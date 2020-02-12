Наиль Маганов: «Для нас нефть не самое главное, главное — люди»

«Татнефть» затеяла в Альметьевске научно-культурную революцию

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Накануне в Альметьевске прошло заседание общественного совета «Татнефти» по вопросам развития образования в районе. В центр внимания в первую очередь попало дошкольное и школьное образование. Корреспондент «Реального времени» присутствовала на обсуждении и наблюдала, как его участники на протяжении более двух часов искали пути решения проблемы нехватки мест в детских садах, определяли необходимые инициативы на республиканском уровне и рассказывали, как в нефтеграде будут воспитывать будущих творцов «Союзмультфильма» и создавать уникальный по своим качествам общественный центр с музеями, лабораториями и академией цифрового творчества.

От обсуждения — к решению

Очередной общественный совет «Татнефти» был посвящен одной из самых острых тем — школьному и дошкольному образованию в Альметьевске. Сбор вопросов и пожеланий для обсуждения компания открыла заранее — их можно было присылать на почту и через социальные сети. На само же мероприятие пригласили директоров, учителей, активных мамочек и всех небезразличных для обсуждения проблематики с участием генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, первого заместителя министра образования РТ Ильсура Хадиуллина и главы района Тимура Нагуманова.

Место проведения совета было выбрано неслучайно — его организовали на площадке Центра компетенций нефтяной компании, а модерировал процесс обсуждения начальник управления по работе с персоналом «Татнефти» Андрей Глазков.

С докладом по ситуации в сфере образования выступила начальник управления образования Альметьевского района Ирина Павловская. Так, выяснилось, что в детских садах Альметьевска не хватает мест для 1470 детей. За последние пять лет в районе построили всего семь новых детсадов для 1300 детей, но этого оказалось недостаточно.

Начальник управления образования Альметьевского района Ирина Павловская отметила проблему нехватки мест в детсадах

— Это сняло напряженность в обеспечении местами детей от трех до семи лет. Однако проблему для малышей ясельного возраста от полутора до трех лет полностью решить не удалось, — признала Ирина Павловская.

До 2022-го в микрорайонах построят еще три детсада, но и этого будет мало — без мест останется тысяча детей. Одно из решений проблемы — возврат проданных в девяностые и нулевые зданий садов, а также организация садов на первых этажах.

— Это временное решение, но решение же, — с ходу предложил глава «Татнефти» варианты выхода из сложной ситуации, дав понять, что главное — искать и тогда выход найдется.

Здесь к генерированию идей подключилась молодая мама, блогер и предприниматель в одном лице Зарина Цыпленкова. Девушка предложила открыть в садах платные группы с ежемесячной оплатой в 7—10 тысяч рублей, которая, по ее мнению, будет посильной для родителей, в отличие от коммерческих садов со стоимостью 20—30 тысяч рублей в месяц.

Тут же обсудили вопрос возможности государственного софинансирования платных детсадов. В обсуждение включился глава района Тимур Нагуманов, он уже работал над этой темой, будучи бизнес-омбудсменом. По словам чиновника, настало время вернуться к теме. Тем более если государство будет участвовать в финансировании частных детских садов, то вместе с этим можно решить еще один вопрос, взять под контроль их работу.

В обсуждение включился глава района Тимур Нагуманов, который уже работал над этой темой, будучи бизнес-омбудсменом

— Делать это через свою сеть или заказывать у частников — мне кажется, это вполне нормальная история. Здесь должно быть немного нестандартное решение, — высказал мнение глава района.

В Минобразования предложение тут же взяли на карандаш.

— Ваши предложения поддерживаются Министерством образования, их нужно вынести на обсуждение комитета по образованию Госсовета Татарстана, — вставил свое слово Ильсур Хадиуллин.

Равнение на Набережные Челны и извечные проблемы

Нехватка мест — не единственная проблема в сфере дошкольного образования. Ежегодно при поддержке Минобразования и науки РТ в районе ремонтируется от 6 до 13 детсадов, которым больше 30 лет. За последние три года обновили 26 учреждений на 627 млн рублей, из них более 70 млн рублей дала «Татнефть». Не хватает капремонта до сих пор еще в 42 садах, а в 10 требуется частичный косметический ремонт. Как следствие, родителям приходится искать спонсоров, писать жалобы на слабое оснащение учреждений. Зато они не жалуются на качество образования, нашла плюс спикер. Она связывает это с внедрением проекта «Высокое качество образовательной среды через развитие открытого профессионального сообщества педагогов», инициированного «Татнефтью» и управлением образования района.

