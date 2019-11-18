Повышение квалификации в ВШЭ, «ливневка» для Замелекесья и 785 телевизоров для инвалидов

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

1. Ливневая канализация в Замелекесье



Главный строительный заказчик региона — «Главинвестстрой» — планирует потратить 207,2 млн рублей на ливневую канализацию в челнинском жилом районе Замелекесье. Об электронном аукционе стало известно 13 ноября, заявки будут принимать до 21 ноября, тогда же состоится и аукцион. Закупку оплатят из бюджета Татарстана.

Работы будут вестись в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», они должны быть завершены до 1 июня 2020 года. Участок строительства находится в Комсомольском районе Набережных Челнов, между поселком ГЭС и трассой М7 — по улицам Гостева, Аэродромная, Жемчужная и в продолжении проспекта Фоменко. Протяженность «ливневки» составит 3 километра. Площадка под проектируемые очистные сооружения расположена за частными домами улицы Аэродромной, на свободном от застройки участке, который ограничен высоким правым берегом реки Мелекеска. Отвод поверхностных сточных вод предусматривается в реку, с предварительной их очисткой.



2. Тысячи тонн овощей для «Департамента продовольствия»

Бывший МУП, Акционерное общество «Департамент продовольствия и социального питания Казани», осуществляющее поставки питания в большинство образовательных и медицинских учреждений города, планирует купить овощей на сумму в 146 млн рублей. О закупке стало известно 8 ноября, заявки будут принимать до 25 ноября, а итоги конкурса подведут 28 ноября.

Всего предприятию понадобится пять видов овощей — к примеру, 4 000 тонн картофеля по 19 рублей за килограмм, 1 600 тонн капусты по 16 рублей, 1 300 тон моркови по 15,5 рубля за кг, 800 тонн репчатого лука по 20 рублей за килограмм, 700 тонн свеклы по 12 рублей. Поставка должна осуществляться по заявкам заказчика до 31 октября 2020 года.



Всего предприятию понадобится пять видов овощей. Фото Максима Платонова

3. Экспозиция, посвященная истории татарского народа, за 29 миллионов

ГБУ культуры «Национальный музей Республики Татарстан» создаст экспозицию, посвященную истории татарского народа под названием «История Татарстана с древнейших времен до наших дней» за 28,6 млн рублей. Об этом стало известно 11 ноября, заявки будут принимать до 3 декабря, а рассматривать вторые части заявок 6 декабря. Оплатят создание экспозиции из бюджета Татарстана.

Экспозиция должна быть готова до 30 августа 2020 года, подготовят ее в рамках празднования 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Задачи выставки таковы: показать историю и культурные традиции татарского народа, представить этнокультурное наследие народов республики, познакомить с выдающимися личностями, внесшими вклад в развитие Татарстана, представить и сделать доступными коллекции и раритетные экспонаты по истории Татарстана.



4. Содержание парков Альметьевска за 12 миллионов

МАУ «Департамент жилищной политики и ЖКХ Альметьевского района» готово потратить 12,5 млн рублей на содержание территорий парков и скверов. Закупку оплатят из бюджета Альметьевского района. Заявки будут принимать с 14 по 22 ноября, аукцион состоится 26-го числа.

Подрядчик должен будет заниматься уходом за деревьями, очисткой от снега и льда тротуаров, лестничных сходов, погрузкой снега, очисткой от грязи и мусора, выкашиванием газонов, ремонтом скамеек, вырезкой поросли, устройством покрытий из тротуарной плитки. Всего в списке объектов — 16 парков и общественных пространств. Среди них, например, каскад прудов, сквер за памятником Тукаю, парк с родником «Шамсинур», городское озеро, пляжная зона водохранилища, парк «Здоровье». Работы должны оказываться с 1 января по 31 декабря 2020 года.



Всего в списке объектов — 16 парков и общественных пространств. Фото almet-park.ru

5. ВШЭ обучит представителей татарстанских учебных заведений разработке образовательных программ

«Институт развития образования республики Татарстан» заплатит 9,9 млн рублей за переподготовку по программе «Разработка пилотных образовательных программ прикладного бакалавриата». О закупке у единственного поставщика стало известно 12 ноября — сам договор о переподготовке был подписан 11 ноября с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики».

