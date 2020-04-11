Татарстанским торговцам помогут дешевыми деньгами и льготами

Работники нескольких десятков тысяч микропредприятий республики остались без единственного источника дохода и без господдержки

О гибельных последствиях мер по борьбе с COVID-19 для татарстанского микробизнеса говорили сегодня участники онлайн-встречи членов инициативной группы «Бизнес в опасности!» с бизнес-омбудсменом Татарстана Фаридом Абдулганиевым и представителями татарстанских министерств и ведомств. О том, как меры по противодействию распространению коронавируса за неполных 14 дней почти уничтожили сектор розничной и мелкооптовой торговли непродовольственными товарами, какими последствиями это грозит тысячам татарстанских семей, и о вариантах решения этих проблем — в материале «Реального времени».

«Никто не слышит нашу боль»



На встрече, продолжавшейся почти два часа, присутствовали 10 предпринимателей — из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Зеленодольска, Юдино. Руководитель инициативной группы «Бизнес в опасности» Юлия Смайылова и члены группы Джамиля Сыровая, Зарима Шамсутдинова, Александр Егоров, Роза Хайруллина, Лилия Черникова, Саида Султанова, Инна Сидорова и Наталья Новикова представляли интересы мелких торговцев всего Татарстана.

Правительство РТ представляли заместители министров — труда, занятости и соцзащиты Клара Тазетдинова, промышленности и торговли Герман Лернер, экономики Рустем Сибгатуллин, строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Фролов, земельных и имущественных отношений Артур Галиев, образования и науки Азат Шарапов. Участвовали в разговоре также замруководителя исполкома Зеленодольского района Александр Старостин, замуправляющего отделением «Сбербанк Татарстан» Антон Каменев, зампредседателя Нацбанка РТ Сария Сиразиева и единственное, помимо Фарида Абдулганиева, первое лицо — председатель Торгово-промышленной палаты республики Шамиль Агеев.

— Мы, мелкие торговцы и самозанятые, добивались этой встречи, потому что никто не слышит нашу боль, — рассказала «Реальному времени» Юлия Смайылова. — Мы понимаем важность самоизоляции, мы вторую неделю не работаем, сидим дома. В результате наши семьи, а также семьи работников, которые работают у нас по найму, оказались перед угрозой голодной смерти. Деньги закончились, что дальше? Семье из четырех человек надо минимум тысячу рублей в день, чтобы не умереть с голода, а где ее взять? Ко мне ежедневно поступает до тысячи звонков, люди спрашивают, что делать, просят донести до правительства их проблемы.

Она повторила уже известное: непродовольственная торговля не попала в утвержденный российским правительством перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, поэтому ни льготы, ни выплаты участникам этого рынка не положены.

— У нас нет финансовой подушки, наоборот, мы все кругом в кредитах, и кредитных каникул нам не полагается, — говорит Смайылова. — Мы провели опрос предпринимателей: в апреле практически каждый из его участников должен заплатить банкам от 10 до 60 тысяч рублей. Взять эти деньги неоткуда, мы вторую неделю не работаем. А кормить семьи на что?! О нас забыли, а нас таких только в Татарстане тысячи…

Юлия Смайылова повторила уже известное: непродовольственная торговля не попала в утвержденный российским правительством перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, поэтому ни льготы, ни выплаты участникам этого рынка не положены

«Чиновники на зарплатах — они не понимают»

По данным Татарстанстата, в республике на сегодня около 92 тысяч индивидуальных предпринимателей, большинство из которых занято вместе с семьями в сфере торговли и услуг. Это не считая торговых микропредприятий.

Неделю назад, 5 апреля, предприниматели обратились с письмом к уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте РТ Фариду Абдулганиеву — попросили принять «срочные меры». Предприниматели из казанских торговых комплексов «Вьетнамский», «Новая Тура», «Алтын», «Бикзур», «Порт», «Мир», Московский рынок, «Проспект», «Гулливер», «Муравейник», «Торговая галерея на Зорге», торговых центров Зеленодольска, Набережных Челнов и Юдино просили отменить налоги как минимум на 6 месяцев, обеспечить кредитные каникулы, предоставить новые кредиты по нулевой ставке для пополнения оборотных средств, произвести единовременные выплаты по вынужденной безработице за период самоизоляции в размере не менее МРОТ и заморозить арендную плату как минимум на два месяца.

