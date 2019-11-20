«Передала 1,5 миллиона, получила 200 тысяч»: экс-чиновница Казани сдала двух ВИП-педагогов

В уголовном деле об откатах за бюджетные поставки металлодетекторов и холодильников появились показания против ВИП-педагога

Фото: Ирина Плотникова

Заместитель министра образования Татарстана Ильсур Хадиуллин допрошен в качестве свидетеля по делу о взятках в управлении образования Казани. С его слов — не знал ни об откатах, ни о деталях поставок в школы и детсады Казани оборудования для общественного питания и защиты от терроризма. Между тем обвиняемая в посредничестве взяткам экс-подчиненная Хадиуллина заявила о его возможной причастности к этой схеме и прошла проверку на полиграфе. Впрочем, новых фигурантов в коррупционном деле пока нет, передает из суда журналист «Реального времени».

Дело Хидиятова и К «переехало»



За полтора месяца расследования по делу чиновников казанского управления образования допросили порядка 40 свидетелей и провели обыски в «ряде государственных учреждений», в том числе в управлении и райотделах образования. А само дело распоряжением и. о. руководителя Следкома по РТ Ильяса Массалимова 5 ноября изъяли из производства третьего отдела по особо важным делам и передали коллегам — во второй отдел. Причины такого решения в Следкоме не поясняют.

Под домашний арест экс-начальника управления Ильнара Хидиятова отправлял Ново-Савиновский райсуд, а вот ходатайство на продление этой меры пресечения получил Советский суд, на территории которого трудятся сотрудники второго отдела.

Перед началом рассмотрения адвокат ВИП-педагога Феликс Гиниев заявил возражения против фотосъемки в зале заседания, указав на то, что снимки Хидиятова могут обернуться проблемами для трех его детей — младшему из них 2 года, старшему — 16. Председательствующий судья Сергей Аптулин разрешил съемку открытого процесса.

Новых подозреваемых и обвиняемых в деле не появилось, но многое еще не сделано, дал понять суду следователь второго отдела Следкома по РТ Марат Каюмов

Обвиняемая Гузаирова прошла полиграф

Новых подозреваемых и обвиняемых в деле не появилось, но многое еще не сделано, дал понять суду следователь второго отдела Следкома по РТ Марат Каюмов. Он напомнил — следствием возбуждено дело о мошенничестве на 4 млн рублей и превышении должностных полномочий при поставке ручных и арочных металлоискателей в 120 школ Казани без проведения аукциона в 2016 году. По версии следствия, по указке неустановленных должностных лиц управления образования Казани школы заключили договоры с фирмой «Новотех», а та под видом дорогих металлоискателей поставила модели вдвое дешевле.

Позже в деле появилась явка с повинной бывшей начальницы планово-экономического отдела управления образования исполкома Лилии Гузаировой, признавшейся в посредничестве взяткам от представителя фирмы-поставщика Анвара Мурсюкаева. Сам Мурсюкаев был обвинен в даче взятки через посредницу начальнику управления образования Ильнару Хидиятову и арестован. 7 октября Следком задержал и Хидиятова, успевшего уволиться из исполкома Казани. 8 октября ему предъявили обвинение в получении двух взяток от Мурсюкаева через Гузаирову: по версии силовиков, 800 тысяч рублей были откатом за поставку металлоискателей, а 700 тысяч — за поставку холодильников в школы и детсады.

Вину Хидиятов не признал, и 9 октября был водворен под домашний арест до 24 ноября. Сегодня следователь попросил продлить эту меру пресечения на два месяца. По его словам, обвиняемый в тяжких преступлениях экс-чиновник может помешать ходу расследования и предпринять попытку скрыться. В то время как в планах следствия — допросы руководства школ и детсадов Казани и ознакомление обвиняемого с результатами психофизиологической экспертизы Гузаировой. Что она рассказала под детектором лжи — в суде не сообщалось. Но эта фигурантка дела сейчас под подпиской о невыезде. Из оглашенных в суде материалов следовало — «Новотех» получил контракты на 15,5 млн рублей от учебных заведений Казани, заключив в 2016-м договора поставки металлоискателей и холодильников.

Обвиняемая Гузаирова рассказала следователям — под конец 2016 года на совещании под руководством начальника управления образования города Ильсура Хадиуллина (ныне первый замглавы Минобрнауки РТ — ред.) решили — направить сэкономленные за год 8 млн рублей на закупку металлодетектора в рамках выполнения федерального закона по борьбе с терроризмом.

Сам Мурсюкаев был обвинен в даче взятки через посредницу начальнику управления образования Ильнару Хидиятову и арестован

Дальше, по версии этой фигурантки, последовал ее вызов в кабинет Хидиятова (на тот момент замначальника управления — ред.), где «он сказал, что по указанию начальника управления необходимо найти проверенного поставщика, который должен будет отдать 10% от суммы контрактов в виде отката».

