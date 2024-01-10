«Просто ужас какой-то!»: федералы «забомбили» цифровой Татарстан в «каменный век» школьного образования
Попытка перехода на «московскую» платформу обернулась бойкотом родителей и бессилием Минобразования и Минцифры перед родителями и педагогами, уставшими от перемен
9 января как снег на голову родителям школьников — татарстанские школы перешли на новую платформу «Электронное образование РТ. Моя школа», которая призвана помогать «качественно учить, успешно учиться и эффективно следить за образовательной деятельностью ребенка в школе». Однако, по словам родителей и учителей, в результате такой модернизации ни то, ни другое, ни третье пока не получается. А в ряде школ педагоги, чтобы учебный процесс не остановился, были вынуждены и вовсе вернуться из цифрового XXI века в неоцифрованный XX-й — они предложили ученикам завести бумажные дневники. Зачем отлаженную систему сломали в середине учебного года, почему обещанный прогресс на практике обернулся регрессом и что потеряли татарстанцы вместе с «суверенной» образовательной платформой, разбиралось «Реальное время».
«Это просто колхоз и издевательство»
9 января татарстанские школы начали работу с чистого листа, причем в прямом смысле — для многих родителей, учеников и даже учителей стали недоступными электронные дневники. На портале edu.tatar.ru они больше не заполняются, а портал ms-edu.tatar.ru, куда «переехало» с 2024 года «Электронное образование РТ», просто рухнул.
— Портал edu.tatar.ru всегда работал плохо, со сбоями, был неудобен для использования, на нем даже нет версии для мобильных устройств, но на нем можно было по логину и паролю получить доступ к оценкам и домашнему заданию ребенка, а сейчас мы лишились и этой возможности, — рассказал «Реальному времени» казанец Сергей К. — Система просто перестала работать.
Зайти на новый портал «Электронного образования» ни он, ни его дети попросту не смогли:
— А классный руководитель смог предложить взамен лишь завести бумажный дневник. Мне стыдно за «цифровой Татарстан», за всех причастных к этому людей и за всех нас вообще! В 2024 году бумажный дневник — это просто колхоз и издевательство.
Неконкретное «несоответствие»
На заключительной пресс-конференции в конце 2023 года министр Ильсур Хадиуллин, говоря о новой платформе, заверил журналистов, что «масштабная модернизация» платформы «Электронное образование» пойдет всем участникам образовательного процесса исключительно на пользу:
Он напомнил, что республиканское «Электронное образование» с момента внедрения в 2009 году устарело «морально и физически», а в 2022 году были утверждены единые федеральные требования к взаимодействию федеральной государственной информационной системы «Моя школа» с региональными информационными системами, и им надо соответствовать:
— Система еду.татар.ру существенно не соответствовала этим требованиям. В этой связи раисом республики Рустамом Миннихановым был поддержан проект по ее модернизации системы путем внедрения МЭШ в качестве ее составного элемента в целях перехода на новую модель цифрового управления системой образования республики.
Правда, в чем конкретно выразилось это несоответствие, пока никому узнать так и не удалось — информация об этом ограничивается приведенными выше общими фразами. «Реальное время» направило запрос в Минобрнауки с просьбой конкретизировать ситуацию — ответ будет опубликован по получении.
Двойка за модернизацию
— Система не работает! — заявил «Реальному времени» директор одной из казанских школ. — Это просто безобразие, нет, просто ужас какой-то! Со вчерашнего дня мы пытаемся войти в нее, заполнить журналы, домашнее задание. Вчера была на связи с нашими педагогами до полуночи — люди тратили личное время, и все без толку, и сегодня сервер не работает. Не надо было ничего трогать!
Руководитель образовательного учреждения говорит, что на сегодня из этой ситуации есть только два выхода, и оба плохие: либо вернуть бумажный дневник, либо каждый классный руководитель будет собирать у всех педагогов информацию, в том числе о домашних заданиях, и пересылать ее в мессенджере ученикам и родителям, что потребует огромных затрат личного времени педагогов, которые никто не компенсирует.
