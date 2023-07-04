«Ребенок должен находиться в школе»: Ильсур Хадиуллин раскритиковал сторонников семейного образования

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министр науки и высшего образования Татарстана Ильсур Хадиуллин раскритиковал родителей, которые отправляют своих детей на семейное обучение без уважительных причин. В этом году в республике одного ребенка, который обучался на дому, удалили из пункта проведения ЕГЭ.

По мнению Ильсура Хадиуллина, ситуация стала «результатом удаления ребенка от школы».

— Мы все время говорим: социализация должна быть. Ребенок должен находиться в школе. У нас, к сожалению, в республике 2,5 тысячи детей сейчас находятся на семейном образовании. Мы каждого ребенка знаем. Знаем их родителей, где они обучаются, — заявил он.

Ильсур Хадиуллин добавил, что есть уважительные причины обучения детей на дому. Однако ситуации, когда ребенка открепляют от школы и переводят на семейное обучение без особых на то оснований, министр раскритиковал. Он убежден, что «ребенок должен заниматься с учителями опытными».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Это не обвинение всех повально, но если люди нечистоплотные, поэтому вот, пожалуйста, результат той работы мы сегодня видим. Это очень жаль. Не было бы ни одного удаления. И штраф получили, и удалили, — заявил министр.



Напомним, подростка удалили с экзамена за грубое нарушение порядка проведения экзамена — за шпаргалку. Инцидент произошел на ЕГЭ по русскому языку.

— Это один экстерн, осваивающий образовательные программы в семейной форме. Пересдать экзамен и получить аттестат он сможет не ранее сентября 2023 года, — сообщил Ильсур Хадиуллин.



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Татьяна Демина