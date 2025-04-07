Казанские педагоги боятся, что российские законодатели лишат школу последних кадров

Закон, направленный на повышение качества образования, грозит массовым изгнанием «неправильно образованных» учителей

Фото: Реальное время

Госдума в спешном порядке готовит поправки в закон об образовании, которые могут уменьшить количество педагогов в школах. Учебные заведения Татарстана давно испытывают дефицит кадров, а с новыми требованиями в школах республики учителей может стать еще меньше. Предлагаемые изменения обернутся запретом на преподавание педагогам, которые прошли переподготовку в негосударственных учреждениях. О плюсах и минусах новаций, качестве и цене дополнительного образования, и мнениях экспертов о грядущих изменениях — в материале «Реального времени».

Цель — повысить качество кадров

Авторы инициативы считают, что педагоги должны получать дополнительное профессиональное образование по направлению работодателя только в государственных и муниципальных образовательных организациях. В списке разрешенных также — образовательные организации на федеральной территории «Сириус», в инновационном центре «Сколково» и на территориях инновационных научно-технологических центров».

Фактически это означает запрет на преподавание тем педагогам, которые повышали квалификацию или осваивали дополнительную специальность в негосударственных образовательных центрах. Госдума уже рассмотрела этот законопроект в первом чтении.

Согласно законопроекту, который Госдума уже рассмотрела в первом чтении, дополнительное профессиональное образование педагогических работников по направлению работодателя должно будет осуществляться только в государственных и муниципальных образовательных организациях. Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Цель этих изменений указана в пояснительной записке к законопроекту — «повысить качество профессиональной подготовки педагогических кадров и российского образования в целом» и «гарантировать качественное получение педагогическими работниками дополнительного профессионального образования».

«Чему можно научиться на дистанте, без практики, за короткий срок?»

— Тема качества дополнительного образования и профессиональной переподготовки обсуждается давно, и в первую очередь вопрос стоял о врачах, — рассказал «Реальному времени» депутат Госдумы от Татарстана, председатель комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. — Сейчас многие обучаются и переобучаются дистанционнно, а чему можно научиться на дистанте, без практики, за короткий срок? Даже в советское время, когда мы учились, и в институт приезжали заочники, качество заочного образования было низким. Мы им помогали, задачи за них решали, а потом они выходили с дипломами и уже на работе за них задачи решали другие. И когда так обучаются врачи, под угрозой здоровье населения, а когда обучаются учителя, страдает качество образования.

Ильдар Гильмутдинов: «Сейчас многие обучаются и переобучаются дистанционно, а чему можно научиться на дистанте, без практики, за короткий срок? ». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гильмутдинов подчеркнул, что подготовка учителей должна проходить по проверенным методикам и четким, утвержденным стандартам. На сегодня, по его словам, в стране действует достаточное количество государственных учреждений, которые могут обеспечить качественную подготовку и переподготовку педагогов.

Депутат также отметил, что рубить сплеча никто не собирается, и необходимо будет учесть тот факт, что сегодня в России такую деятельность осуществляют негосударственные учреждения с хорошей репутацией, сильными преподавателями, которые хорошо себя зарекомендовали:

— Получится, что они смогут готовить специалистов, но не смогут заниматься повышением их квалификации. А там работают сильные педагоги, которые вышли на пенсию и передают свои знания и опыт. Когда закон будет работать, надо будет посмотреть, что с ними происходит, и, возможно, внести изменения с учетом всего этого.

Подготовка учителей должна проходить по проверенным методикам и четким, утвержденным стандартам. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Собеседник издания добавил, что из кадрового «пике» выходить придется еще долго, и правительство целенаправленно стремится решать вопросы обеспечения специалистами, обсуждаются конкретные шаги в этом направлении, комплекс мер, которые необходимо будет принять. Кроме этих мер, по его словам, нужно в принципе изменить отношение к учителям в обществе:

— Сегодня часть родителей просто затравила педагогов, они незаконно вмешиваются в их деятельность. И если мы не защитим педагогов, в том числе вот от этого, то хоть золотые горы им дай, мы работать в школу молодых людей не заманим.

