«Они грезят, чтобы дистант никогда не вернулся!»

Родители школьников считают возможным учить на удаленке иностранные языки — все равно не обойтись без репетитора

С приходом осени и сезонного роста инфекционных заболеваний вкупе с нарастающей пандемией коронавируса перед школьниками и их родителями всерьез замаячила перспектива возвращения на дистанционное обучение. В Татарстане такое решение не принято, однако заболеваемость COVID-19 возрастает, а значит, растет и вероятность возвращения на дистант. «Реальное время» выяснило, как родители учеников оценивают итоги дистанционного обучения в прошлом году и какие предметы, по их мнению, можно постоянно изучать в онлайн-формате без потери качества образования.

Ближе к родителям



Первыми звоночками о возможном возврате к дистанционному обучению в школах можно считать сообщение пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что главы регионов вправе принять решения о введении внеплановых каникул в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Да и первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко пообещал, что во время дистанционного формата образования учителям и школьникам во временное пользование предоставят необходимую технику.

Техника — дело, конечно, хорошее, но, как показало проведенное командой интерактивной рабочей тетради Skysmart исследование, одной оснащенностью гаджетами задачи обучения не решить. Разработчики образовательного сервиса опросили родителей школьников о результатах дистанта в конце минувшего учебного года.

В опросе участвовало 2 695 респондентов из всех российских регионов. Выяснилось, что 52% из них испытали трудности в связи с переходом на дистанционную форму обучения, а 38% заявили, что никаких проблем у них переход на дистант не вызвал.

Положительным эффектом от перехода на дистант можно считать тот факт, что 64% опрошенных родителей, по их собственной оценке, стали проводить с детьми больше времени. Правда, выяснилось, что у 20% опрошенных время, затрачиваемое на общение с ребенком в этот период, не изменилось.

Меньше всего для дистанционных занятий, по мнению родителей, подходят физкультура (4%), черчение (7%), начальная военная подготовка (8%), труд (9%), технология (10%). Фото mon.tatarstan.ru

«Голосуют» за иностранный

Согласно результатам опроса, родители учеников считают, что без потери качества образования на постоянной основе в дистанционном формате невозможно преподавать большинство школьных предметов.

38% респондентов — и это самый высокий результат — считают, что без особого ущерба на дистанте можно преподавать иностранный язык. Еще больше таких, кто считает возможным учить онлайн второй иностранный язык — 43%. И 35% опрошенных полагают, что на расстоянии с помощью гаджетов можно без ущерба осваивать основы религиозных культур и светской этики.

Допустимым постоянное преподавание на дистанте истории признали 31% респондентов, биологии и экологии — 28%. 27% высказались за изучение на расстоянии географии и обществоведения, 26% и 25% соответственно — литературы и информатики…

А меньше всего для дистанционных занятий, по мнению родителей, подходят физкультура (4%), черчение (7%), начальная военная подготовка (8%), труд (9%), технология (10%).

За переход на дистант по другим предметам, по мнению родительницы, «проголосовали» те родители, которые в состоянии самостоятельно помочь ребенку в их изучении, либо могут себе позволить нанять репетиторов. Фото nalog.ru

Это вам не пуговицу пришить — тут репетитор нужен

Вопрос, почему родители так дружно «голосуют» за дистант по иностранным языкам, которые вообще-то тяжело выучить без живого общения с учителем, «Реальное время» задало матери двоих детей из Казани Назиле Альмашевой.

— Все просто: уровень школьного обучения таков, что родители вынуждены покупать репетиторов, — отчеканила родительница. Большая редкость — хороший учитель иностранного языка в школе. И дистант выбирают, понимая, что в любом случае придется платить за дополнительные занятия — зачем тогда на эти уроки в школу ходить? То же касается и второго иностранного.

За переход на дистант по другим предметам, по мнению родительницы, «проголосовали» те родители, которые в состоянии самостоятельно помочь ребенку в их изучении, либо могут себе позволить нанять репетиторов.

А вот в случае с физкультурой или технологией это не проходит, говорит Альмашева. Для физкультуры, особенно в межсезонье, когда на улице занятия невозможны, нужны спортзал и мотивация, которая достигается только в коллективе:

— Это так же, как со спортивными секциями или кружками. К примеру, у меня дочка танцами занимается. Вначале она выполняла задания преподавателя дома охотно, однако уже через пару недель стала откладывать занятия на «потом», потому что в одиночку танцевать неинтересно.

Особенно сложно перенести уроки на дом мальчикам. Фото nabchelny.ru

Что же касается труда и технологии, то, по мнению мамы школьника, особенно сложно перенести уроки на дом мальчикам:

— Сын на уроках труда в мастерской, например, сделал совок для мусора. Тут и резка по металлу, и работа с деревом — без специального оборудования это не сделать, а дома станков нет. Да и не всякий папа умеет делать совки и табуретки — и кто дома ребенку покажет, как правильно их делать?

С девочками, кстати, не намного проще, заметила собеседница. Их учат готовить, шить, а не всякая мама — шеф-повар. И по части кройки и шитья одна мама — кутюрье, а другая и пуговицу пришить неспособна.

Как ты провел это лето?

Теоретически пробелы в знаниях, возникшие в период обучения на дистанте, школьники имели возможность закрыть летом, на каникулах. И как показал опрос, 63% детей занимались учебой летом. По словам родителей, 24% из них выполняли летние домашние задания, 15% ходили на курсы или к репетиторам, 11% повторяли или изучали школьные предметы по своей инициативе.

Однако только каждый десятый ребенок, занимаясь учебой летом, восполнял пробелы, накопленные во время дистанционного обучения. А 29% родителей заявили, что их дети полностью отдыхали от учебы.

«Вообще невозможно объяснять, не видя ребенка»

— Я, наверное, выражу мнение подавляющего большинства родителей наших учеников: они просто грезят, чтобы дистант никогда не вернулся! — ответила на вопрос «Реального времени» о возможности перехода на дистанционное обучение на постоянной основе «Лучший учитель Татарстана — 2015» Евгения Родионова. — Есть сложные темы, которые вообще невозможно объяснять, не видя ребенка. Просто не получается! Кроме того, до дистанта я просто не знала, что такое книги ГДЗ — готовых домашних заданий. А на дистанте ученику ничто не мешает списывать. И мы не можем проконтролировать знания. Вот ты видишь, что он списал, но, если ты снижаешь оценку, родители возмущаются, ведь формально все сделано правильно.

Согласна с Родионовой и учитель русского языка и литературы из Рыбной Слободы Галина Артамонова:



— Переход на постоянное дистанционное обучение? Это совершенно недопустимо! Личное общение особенно важно при изучении моего предмета — как литературу на расстоянии преподавать? Кроме того, ученики на дистанте часто откладывают учебу на потом. А талант вянет от лени, им нельзя ни дня терять. Есть, конечно, очень мотивированные дети, которые и вебинары смотрят, и занимаются, но таких единицы, а остальным на дистанте трудно.

Еще один важный момент, говорит Артамонова, — отсутствие на дистанте обратной связи учителя с учеником:

— Ученик отправил учителю работу, тот должен ее проанализировать, затем объяснить ученику, что не так. Процесс затягивается, и в целом дистанционное обучение тяжело дается и детям, и учителям, и родителям.

По мнению Евгении Родионовой, реальное подведение итогов дистанционного обучения еще впереди:

— Думаю, проверочные работы покажут, какие на самом деле у школьников знания остались по пройденным на дистанте темам…

«Дистант сказался на предметах естественно-математического цикла»

В Минобразования РТ пока возвращения к дистанту не планируют, да и эпидемиологическая обстановка к этому не располагает, сообщили в пресс-службе ведомства:

— Полностью закрытых на карантин школ в Татарстане нет. Мы ежедневно мониторим ситуацию, отслеживаем, какое число детей и классов уходит на дистанционное обучение в связи со случаями простудных заболеваний. На сегодняшний день сезонный подъем заболеваемости ОРВИ привел к закрытию на карантин 19 классов в 15 школах Казани, а по республике ни один класс не закрыт. Динамика положительная и, по данным Роспотребнадзора, не выходит за рамки сезонной заболеваемости.

По официальным данным, в сравнении с прошлой неделей идет спад заболеваемости: на 26 сентября было закрыто по РТ 32 класса (в Казани, Бавлах и Набережных Челнах).

В Минобразования РТ пока возвращения к дистанту не планируют. Фото inkazan.ru

На вопрос о том, будут ли в Татарстане отправлять школьников на каникулы досрочно, в Минобразования ответили отрицательно:

— Мы надеемся, что ситуация и в дальнейшем будет складываться благоприятно и каникулы пройдут в штатном режиме, с 2-го по 8 ноября.

На вопрос же о снижении качества образования мы получили следующий ответ:

— Несмотря на то что обучение в последней четверти 2019—2020 учебного года было организовано с использованием дистанционных технологий, образовательные программы общего образования были реализованы в полном объеме. По-прежнему результаты ЕГЭ наших ребят выше среднероссийских, количество стобалльников увеличилось до 239 (год назад их было 199). Но дистант сказался на результатах почти всех предметов естественно-математического цикла.