен лишь завести бумажный дневник. Мне стыдно за «цифровой Татарстан», за всех причастных к этому людей и за всех нас вообще! В 2024 году бумажный дневник — это просто колхоз и издевательство.

Неконкретное «несоответствие»

На заключительной пресс-конференции в конце 2023 года министр Ильсур Хадиуллин, говоря о новой платформе, заверил журналистов, что «масштабная модернизация» платформы «Электронное образование» пойдет всем участникам образовательного процесса исключительно на пользу:

— Речь идет не о новой электронной платформе, а именно о государственной информационной системе «Электронное образование Республики Татарстан» edu.tatar.ru, в которую внедряется унифицированный компонент электронных журналов и дневников на базе МЭШ в качестве ее составного элемента.

Он напомнил, что республиканское «Электронное образование» с момента внедрения в 2009 году устарело «морально и физически», а в 2022 году были утверждены единые федеральные требования к взаимодействию федеральной государственной информационной системы «Моя школа» с региональными информационными системами, и им надо соответствовать:



— Система еду.татар.ру существенно не соответствовала этим требованиям. В этой связи раисом республики Рустамом Миннихановым был поддержан проект по ее модернизации системы путем внедрения МЭШ в качестве ее составного элемента в целях перехода на новую модель цифрового управления системой образования республики.

Правда, в чем конкретно выразилось это несоответствие, пока никому узнать так и не удалось — информация об этом ограничивается приведенными выше общими фразами. «Реальное время» направило запрос в Минобрнауки с просьбой конкретизировать ситуацию — ответ будет опубликован по получении.



Двойка за модернизацию

— Система не работает! — заявил «Реальному времени» директор одной из казанских школ. — Это просто безобразие, нет, просто ужас какой-то! Со вчерашнего дня мы пытаемся войти в нее, заполнить журналы, домашнее задание. Вчера была на связи с нашими педагогами до полуночи — люди тратили личное время, и все без толку, и сегодня сервер не работает. Не надо было ничего трогать!

Руководитель образовательного учреждения говорит, что на сегодня из этой ситуации есть только два выхода, и оба плохие: либо вернуть бумажный дневник, либо каждый классный руководитель будет собирать у всех педагогов информацию, в том числе о домашних заданиях, и пересылать ее в мессенджере ученикам и родителям, что потребует огромных затрат личного времени педагогов, которые никто не компенсирует.

А пока за недееспособность новой татарстанской образовательной платформы уже выставили первые двойки, но вовсе не ее разработчикам.

За недееспособность новой татарстанской образовательной платформы уже выставили первые двойки, но вовсе не ее разработчикам. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— У меня внук крайне несобранный, поэтому приходится контролировать его работу над домашними заданиями. Мама у нас очень занята на работе, и этим всегда занималась я, но теперь у меня такой возможности нет, — жалуется бывшая учительница русского языка Виктория Б. — Я не знаю, работает ли новый электронный дневник, и не могу проверить, что задали внуку, потому что меня на первом же шаге отсекают «Госуслуги РФ», через которые предусмотрена единственная возможность зайти на новую платформу «Электронное образование РТ». Поскольку речь идет о внуке, а не о моем ребенке, в учетную запись я из своего личного кабинета войти не могу. А сегодня утром он получил первую в этом году двойку, поскольку попросту забыл, что ему задали домашнее задание.

А директор казанской школы рассказал «Реальному времени» еще об одной проблеме, которая никуда не денется, даже если новая платформа будет работать нормально:

— Вход в «Электронное образование» через «Госуслуги» доступен только родителям, СМС с кодом приходят на их телефоны. Сообщать код детям многие боятся и вполне обоснованно: ребенок есть ребенок, даже случайно ткнув в какую-нибудь кнопочку в личном кабинете, можно натворить дел. А в результате, даже если система заработает нормально, дети не смогут выполнять домашнее задание, пока родители не придут с работы — доступа-то на платформу не будет!

Учителей учили работать с тем, чего нет

У педагогов проблемы, связанные с модернизацией татарстанского «Электронного образования», начались гораздо раньше, чем у школьников и их родителей.

— В конце 2023 года нас обязали пройти обучение — подготовиться к работе с новой платформой, — рассказал «Реальному времени» завуч одной из Казанских школ. — Отказаться в такой ситуации невозможно. У нас в школе острейший дефицит кадров, и многие учителя «тянут» двойную нагрузку, так что им пришлось на эту учебу тратить личное время. А теперь оказалось, что система «сырая», что она всем неудобна и плохо работает. Не понимаю, что мешало отложить переход на новую систему хотя бы до лета, все обкатать, отработать и не рубить с плеча?

Учителей учили работать на новой платформе, но лишь теоретически. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Нас действительно учили работать на новой платформе, но лишь теоретически, — поделилась педагог еще одной школы. — Просто рассказывали порядок действий при регистрации. Пробовать было не на чем, платформы еще не было. А сейчас попробовали — ничего не получается. С ужасом жду завтрашнего дня — нарастает снежный ком из незаполненных журналов. Документации — когда и как все это делать? Учителя и так уже уходят из школ, вот и я думаю: чем так мучиться — не легче ли бросить все? Пока учеников своих жалею, но надолго ли меня хватит…

Информационные угрозы

Учителя говорят, что, готовясь к переходу на МЭШ, чиновники от образования фактически обязали их регистрировать учеников на «Сферуме», да еще и пользоваться им вместо детей — ежедневно отправлять какое-то количество сообщений, чтобы учетная запись не заблокировалась.