В соответствии с договором исполнитель должен предоставить платную образовательную услугу представителям заказчика, имеющим высшее образование, в количестве 20 сотрудников профессиональных образовательных организаций. Курс будет объемом в 8 зачетных единиц, 304 часа общей трудоемкости, в том числе 92 аудиторных часа. Срок освоения образовательной программы — 47 календарных дней, с 11 ноября по 27 декабря 2019 года. Обучение будет осуществляться в Институте образования НИУ ВШЭ.

В списке слушателей программы — например, директор института авиации, наземного транспорта и энергетики КНИТУ имени Туполева Айзада Магсумова, заместитель директора по учебной работе Казанского авиационно-технического колледжа имени Дементьева Эльвира Соколова, директор Высшей инженерной школы Набережночелнинского института КФУ Дмитрий Панкратов, и. о. заведующего кафедрой дошкольного образования Института психологии и образования КФУ Алла Твардовская.



Не менее 102 слушателей — педагогических работников общеобразовательных организаций — должны будут получить дополнительное профессиональное образование. Фото twitter.com/gsgu_2

6. Подготовить учителей к преподаванию на английском языке

А вот Министерство образования и науки Татарстана планирует потратить 7,9 млн рублей на организацию профессиональной переподготовки педагогических работников в целях совершенствования английского языка. О соответствующем электронном аукционе стало известно 12 ноября, заявки будут принимать до 20 ноября, а аукцион состоится 21 ноября. Оплатят закупку из бюджета Татарстана.

В рамках услуг не менее 102 слушателей — педагогических работников общеобразовательных организаций — должны будут получить дополнительное профессиональное образование по направлению «Педагогическое образование» по программе: «Педагогика и методика преподавания предмета на английском языке» с целью дальнейшего трудоустройства в полилингвальные комплексы. Продолжительность программы составит не менее 600 часов. В рамках обучения будет пять тем: преподавание предметов физико-математического, естественнонаучного, гуманитарного профиля на английском языке, преподавание предметов в начальной школе на английском языке, организация образовательно-воспитательного процесса в дошкольном образовательном учреждении на английском языке.



7. Для инвалидов — 785 телевизоров

Региональное отделение Фонда социального страхования по Татарстану купит на 6,1 млн рублей телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами для обеспечения инвалидов. Аукцион был объявлен 8 ноября, заявки можно подать до 9 утра 18 ноября, а состоится аукцион 20 ноября. Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Принять участие в закупке могут субъекты малого предпринимательства и социально-ориентированные некоммерческие организации. Всего понадобится 785 телевизоров с ЖК-экраном, диагональю не меньше 54 сантиметров (21,26 дюйма) с форматом 16:9. Стоимость каждого телевизора составит около 7,8 тысячи рублей.



Как следует из документации, вузу понадобится шесть элементов линейного массива, которые могут работать с усилителем мощностью не менее 1 250 Вт. Фото Максима Платонова

8. Звуковое оборудование для КНИТУ на 4,4 миллиона

Казанский национальный исследовательский технологический университет купит звукового оборудования на сумму в 4,4 млн рублей. Об этом стало известно 12 ноября. Заявки на участие потенциальные поставщики смогут подать до 20 ноября, а аукцион состоится 22-го числа.

Как следует из документации, вузу понадобится шесть элементов линейного массива, которые могут работать с усилителем мощностью не менее 1 250 Вт, четыре пассивных сабвуфера для работы с усилителем мощностью не меньше 2 000 Вт, два комплекта адаптеров для установки элементов линейного массива, два набора фланцев на выходной порт высокочастотного волновода для изменения горизонтальной дисперсии элемента линейного массива, по одной правой и левой акустической системе, а также цифровой микшерный пульт, активный двухканальный преобразователь несимметричного сигнала в симметричный и другое оборудование.



9. Лингафонное оборудование для казанской гимназии

Гимназия №102 Московского района Казани планирует потратить 825 тысяч рублей на оборудование для лингафонного компьютерного класса. Об аукционе объявили 14 ноября, заявки принимаются до 22 ноября, а сам аукцион состоится 26-го числа. Закупку оплатят из бюджета Казани.

Потребуется один комплект лингафонного компьютерного класса. В его состав войдут моноблочный компьютер с программным обеспечением, 10 моноблочных компьютеров для учеников, а также 11 комплектов самого лингафонного программного обеспечения. Поставка товара должна быть осуществлена в довольно сжатые сроки — уже в течение 15 календарных дней с момента подписания контракта.