Диплом установленного образца за 7 тысяч рублей

Сегодня множество негосударственных и частных образовательных организаций предлагают педагогам повысить квалификацию, либо получить новую специальность. Обучение они ведут дистанционно — только плати деньги.

Поисковики услужливо выбрасывают ссылки на сайт, например, краснодарского ООО «Эксперт», которое является представителем новосибирского АНО Институт дополнительного профессионального образования «Госзаказ». Свидетельство регионального агента, скан которого выложен на сайте, по иронии судьбы, содержит опечатку на самом видном месте. А дать вторую профессию педагогам здесь берутся за 260—510 учебных часов (дистанционного обучения) всего за 7—9 тысяч рублей.

Свидетельство регионального агента, скан которого выложен на сайте, содержит опечатку на видном месте, а дать вторую профессию педагогам здесь берутся за 7—9 тысяч рублей. скриншот сайта компании "Эксперт"

Дозвониться до руководства учреждения и получить официальные комментарии по поводу качества образования и перспектив подготовленных таким образом педагогов «Реальному времени» по телефонам, имеющимся в открытом доступе, не удалось. Но в чате на сайте на вопрос, какой диплом получит инженер, закончивший технический вуз, если он оплатит курс переподготовки «Педагогика профессионального образования. Преподаватель информационно-математических дисциплин», ответили: «Получаете диплом о профессиональной переподготовке установленного государством образца... Преподавать можно в любой организации».

Зарегистрированное в Казани ООО «Центр профессиональной подготовки кадров» берется переучить на учителя физики за 15,2 тысячи рублей и 256 учебных часов в заочной форме. Чей именно диплом «установленного образца» здесь выдадут новоиспеченному учителю, осталось тайной.

Зарегистрированное в Казани ООО «Центр профессиональной подготовки кадров» берется переучить на учителя физики за 15,2 тысячи рублей и 256 учебных часов в заочной форме. скриншот сайта Центра профессиональной переподготовки кадров

Также дистанционно обучает педагогов (и не только педагогов) воронежское АНО ДПО «Институт современного образования», учредителем которого выступает местное АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», учрежденное гражданами России Анатолием и Ольгой Зайцевыми и Еленой Забияко. Здесь «Реальному времени» честно сообщили, что выдают диплом Института современного образования.

«Возьмем сельскую школу, где один педагог ведет 6-7 дисциплин»

Директор лицея «Иннополис» Арман Костанян, получивший в 2023 году звание «Учитель года России», убежден в своевременности мер, предпринимаемых российскими законодателями:

— Частные организации, условно говоря, готовы превратить учителя русского языка в учителя физики или учителя физической культуры — в филолога. Такое на самом деле возможно, но это опять-таки частные случаи. Если я условно с нуля получаю какое-то образование, то вряд я его получу за 72 часа, дистанционно, без практики. Вот если у человека была какая-то техническая или предметная специальность, и он потом получил знания в области педагогики — это другой вопрос. Я сам из этой категории, я технарь, специалист в области прикладной информатики, прошел переквалификацию на учителя математики, имея математическую базу. И я прошел переобучение в КФУ. Это не то, что месяц-два человек походил на какие-то курсы — там была годовая программа.

Однако, по мнению одного из лучших учителей республики, начинать решение проблем, накопившихся в сфере школьного образования, надо с более насущных вопросов. Например, с увеличения оплаты труда учителей, чтобы они не были вынуждены работать с огромными перегрузками, а получали достойные деньги за одну ставку. Тогда, говорит он, в школу пойдет поток желающих работать педагогов, и это позволит фильтровать, отсеивать слабых специалистов, а значит, и качество образования поднимется.

— Сегодня педагоги не идут в вуз, а обучаются и переобучаются по ускоренным программам, чтобы быстро получить диплом, — говорит Костанян. — Им надо быстрее все оформить и вести занятия, потому что в школе нет учителей, не хватает кадров. Возьмем какую-нибудь сельскую школу, где один педагог ведет 6-7 различных дисциплин, вообще не смежных. Там есть педагоги, которые ведут и химию, и биологию, и географию, и физическую культуру, и еще что-нибудь. Я понимаю, откуда это идет, и я бы чуть более глобально решал вопрос, чем предлагается сейчас.

