Минобрнауки Татарстана поручили провести единый республиканский экзамен по родному языку и литературе
Министерству образования и науки Татарстана в целях проведения государственной итоговой аттестации поручено провести в 2023 году единый республиканский экзамен по родному (татарскому) языку и родной (татарской) литературе. Ведомство также обеспечит проведение ЕГЭ и государственного выпускного экзамена.
Согласно постановлению Кабмина Татарстана, республиканский экзамен по родному языку и литературе организуют для тех, кто изучал в школе соответствующие предметы и выбрал их сдачу.
Также Минобрнауки Татарстана поручено провести в этом году республиканский экзамен для выпускников 9 классов, изучивших родной язык из числа языков народов России и литературу народов России на родном языке. Сдавать его школьники будут, если изучали соответствующие предметы и решили писать писать по ним экзамен.
Минздраву Татарстана поручено оказать содействие в организации дежурства медиков в пунктах проведения экзаменов. МВД по республике и местные власти должны будут оказать необходимое содействие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности на территориях, прилегающим к пунктам, где школьники сдают экзамены.
Напомним, 20 марта в России стартовал досрочный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Первые предметы, которые сдадут школьники, — география и литература.
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