— На сегодняшней встрече мы просили практически о том же — ввести единовременные выплаты по вынужденной безработице за период самоизоляции в размере хотя бы МРОТ, дать нам налоговые каникулы на полгода, заморозить арендные платежей, — перечислила Смайылова. — Ответа мы не получили. Чиновники нас слушали, кивали, но ничего конкретного не говорили. Отвечали на наши вопросы общими фразами — что «будут решать». Они же на зарплатах, над ними угроза голода и разорения не висит! А мы прошли пожары — на Вьетнамском рынке, в «Адмирале», «Новой Туре», «Караваево», ТЦ «Порт». У многих не по одному кредиту — пришлось взять, чтобы снова встать на ноги. И пока единственный, кто нас слышит и полностью понимает, — это бизнес-омбудсмен.

«Мы прошли пожары — на Вьетнамском рынке, в «Адмирале», «Новой Туре», «Караваево», ТЦ «Порт». У многих не по одному кредиту — пришлось взять, чтобы снова встать на ноги». -объясняет Смайылова. Фото Марии Горожаниновой

«Предоставление кредитов под ноль процентов — это из области нереального»

— На встрече были рассмотрены все возможные варианты помощи предпринимателям, которые предоставляются действующим законодательством, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РТ. — Но многие вопросы, например вопросы льготного кредитования, мер социальной поддержки оказавшихся без средств к существованию, отношений с арендодателями, требуют дополнительной проработки. Кроме того, предоставление кредитов под ноль процентов — это из области нереального. Альтернативой, как прозвучало на встрече, может стать выдача кредитов по льготной программе — от 3 до 5 процентов годовых. Гарантийный фонд республики готов оказать поддержку, невзирая на то, что люди и так уже закредитованы. Со стороны банков есть понимание и готовность расширить доступ к льготным кредитам под 8 процентов. А представитель республиканского Минстроя сообщил, что региональные операторы не будут брать плату за вывоз ТБО с неработающих предприятий в обычном порядке — только по факту. То есть если отходов нет — платить на придется.

На вопрос, сделано ли то главное, о чем предприниматели попросили еще неделю назад — ходатайствовали ли татарстанские чиновники перед российским правительством о включении торговцев непродовольственными товарами в перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, ответа на встрече с инициативной группой не прозвучало, а в пресс-службе бизнес-омбудсмена «Реальному времени» пояснили, что, по официальным данным, этот перечень на федеральном уровне уже собираются расширить.

«Ситуация у представителей торговли действительно очень сложная и не имеющая готового решения, которое на сто процентов удовлетворило бы все стороны ", — прокомментировал Абдулганиев итоги онлайн-встречи

«Готового решения нет»

В итоге представители властей и бизнеса договорились создать оперативный центр под руководством Фарида Абдулганиева, в который, кроме экспертов из республиканских министерств и ведомств, войдут и предприниматели. Он должен приступить к работе в понедельник. И для начала предстоит решить, как обеспечить доступ в Дом предпринимателей, где будет собираться оперативный центр (работа будет организована в очной форме). У предпринимателей-то пока нет даже пропусков, чтобы доехать туда неоштрафованными за нарушение режима самоизоляции.



— Ситуация у представителей торговли действительно очень сложная и не имеющая готового решения, которое на сто процентов удовлетворило бы все стороны. Все нерешенные в ходе онлайн-встречи вопросы взяты на проработку. Я надеюсь, что совместными усилиями нам удастся найти алгоритм решения, который позволит значительно облегчить положение предпринимателей, работающих на торговых рынках, — прокомментировал Абдулганиев журналистам итоги онлайн-встречи.

Бизнес-омбудсмен также сообщил, что к нему на горячую линию ежедневно приходят сотни обращений предпринимателей, каждый из которых просит помочь в его конкретной ситуации:

— Наши юристы стараются помочь всем, разъясняют существующие возможности, а в случае необходимости связываются с местными органами муниципальной власти и вместе с ними на месте стараются помочь предпринимателям. И во многих случаях это удается.

Тучи сгущаются не только над торговцами-арендаторами, но и над арендодателями. Фото Инны Серовой

В перспективе — сухая голодовка

Тем временем тучи сгущаются не только над торговцами-арендаторами, но и над арендодателями.

— С начала введения режима самоизоляции мы искали возможность взять кредит на выплату заработной платы и текущие расходы — на охрану складов, коммунальные и прочие платежи, — рассказал «Реальному времени» гендиректор управляющего технополисом «Новая Тура» ООО «Барсил» Владимир Горланов. — Однако ни один из банков, в которые мы обращались, такого кредита не выдал. Охранять склады мы будем до последнего, за счет собственных средств. Но они не бесконечны.

А Юлия Смайылова напоследок заявила:

— Я человек законопослушный, никого ни к каким действиям не призываю. Но сама для себя решила: если в ближайшее время ничего не решится, объявлю сухую голодовку.