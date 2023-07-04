В вузах Татарстана выделено более 21 тысячи бюджетных мест

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Высшим учебным заведениям Татарстана в 2023 году выделено более 21 тысячи бюджетных мест. Об этом сообщил министр науки и высшего образования республики Ильсур Хадиуллин.



— В целом объемы контрольных цифр приема сохранены на уровне 2022 года, — сказал он.

Ильсур Хадиуллин уточнил, что около 70% всех бюджетных мест в Татарстане приходится на три крупнейших вуза. Это Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет и КНИТУ-КАИ им. Туполева.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Прием в Татарстане ведут 45 вузов. Из них 28 — государственные, 16 — головные. Еще 12 — филиалы высших учебных заведений.

Напомним, в Казани у выпускников есть возможность поступить на 19 590 бюджетных мест. Большая часть из них приходится на вузы. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина