Минобрнауки Татарстана призвало 9-классников сдавать ОГЭ по татарскому языку

Фото: Максим Платонов (архив)

В Министерстве образования и науки Татарстана призвали выпускников — 9-классников школ республики сдавать ОГЭ по татарскому языку. «Сдавайте, получайте хорошие результаты, и эти результаты будут учтены при поступлении в высшие учебные заведения», — заявил глава ведомства Ильсур Хадиуллин.

В этом году ОГЭ по родному языку в Татарстане сдавал 1 361 выпускник 9-х классов. Из них экзамен по татарскому языку — 1 263 девятиклассника, 572 из которых — учащиеся татарских школ, еще 179 — ученики, изучавшие язык в татарских группах.

Еще 512 учеников русских групп выбрали татарский язык для сдачи ОГЭ. В 2019 году таких было 357 человек. На «2» его сдали трое школьников, на отлично — 545.



Фото: Максим Платонов (архив)

— Я хочу сказать, независимо от языка обучения, от групп — татарская или русскоязычная, татарские в татарских школах, дети сами выбирают — это выбор 9-х классов. Для того чтобы у них был выбор, мы все условия создали: у нас есть новые учебники, УМК, тем более они вошли для начального звена, они вошли в федеральный перечень. Здесь никаких ограничений нет. По татарскому ничего страшного нет, — заявил Ильсур Хадиуллин.

Напомним, что в этом году Единый республиканский экзамен (ЕРЭ), который проходит только по татарскому языку, в республике сдавала всего одна выпускница — одиннадцатиклассница Аделя Шайхетдинова из Балтасинского района. Стоит отметить, что результаты этого экзамена никак не помогут поступить ни в один вуз.

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Ангелина Панченко