А пока за недееспособность новой татарстанской образовательной платформы уже выставили первые двойки, но вовсе не ее разработчикам.
— У меня внук крайне несобранный, поэтому приходится контролировать его работу над домашними заданиями. Мама у нас очень занята на работе, и этим всегда занималась я, но теперь у меня такой возможности нет, — жалуется бывшая учительница русского языка Виктория Б. — Я не знаю, работает ли новый электронный дневник, и не могу проверить, что задали внуку, потому что меня на первом же шаге отсекают «Госуслуги РФ», через которые предусмотрена единственная возможность зайти на новую платформу «Электронное образование РТ». Поскольку речь идет о внуке, а не о моем ребенке, в учетную запись я из своего личного кабинета войти не могу. А сегодня утром он получил первую в этом году двойку, поскольку попросту забыл, что ему задали домашнее задание.
А директор казанской школы рассказал «Реальному времени» еще об одной проблеме, которая никуда не денется, даже если новая платформа будет работать нормально:
— Вход в «Электронное образование» через «Госуслуги» доступен только родителям, СМС с кодом приходят на их телефоны. Сообщать код детям многие боятся и вполне обоснованно: ребенок есть ребенок, даже случайно ткнув в какую-нибудь кнопочку в личном кабинете, можно натворить дел. А в результате, даже если система заработает нормально, дети не смогут выполнять домашнее задание, пока родители не придут с работы — доступа-то на платформу не будет!
Учителей учили работать с тем, чего нет
У педагогов проблемы, связанные с модернизацией татарстанского «Электронного образования», начались гораздо раньше, чем у школьников и их родителей.
— В конце 2023 года нас обязали пройти обучение — подготовиться к работе с новой платформой, — рассказал «Реальному времени» завуч одной из Казанских школ. — Отказаться в такой ситуации невозможно. У нас в школе острейший дефицит кадров, и многие учителя «тянут» двойную нагрузку, так что им пришлось на эту учебу тратить личное время. А теперь оказалось, что система «сырая», что она всем неудобна и плохо работает. Не понимаю, что мешало отложить переход на новую систему хотя бы до лета, все обкатать, отработать и не рубить с плеча?
— Нас действительно учили работать на новой платформе, но лишь теоретически, — поделилась педагог еще одной школы. — Просто рассказывали порядок действий при регистрации. Пробовать было не на чем, платформы еще не было. А сейчас попробовали — ничего не получается. С ужасом жду завтрашнего дня — нарастает снежный ком из незаполненных журналов. Документации — когда и как все это делать? Учителя и так уже уходят из школ, вот и я думаю: чем так мучиться — не легче ли бросить все? Пока учеников своих жалею, но надолго ли меня хватит…
Информационные угрозы
Учителя говорят, что, готовясь к переходу на МЭШ, чиновники от образования фактически обязали их регистрировать учеников на «Сферуме», да еще и пользоваться им вместо детей — ежедневно отправлять какое-то количество сообщений, чтобы учетная запись не заблокировалась.
Отвечая на вопрос «Реального времени» о том, почему против воли родителей, учеников и учителей в татарстанских школах в единой связке с МЭШ буквально продавливается использование коммерческой разработки — платформы «Сферум», Ильсур Хадиуллин подтвердил, что регистрация на платформе «Сферум» — дело добровольное, но дал понять, что отказ от нее не одобряется и фактически не принимается:
— «Сферум» является информационно-коммуникационной платформой для обучения и общения между учителями, учениками и их родителями. Для образовательных целей обеспечена полная изолированность учебного профиля, он закрыт от посторонних и доступен только для подтвержденных участников образовательного процесса — учителей, родителей и учеников. Учитывая текущую геополитическую обстановку, использование иностранных мессенджеров в образовательном процессе не рекомендуется. В случае отказа регистрации ребенка возможна регистрация родителя.
