Минобрнауки Татарстана поручили провести единый республиканский экзамен по родному языку и литературе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерству образования и науки Татарстана в целях проведения государственной итоговой аттестации поручено провести в 2023 году единый республиканский экзамен по родному (татарскому) языку и родной (татарской) литературе. Ведомство также обеспечит проведение ЕГЭ и государственного выпускного экзамена.

Согласно постановлению Кабмина Татарстана, республиканский экзамен по родному языку и литературе организуют для тех, кто изучал в школе соответствующие предметы и выбрал их сдачу.

Также Минобрнауки Татарстана поручено провести в этом году республиканский экзамен для выпускников 9 классов, изучивших родной язык из числа языков народов России и литературу народов России на родном языке. Сдавать его школьники будут, если изучали соответствующие предметы и решили писать писать по ним экзамен.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минздраву Татарстана поручено оказать содействие в организации дежурства медиков в пунктах проведения экзаменов. МВД по республике и местные власти должны будут оказать необходимое содействие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности на территориях, прилегающим к пунктам, где школьники сдают экзамены.

Напомним, 20 марта в России стартовал досрочный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Первые предметы, которые сдадут школьники, — география и литература.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина