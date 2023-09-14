За счет Татарстана в вузах готовят 745 педагогов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане дефицит учителей сохраняется. Для решения кадрового вопроса в вузах республики на сегодняшний день обучают 745 будущих педагогов, рассказал министр образования и науки региона Ильсур Хадиуллин, выступая на 47-м заседании Госсовета РТ.



— Да, сегодня у нас за счет республики в наших вузах готовятся педагоги. Всего 745 педагогов. Это будущие педагоги, они готовятся по би- и полилингвальной траектории. Надеемся на их трудоустройство, — заявил он.

По его словам, Татарстан ежегодно получает по 150 молодых учителей по республиканской программе. Дипломы педагогов в вузах республики получают свыше 1,5 тысячи специалистов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Главная проблема — их закрепляемость. Ежегодно 1 250 специалистов среднего звена — это наши педколледжи — идут в наши школы. Закрепляемость этих специалистов — 80%. Поэтому считаем, что мы выйдем из положения. На сегодня нехватку учителей чувствуем, — заявил Ильсур Хадиуллин.

Дефицит учителей наблюдается и в Казани. Не хватает учителей начальных классов, математики, английского языка и естественных наук.



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Татьяна Демина