Гузаирова нашла «Новотех», а после поставки «Мурсюкаев передал 800 тысяч рублей, и этот конверт я передала в кабинете Хидиятова, который взял их и сказал — отдаст начальнику управления. На следующий день сказал, что передал и, поблагодарив, отдал ей за работу 100 тысяч рублей», — сообщала на допросе обвиняемая в посредничестве взятки. Дальше в таких же подробностях сообщила о передаче второго отката от поставщика в 700 тысяч, из которых ей лично достались 100 тысяч рублей.

Хидиятов: «Никаких денег не получал и не передавал»

Как выяснило «Реальное время», первый замглавы Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин допрашивался следствием в качестве свидетеля по этому делу. И на данный момент его статус в этом деле не поменялся. Из оглашенных в суде показаний Хадиуллина следует: на посту главного педагога Казани он не поручал Хидиятову и Гузаировой найти «правильного поставщика» металлодетекторов, но доверял этим сотрудникам. «О получении Гузаировой отката в 800 тысяч рублей от «Новотеха» и еще одного отката за поставку холодильного оборудования, мне ничего неизвестно», — свидетельствовал руководитель.

В то же время Ильсур Хадиуллин подтвердил — поручал своему заму Хидиятову в 2016 году обеспечить безопасность учреждений образования путем закупки спецоборудования, и тот докладывал — закупки проведены. Каким образом — не уточнял.

Также по делу допросили главбуха управления образования Казани, которая указала — решение не проводить аукцион на централизованную закупку рамок безопасности принимал лично начальник управления, а его зам по телефону требовал возложить оплату за эти закупки на сами учебные заведения. «Я передала своим замам указание Хидиятова. Почему он такое указание дал я не понимала, находилась в его подчинении и не могла ослушаться», рассказала силовикам главбух.

По словам обвиняемого, противоправных поручений подчиненным он также не давал, однако требовал освоения бюджетных средств до конца финансового года, чтобы они не пропали

Еще один свидетель в ранге начальника районного отдела образования подтверждает — указание заключить договора с «Новотехом» поступило из профильного управления исполкома.

Сам же обвиненный в получении двух взяток Ильнар Хидиятов утверждал — со своей стороны лишь поручил Гузаировой, как начальнику планово-экономического отдела, выделить средства для закупки металлодетекторам самым большим по количеству учеников школам. Также он настаивал — централизованные закупки управление образования не проводит, а образовательные учреждения являются самостоятельными юрлицами и получать разрешение на свои закупки в исполкоме города не должны.

Впрочем, вопрос следователя — «Как можете объяснить, что все директора одновременно заключили договоры с «Новотехом»?" — вызвал затруднение у опытного руководителя. Не прозвучало даже версии.

— С обвинением не согласен. Преступлений не совершал. Никаких денег не получал и не передавал, — сообщил сегодня на заседании суда Ильнар Хидиятов.

По словам обвиняемого, противоправных поручений подчиненным он также не давал, однако требовал освоения бюджетных средств до конца финансового года, чтобы они не пропали. Доводы следствия Хидиятов назвал формальными и основанными на предположениях. Он просил не продлевать ему домашний арест, а если это невозможно — «ограничить в каких-либо конкретных действиях, но при этом дать возможность содержать семью и заботиться о родителях».

Сдал загранпаспорт, но остался под замком

Адвокат вип-педагога Феликс Гиниев на заседании суда со ссылкой на должностные инструкции и устав управления образования настаивал — у его клиента не было полномочий должностного лица, и он не является субъектом такого преступления как получение взятки.

Защитник представил суду обращение своего клиента в Следком по РТ от 6 октября, где тот узнав о возбуждении своего дела из СМИ, оставил информацию о своем местонахождении и указал круглосуточный мобильный телефон для связи. «В Следственном управлении нам посоветовали идти домой, уведомление их не интересовало, а 7 октября оперативные сотрудники пришли домой к Хидиятову сами», продолжил Гиниев.

Феликс Гиниев на заседании суда со ссылкой на должностные инструкции и устав управления образования настаивал — у его клиента не было полномочий должностного лица, и он не является субъектом такого преступления как получение взятки

Председательствующий судья Сергей Аптулин поинтересовался у следователя — почему не было реакции на уведомление. Марат Каюмов ответить не смог, указав, что на тот момент дело находилось в производстве третьего отдела Следкома по РТ.

По мнению защитника, причастность его клиента к каким-либо преступлениям не подтверждена, а показания Гузаировой, «прямо заинтересованной в исходе дела» сомнительны. Она «усиленно трудится для применения в отношении» положения о прекращении дела за деятельным раскаянием, сообщил Гиниев. Отсутствие у Хидиятова намерения скрыться подтверждает добровольная выдача его загранпаспорта, продолжил он.

Помощник прокурора Советского района Казани Ольга Балялина ходатайство поддержала. И в итоге домашний арест Хидиятова был продлен. После него перед судом предстал арестованный по этому делу бизнесмен и отец трех детей Анвар Мурсюкаев. Младшая из его дочек появилась на свет за 10 дней до задержания отца, которого сейчас обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами и двух дачах взяток. На заседании суда Мурсюкаев вину отрицал, его защитник Станислав Улахович пытался добиться смягчения меры пресечения. Однако суд оставил бизнесмена под стражей.