— Многие не хотят пользоваться этой платформой, родители вполне резонно заявляют, что не обязаны регистрировать детей, они не раз уже ссылались на письмо Министерства просвещения РФ от 10 июля 2023 года, в котором четко сказано, что решение об использовании электронных сервисов, образовательных платформ, любых дистанционных технологий принимается родителями или законными представителями учеников, — говорит завуч казанской школы. — Фактически мы, регистрируя детей сами, нарушаем закон, но не выполнить спущенные сверху «рекомендации» себе дороже.
— Родители против использования «Сферума», и я согласен с ними, потому что сейчас и без того каждый человек оставляет в интернете слишком много информационных следов, а эту информацию легко добывают и используют мошенники, — вторит завучу директор другой школы.
От «цифровой зрелости» к экстренному родительскому собранию
По словам министра образования РТ Ильсура Хадиуллина, «модернизация» была призвана упростить работу школ и учителей, обеспечить автоматизацию рутинных задач и отчетности, максимально уйти от бумажного документооборота.
— Для учителей представляются возможности автоматического планирования уроков, готовые сценарии уроков по ФГОС, подробная аналитика и отчеты по успеваемости учащихся, — описал он ожидаемый эффект от новации. — Предоставляется обширная библиотека верифицированных учебных материалов. Предусмотрена автопроверка домашних заданий, мобильное приложение для электронного журнала и много других возможностей. В целом открывается множество новых функциональных возможностей для образовательного процесса, обеспечивается интеграция с ФГИС «Моя школа» и полное соответствие единым федеральным требованиям к региональным компонентам электронных журналов и дневников, а также достижение высоких показателей по индексу «цифровой зрелости» в сфере образования.
В ответ на вопрос, почему результат оказался так далек от этих обещаний, в Минобрнауки сообщили «Реальному времени», что ведомство выступает лишь куратором проекта, а его исполнителем является Центр цифровой трансформации Республики Татарстан.
Мы обратились за разъяснениями в Минцифры и получили следующий ответ:
— В августе 2023 года между правительством Москвы и правительством Республики Татарстан было подписано соглашение, согласно которому системой «Электронное образование Республики Татарстан» заимствованы функциональные и технологические компоненты ФГИС «Моя школа». Система при этом остается всецело татарстанской — ГИС размещена в государственном центре обработки данных Республики Татарстан. С обновлением системы татарстанским школам стало доступно гораздо больше эффективных инструментов и функций для работы и организации учебного процесса.
В Минцифре добавили, что «11 января запланировано проведение республиканского родительского онлайн-собрания, на котором будет обсуждаться в том числе данный вопрос».
Школа закрывается от любопытных глаз?
Но у перехода на новую платформу «Электронного образования» есть и еще один побочный эффект: с ним система становится намного более закрытой. На «старом» портале edu.tatar.ru в течение многих лет открыто публиковалась подробная информация о деятельности образовательных учреждений республики, причем подробную информацию о школах и детсадах РТ мог получить каждый посетитель сайта, не будучи зарегистрированным в качестве родителя или ученика.
Информация о количестве обучающихся и количестве учителей, об учебных планах, олимпиадах, ГИА, школьном питании и множество других сведений были открыты для всех. Эта социально важная информация позволяла родителям сделать правильный, с их точки зрения, выбор того или иного учебного заведения для ребенка, а общественности — контролировать ситуацию в этих заведениях. Будет ли эта информация в открытом доступе теперь — большой вопрос, ведь на новой платформе эти сведения недоступны, а кто будет поддерживать и будет ли вообще поддерживать работу старой — неизвестно.
— У меня в школе были приказом оформлены сотрудники, которые отвечали за эту работу, — говорит директор казанской школы. — Будут ли они заниматься этой работой теперь — неизвестно, нас не проинформировали, что будет со старым сайтом. Но пока заниматься им некому — и не до того нам. Но я считаю, что будет очень плохо, если информация об образовательных учреждениях станет недоступной большинству жителей республики.
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