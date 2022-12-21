Ильсур Хадиуллин: «После 9-го класса надо принимать детей в учреждения, где они получат профессию»

Фото: Инна Серова

Съезды, гранты и призовые места



Об успехах и пока не решенных проблемах образовательных учреждений говорил сегодня министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на итоговой пресс-конференции в казанском лицее-интернате №2 для одаренных детей.

— Прошедший год — это год-испытание, год, когда началась СВО, когда у нас появились новые программы и началась их реализация, — дал он емкую характеристику с учетом специфики ведомства уходящему 2022-му. И добавил, что основной проблемой уходящего года для сферы образования стали, «конечно же, кадры».

Министр с гордостью напомнил, что в июне 2022-го Казань приняла VIII Всероссийский съезд учителей татарского языка и литературы, на который съехались более 400 педагогов и представителей из 22 субъектов Российской Федерации, а в августе прошел I Республиканский форум методистов с участием более 500 специалистов муниципальных и региональных методических служб Татарстана.

Пленарное заседание VIII Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы. Фото: mon.tatarstan.ru

Вспомнил Ильсур Хадиуллин и о том, что в уходящем году сразу три республиканских вуза получили гранты из федерального бюджета на создание и поддержку программ развития передовых инженерных школ: КФУ — на инженерную школу «Кибер Авто Тех» на базе Набережночелнинского института, Казанский национальный исследовательский технологический университет — на школу «Промышленные химические технологии», и Университет Иннополис — на школу «Новое поколение ИТ-инженеров для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения».



Министр перечислил школьников, показавших самые высокие результаты на российских и международных олимпиадах, учителей-победителей различных конкурсов, отчитался о том, что в этом году еще 12 тыс. учителей были обеспечены ноутбуками. И отметил успехи школьных столовых: на Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая — 2022» наши лицей № 159 и гимназия № 2 им. заняли вторые места в номинациях «Лучшая столовая школы города-миллионника» и «Лучшая столовая городской школы», а повар 159-го лицея Светлана Кириллова заняла 2-е место в номинации «Лучший повар школьной столовой — 2022».

Не знаниями едиными



Ильсур Хадиуллин напомнил о том, какие крупные суммы были выделены на ремонт учреждений образования, но тут же посетовал:

— Два миллиарда рублей на ремонт школ и детсадов — этого, конечно, не хватает. Даже с учетом еще одного миллиарда [полученного] по госпрограмме модернизации школ… 167 школ было отремонтировано… За два года в 363 пищеблоках общеобразовательных организаций Республики Татарстан были выполнены ремонтные работы. В 2021 году были выделены средства на ремонт и приобретение оборудования пищеблоков 196 общеобразовательных организаций в 44 муниципальных районах республики, а в 2022-м — для 167 школ в 45 районах.

В 2022 году были выделены средства на ремонт и приобретение оборудования пищеблоков 167 школ в 45 районах республики. Фото: mon.tatarstan.ru

По словам министра, дополнительно к этому средства на модернизацию школьных столовых с 2022 года начали поступать и по линии госпрограммы «Модернизация школьных систем образования» в рамках проекта «Развитие образования». В Татарстане в этой программе участвуют 98 объектов образования, в 27 из них запланирован ремонт пищеблоков, 20 уже отремонтированы.



Спортклуб — хорошо, олимпиаду — не надо?

На вопрос «Реального времени» о результатах голосования по формированию публичных целей и задач Минобрнауки РТ на 2023 год, проведенного в интернете в конце этого года в рамках проекта «Открытый Татарстан», Ильсур Хадиуллин ответил, что в нем приняло участие свыше 4 тысяч граждан, причем 584 из них не выбрали ответы из предложенных, а указали, какие именно приоритеты кажутся самыми важными лично для них.

1 990 из более чем 4 000 участников опроса проголосовали за спортивные клубы в школах. Фото: скрин сайта «Открытый Татарстан»

— Наибольшее число участников — 1 990 — проголосовало за вариант ответа «создать во всех общеобразовательных организациях школьные спортивные клубы», — сообщил министр. — Чуть меньше — 1 832 — за то, чтобы обеспечить трудоустройство в течение одного года после окончания обучения не менее 65% выпускников образовательных организаций высшего образования, обучившихся в рамках квот приема на целевое обучение по педагогическим направлениям подготовки. И на третьем месте — с 1 615 голосами — оказался вариант ответа «увеличить количество программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (ускоренная подготовка) для закрытия потребности отраслей экономики республики с 450 до 500».

При этом, как выяснилось, меньше всего участников опроса волнует участие татарстанских школьников во всяческих конкурсах и олимпиадах, в том числе по родным языкам и литературе. За то, чтобы увеличить количество участников заключительного этапа республиканской и регионального этапа всероссийской олимпиады в 2022/2023 учебном году на 15%, проголосовали 359 человек, а за то, чтобы увеличить количество школьников, принимающих участие в республиканских олимпиадах, конкурсах, конференциях по родным языкам и литературе, проголосовали 694.

Новые тренды

Ильсур Хадиуллин сообщил, что в 2023 году планируется отремонтировать 143 школьных пищеблока, а дополнительно к этому — в рамках госпрограммы «Модернизация школьных систем образования» — еще семь. Всего же по этой программе в будущем году будет отремонтирован 31 объект образования.

В планах на 2023-й и последующие годы, по его словам, также реализовать новый тренд в образовании, нацеленный на снижение дефицита рабочих кадров и переизбытка дипломированных специалистов, которые не могут найти себе работу по специальности:

— Необходимо после 9-го класса принимать детей в учреждения, где они смогут получить профессию, а потом уже, при желании, они смогут продолжить образование в высших учебных заведениях.

«Необходимо после 9-го класса принимать детей в учреждения, где они смогут получить профессию, а потом уже, при желании, они смогут продолжить образование». Фото: Инна Серова

При этом, отметил министр, очень важно обеспечить учащихся профессиональных колледжей общежитиями, и для этого уже начали многое делать:

— Достаточно сказать, что на общежития в 2023 году выделяется в два раза больше средств, чем в 2022-м: 400 миллионов рублей.

Трудности перевода на татарский

Также министр отметил, что будет продолжена работа над подготовкой учебников на татарском языке.



Будет продолжена работа над подготовкой учебников на татарском языке. Фото: tatarschool.ru

— В образовательном пространстве Республики Татарстан используются 79 учебных изданий, переведенных на татарский язык. Разработана дорожная карта на 2020—2024 годы по включению учебных изданий, переведенных на татарский язык, в федеральный перечень учебников… В этом году в Министерство просвещения Российской Федерации для экспертизы и включения в федеральный перечень учебников направлен 41 переведенный на татарский язык учебно-методический комплекс для основного общего образования. А протоколом заседания научно-методического совета по учебникам Министерства просвещения России от 18 февраля рекомендованы к включению в ФПУ четыре переведенных на татарский язык учебника по математике, — отметил министр.



Инна Серова