Чиновники от образования фактически обязали учителей регистрировать учеников на «Сферуме». realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отвечая на вопрос «Реального времени» о том, почему против воли родителей, учеников и учителей в татарстанских школах в единой связке с МЭШ буквально продавливается использование коммерческой разработки — платформы «Сферум», Ильсур Хадиуллин подтвердил, что регистрация на платформе «Сферум» — дело добровольное, но дал понять, что отказ от нее не одобряется и фактически не принимается:

— «Сферум» является информационно-коммуникационной платформой для обучения и общения между учителями, учениками и их родителями. Для образовательных целей обеспечена полная изолированность учебного профиля, он закрыт от посторонних и доступен только для подтвержденных участников образовательного процесса — учителей, родителей и учеников. Учитывая текущую геополитическую обстановку, использование иностранных мессенджеров в образовательном процессе не рекомендуется. В случае отказа регистрации ребенка возможна регистрация родителя.

— Многие не хотят пользоваться этой платформой, родители вполне резонно заявляют, что не обязаны регистрировать детей, они не раз уже ссылались на письмо Министерства просвещения РФ от 10 июля 2023 года, в котором четко сказано, что решение об использовании электронных сервисов, образовательных платформ, любых дистанционных технологий принимается родителями или законными представителями учеников, — говорит завуч казанской школы. — Фактически мы, регистрируя детей сами, нарушаем закон, но не выполнить спущенные сверху «рекомендации» себе дороже.

— Родители против использования «Сферума», и я согласен с ними, потому что сейчас и без того каждый человек оставляет в интернете слишком много информационных следов, а эту информацию легко добывают и используют мошенники, — вторит завучу директор другой школы.

От «цифровой зрелости» к экстренному родительскому собранию

По словам министра образования РТ Ильсура Хадиуллина, «модернизация» была призвана упростить работу школ и учителей, обеспечить автоматизацию рутинных задач и отчетности, максимально уйти от бумажного документооборота.

— Для учителей представляются возможности автоматического планирования уроков, готовые сценарии уроков по ФГОС, подробная аналитика и отчеты по успеваемости учащихся, — описал он ожидаемый эффект от новации. — Предоставляется обширная библиотека верифицированных учебных материалов. Предусмотрена автопроверка домашних заданий, мобильное приложение для электронного журнала и много других возможностей. В целом открывается множество новых функциональных возможностей для образовательного процесса, обеспечивается интеграция с ФГИС «Моя школа» и полное соответствие единым федеральным требованиям к региональным компонентам электронных журналов и дневников, а также достижение высоких показателей по индексу «цифровой зрелости» в сфере образования.

По словам министра образования РТ Ильсура Хадиуллина, «модернизация» была призвана упростить работу школ и учителей, обеспечить автоматизацию рутинных задач и отчетности, максимально уйти от бумажного документооборота. скрин realnoevremya.ru сайта mon.tatarstan.ru

В ответ на вопрос, почему результат оказался так далек от этих обещаний, в Минобрнауки сообщили «Реальному времени», что ведомство выступает лишь куратором проекта, а его исполнителем является Центр цифровой трансформации Республики Татарстан.

Мы обратились за разъяснениями в Минцифры и получили следующий ответ:

— В августе 2023 года между правительством Москвы и правительством Республики Татарстан было подписано соглашение, согласно которому системой «Электронное образование Республики Татарстан» заимствованы функциональные и технологические компоненты ФГИС «Моя школа». Система при этом остается всецело татарстанской — ГИС размещена в государственном центре обработки данных Республики Татарстан. С обновлением системы татарстанским школам стало доступно гораздо больше эффективных инструментов и функций для работы и организации учебного процесса.

В Минцифре добавили, что «11 января запланировано проведение республиканского родительского онлайн-собрания, на котором будет обсуждаться в том числе данный вопрос».

Школа закрывается от любопытных глаз?

Но у перехода на новую платформу «Электронного образования» есть и еще один побочный эффект: с ним система становится намного более закрытой. На «старом» портале edu.tatar.ru в течение многих лет открыто публиковалась подробная информация о деятельности образовательных учреждений республики, причем подробную информацию о школах и детсадах РТ мог получить каждый посетитель сайта, не будучи зарегистрированным в качестве родителя или ученика.

С переходом на новую платформу система становится намного более закрытой. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Информация о количестве обучающихся и количестве учителей, об учебных планах, олимпиадах, ГИА, школьном питании и множество других сведений были открыты для всех. Эта социально важная информация позволяла родителям сделать правильный, с их точки зрения, выбор того или иного учебного заведения для ребенка, а общественности — контролировать ситуацию в этих заведениях. Будет ли эта информация в открытом доступе теперь — большой вопрос, ведь на новой платформе эти сведения недоступны, а кто будет поддерживать и будет ли вообще поддерживать работу старой — неизвестно.

— У меня в школе были приказом оформлены сотрудники, которые отвечали за эту работу, — говорит директор казанской школы. — Будут ли они заниматься этой работой теперь — неизвестно, нас не проинформировали, что будет со старым сайтом. Но пока заниматься им некому — и не до того нам. Но я считаю, что будет очень плохо, если информация об образовательных учреждениях станет недоступной большинству жителей республики.