В школах оказалась другая проблема — мест всем хватает, но в новых районах школы перегружены, а в старых, напротив, бывает даже недонабор. В шести из них до сих пор обучение ведется в две смены, а в других количество детей в классах достигает 34 человек при средней заполняемости в 27 человек. В некоторых районах и вовсе нет школ, поэтому в других последние три года приходится открывать одновременно по 10 первых классов. В перспективе облегчит ситуацию строительство полилингвальной и инженерной школ.

За последние три года район прирос 25 переехавшими на работу опытными педагогами

С кадрами в школах ситуация традиционно непростая, не хватает ресурсов. Средний возраст работающих педагогов составляет 47 лет, и только 37 человек уже старше 65 лет — в основном они преподают точные науки. За последние три года район прирос 25 переехавшими на работу опытными педагогами. Что интересно, в Альметьевск едут учить детей из Самары и Башкирии, причем миграция из соседней республики набирает обороты. Сыграло роль, что «Татнефть» выделила меблированные квартиры для приезжих учителей.

Альметьевск ждет научно-культурная революция

По итогам обсуждения проблем школы решили, что Альметьевску нужна стратегия развития образования на 5—6 лет, чтобы не решать только тактически задачи и ставить «яркие заплатки». Стратегию должны подготовить в течение года, «Татнефть» уже выделила бюджет для этих нужд. Зато сам собой нашелся ответ на комментарий мамы двух детей и блогера Алисы Полевской, которая посетовала на нехватку в городе мест для досуга ребят.

Как рассказал директор благотворительного фонда «Татнефти» Ренат Мамин, осенью на месте бывшего городского универмага откроется общественный центр компании, где стоит ждать современного музея науки «Альметрика», академию цифрового творчества с лингвистическим центром, включающим современный вместительный концертный зал, и историческую выставку, посвященную жизни Альметьевского района, неразрывно связанной с нефтяной промышленностью.

Директор благотворительного фонда «Татнефти» Ренат Мамин рассказал, что осенью на месте бывшего городского универмага откроется общественный центр компании

«Альметрика» разместится на втором этаже центра и будет состоять из выставки экспонатов и современных лабораторий.

— Уважаемые друзья, постоянных экспозиций научно-технических музеев в предлагаемом формате и с концептуальным подходом ни в России, ни в мире нет. Город Альметьевск встанет наряду с такими крупными городами, развивающими научно-технические музеи, как Сан-Франциско с «Эксплораториумом» , как Амстердам со своим музеем Nemo, как «Технорама» в Швейцарии, — объяснил уникальность музея его директор Альберт Загитов.

В общественном центре также планируют открыть две лабораторные площадки — научную мастерскую для детей и взрослых для разработки и конструирования собственных изделий и лабораторию по биологии и химии. Открытие запланировано к началу следующего учебного года. В компании обещают, что цены будут доступнее, чем в крупных городах России и зарубежья.



Еще одна приятная для альметьевцев новость касалась открытия студии «Союзмультфильма» в микрорайоне «Яшьлек». В школе анимации разместятся два креативных и современных пространства с компьютерными классами для обучения техникам анимации в стиле 2D и 3D, мокап-студия по захвату движения, зона комиксов, мини-библиотека, студия звукозаписи, мини-кинозал и фотостудия. Что примечательно, в образовательном учреждении для детей школьного возраста будет доступен полный цикл услуг, начиная от обучения и заканчивая трудоустройством. Все это в перспективе может стать новой точкой притяжения для молодежи в городе.

Нам хотелось бы, и это наша общая точка зрения с коллегами, чтобы каждый горожанин гордился, что он живет в Альметьевске, в этой республике, — отметил Наиль Маганов

— Нам хотелось бы, и это наша общая точка зрения с коллегами, чтобы каждый горожанин гордился, что он живет в Альметьевске, в этой республике. И я опять же подтверждаю, что для нас нефть не самое главное, главное — люди, — обозначил перед завершением общественного совета приоритеты Наиль Маганов.