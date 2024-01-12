Чиновники Татарстана о переходе школ на новую платформу: «Если бы сразу прижилось — было бы удивительно»

На республиканском родительском собрании в Минобрнауки Татарстана попытались объяснить, что серьезного сбоя работы «Электронного образования» не было

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вечером 11 января в Министерстве образования и науки прошло традиционное республиканское родительское собрание с нетрадиционной повесткой дня под девизом: «Выбираем будущее в информационных технологиях». Обычные для этого времени года вопросы о профилактике в школах инфекционной заболеваемости и детского дорожно-транспортного травматизма отошли на второй план — министр Ильсур Хадиуллин, пришедшая ему на помощь заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и начальник отдела цифровой трансформации в сфере культуры, образования и молодежной политики ГКУ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан» Булат Габдрахманов постарались успокоить родителей, возмущенных результатом «модернизации» платформы «Электронное образование РТ», которая обрушилась в первый же день работы.

«Все высоко удовлетворены»



После краткого поздравления Лейлы Фазлеевой с Новым годом Ильсур Хадиуллин повторил уже не раз сказанное — модернизация устаревшей республиканской платформы с внедрением элементов МЭШ была крайне необходима. Он заверил, что это не новая платформа, а обновленная версия старой, и к ее внедрению в республике основательно подготовились:



— С начала октября около 3 тысяч администраторов школ и 36 тысяч учителей прошли обучение в форме вебинаров. А в 2022/2023 учебном году в Актанышской гимназии, казанской школе №51 и лицее №2 Бугульмы прошла апробация платформы: они в ней начали работать и сегодня очень довольны результатами.

— С течением времени все данные школы высоко удовлетворены данной системой, — осторожно подбирая слова подтвердил Булат Габдрахманов, которому доверили описывать детали вхождения в цифровую платформу, основанную на «технологиях будущего». — Многих возможностей которые планируются и уже есть [в МЭШ], у нас в старой системе нет. По предварительным оценкам, в ней на 75 процентов больше возможностей для родителей и учителей.



— С течением времени все данные школы высоко удовлетворены данной системой, — осторожно подбирая слова подтвердил Булат Габдрахманов. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

А еще он подчеркнул, что переход к формату МЭШ «не направлен на переход на дистанционное обучение в будущем». И в ходе родительского собрания Габдрахманов и сам Ильсур Хадиуллин еще несколько раз возвращались к этому вопросу, из чего напрашивается предположение, что участвовавшие в собрании родители, которые подключились к нему через недоступный журналистам «Сферум», очень озабочены такой перспективой. Да и не удивительно: на фоне катастрофического дефицита учителей в школах переход на дистант, где к одному уроку может подключиться не 30, а 300 учеников, в какой-то момент может стать единственным способом обеспечить исполнение нормы закона о гарантированном основном общем образовании.

«Я знаю пароль»



На республиканском собрании прозвучало важное сообщение о том, что с 22 января доступ в обновленное «Электронное образование РТ» станет возможен не только через «Госуслуги РФ», но и старым проверенным способом — с помощью пароля и логина. Выдадут их школы — по выражению Ильсура Хадиуллина, «тем родителям, которые до этого момента не смогут зарегистрироваться с использованием ЕСИА». Ну или не захотят, но вопрос о нехотении организаторы республиканского родительского собрания старательно обошли.

В Минобрнауки верят, что большинство родителей школьников в ближайшие дни все-таки пройдет квест с регистрацией через «Госуслуги». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Минобрнауки верят, что большинство родителей школьников в ближайшие дни все-таки пройдет этот квест с регистрацией. Участникам родительского собрания сообщили, что на 11 января уже более 100 тысяч из 536 тысяч татарстанских школьников были зарегистрированы на обновленной платформе, и выразили надежду, что далее процесс пойдет быстрее.



Лазейка для мошенников

Предпочтительность использования «Госуслуг» выступающие обосновали необходимостью максимальной защиты персональных данных. Хотя, по словам Ильсура Хадиуллина, за 15 лет работы на республиканской платформе, пропуском на которую служили логин и пароль, ни одной утечки этих данных не случилось. А вот как будет обстоять дело с «Госуслугами» — еще неизвестно. Но опасения о том, что при новых условиях входа в систему для мошенничества открываются самые широкие возможности, косвенно подтвердил сам министр, который предупредил родителей:



— Позвонить вам по поводу «Электронного образования» могут, только если вы сами перед этим обращались, например, на горячую линию, и в этом случае вам сообщат номер вашей заявки…

По словам Ильсура Хадиуллина, за 15 лет работы на республиканской платформе, пропуском на которую служили логин и пароль, ни одной утечки персональных данных не случилось. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

После этой информации легко догадаться, что произойдет, если так позвонят не маме или папе, а школьнику, который вошел в систему из родительского кабинета на «Госуслугах», а он, несмышленый, проявит доверчивость. И в свете таких опасностей очень вероятно, что многие родители подождут 22 января, чтобы их избежать.

Поспешили — не насмешили?

Ответ на главный вопрос, который терзает и родителей, и учителей, и администрацию школ, — почему квест с переходом на новую платформу не отложили до лета, а устроили в середине учебного года, в ходе родительского собрания не прозвучал.

А по окончании мероприятия Булат Габдрахманов пояснил корреспонденту «Реального времени», что это было сделано, чтобы в конце учебного года, когда стартует запись в первый класс, списки первоклашек формировались в уже обновленной системе.

Булат Габдрахманов пояснил корреспонденту «Реального времени», что это было сделано, чтобы в конце учебного года, когда стартует запись в первый класс, списки первоклашек формировались в уже обновленной системе. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ильсур Хадиуллин, в свою очередь, мотивировал это тем, что весной и летом на учителей и без того падает огромная нагрузка в связи с проведением ОГЭ и ЕГЭ, так что даже положенный им 56-дневный отпуск они отгулять не успевают — его приходится делить.

— А как быть с тем, что педагоги, заполняя календарные тематические планы, столкнулись с тем, что в Татарстане в учебном году 34 учебные недели, а в Москве их 36, и им пришлось на ходу сочинять планы на недостающие две недели — планы, которые они выполнять не будут, но должны были написать, иначе система не работает? — поинтересовалось «Реальное время» у Ильсура Хадиуллина.

— У всякого нового дела бывают нестыковки и шероховатости, — улыбнулся министр. — Будем с ними работать.

«Альтернативы точно нет»

О чем спрашивали представителей минобрнауки, минцифры и кабмина родители, для журналистов осталось загадкой, поскольку вопросы они присылали в закрытом для посторонних «Сферуме». Часть из них озвучила Лейла Фазлеева, заметив, что большинство недовольных высказывало просьбы о переходе школ на пятидневку и жаловалось на холодное или невкусное питание в школах и просило вернуть в школы бумажные дневники. Претензий к новому «Электронному образованию РТ», заявила она, было мало. И пообещала, что на все вопросы будут даны ответы — надо полагать, в индивидуальном порядке.

Претензий к новому «Электронному образованию РТ», заявила Лейла Фазлеева, было мало. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

А по завершении официальной части, когда трансляция в родительском сообществе прекратилась, она, обращаясь к Ильсуру Хадиуллину, заметила, что «тема МЭШ не так и остра», и добавила:

— Нас будут ругать, критиковать — мы этого не боимся. Альтернативы точно нет. Если бы это у нас сейчас сразу прижилось — это было бы удивительно.