«На дистант уходят не от хорошей жизни»

В республиканском Министерстве образования и науки на запрос «Реального времени» о предполагаемых последствиях принятия закона, который вводит запрет на работу в школах учителей, прошедших переподготовку в негосударственных организациях, ответили кратко — что у учителей, чье обучение оплачивается из бюджета, проблем не возникнет. Сложности могут быть только у тех, кто учится за свой счет на платных курсах.

В республиканском Минстерстве образования и науки считают, что у учителей, чье обучение оплачивается из бюджета, проблем не возникнет. предоставлено пресс-службой Министерства образования РТ

Директор одной из казанских школ поделилась мнением на анонимных условиях, она считает, что принятие поправок в закон об образовании может обернуться катастрофой:

— Если такие учителя будут уволены, это окончательно оголит школы. Обучение в коммерческих организациях не всегда хуже. Тем более, что в Институте развития образования зачастую преподают люди, далекие от школы, от современной жизни, и опираются они нередко на древние, устаревшие методики, а жизнь меняется. Плюс находится этот институт на Оренбургском тракте — ехать с другого конца города учителю долго, неудобно из-за пересадок и дорого. Казанские педагоги не зарабатывают столько, чтобы несколько сотен рублей ежедневно прокатывать в нашем дорогом общественном транспорте! Так что на дистант они уходят не от хорошей жизни.

Очное обучение педагога уже сегодня негативно сказывается на качестве образования в школе, где он работает, поскольку зачастую на один предмет имеется один учитель. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, отметила руководитель школы, очное обучение педагога уже сегодня негативно сказывается на качестве образования в школе, где он работает. Поскольку зачастую на один предмет в школе имеется один учитель, и если он пошел учиться сам, вести предмет просто некому:

— Заменять некем, если в школе один биолог, один химик, один физик!

Директор рядовой казанской школы согласен с руководителем супер-лицея Арманом Костаняном: альтернатива этим мерам одна — достойная оплата труда учителей. Пока ставка учителя остается на том же уровне, что и ставка уборщицы, учитель остается в унизительном положении, и именно с этой проблемы надо начинать решать проблему качества образования.

Школа поднимает паруса?

Директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков также считает, что нововведение «оголит» средние учебные заведения. И он тоже видит решение проблемы качества педагогических кадров в обеспечении достойной оплаты труда учителей:

— У государства деньги есть, но на школы они не идут, поэтому мужчин-педагогов в школах нет. У нас-то они есть, но у нас отдельная ситуация. А в основном в школах работают женщины 50 лет и старше. Поэтому, когда из других областей приходят талантливые люди, которые готовы работать, школа какими-то экзотическими способами ищет им доплаты. И пусть образование у них иногда непрофильное, но они специалисты, в других областях они получают в пять раз больше.

Шмаков говорит, что у него информатику ведут родители учеников — специалисты в области IT, английский — специалисты в этой области, и не важно, заканчивали они педагогический институт — важны их знания в нужной школе области. В первую очередь, по его мнению, в школах «оголятся» перечисленные выше предметы, которые преподают люди, закончившие разного рода курсы переподготовки, и это станет проблемой.

Однако в целом он воспринимает грядущие перемены позитивно:

— Во-первых, само внимание к школе — это уже хорошо. Просто потому, что с моей точки зрения, школа многим чиновникам по большому счету безразлична. Вообще говоря, о школе очень мало думают, очень мало говорят. Периодически бывают периоды в жизни страны, когда вдруг о ней начинают говорить, например, в 80-е годы, когда появилось множество учителей-новаторов. Если сейчас снова начнут о ней говорить, это хорошо: парусник легко плывет против ветра, а вот в штиль не плывет вообще. Для меня школа — это парусник, который плывет тогда, когда она кому-то нужна.