«Древо мышления татарского народа», оздоровление Волги за полмиллиарда и иностранцы для КНИТУ-КАИ

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Дмитрий Резнов

1. Театр в Челнах на месте «Колизея» появится к концу года

Главный строительный заказчик региона — ГИСУ — планирует заплатить более полумиллиарда, а точнее — 566,4 млн рублей, за реконструкцию здания на улице Низаметдинова, 29 в Набережных Челнах под размещение Набережночелнинского государственного татарского драматического театра. Информация была размещена на портале госзакупок 30 июля, заявки принимаются до 7 августа, тогда же и пройдет аукцион.

Театр разместится в здании культурно-развлекательного комплекса «Колизей», построенного в 1972 году. Общая площадь составит 7,4 тысячи кв. м, количество этажей — четыре. Работы должны быть завершены до конца 2019 года — на это, напомним, надеялся мэр Набережных Челнов в конце прошлого года. Закупку оплатят из бюджета региона.

2. Оздоровить Волгу за полмиллиарда

Все тот же «Главинвестстрой» собирается потратить на проект «Оздоровление Волги» сумму 485,7 млн рублей. Информация об этом появилась 31 июля, заявки принимаются до 8 августа, тогда же состоится и аукцион. Оплатят закупку из республиканского бюджета.

В рамках тендера должно быть проведено пять видов работ. В селе Красный Бор Агрызского муниципального района построят биологические очистные сооружения за 53 млн рублей, как и в Поповском сельском поселении в Заинске, тут их стоимость — 87 млн рублей. Очистные сооружения в Алексеевском будут стоить 148 млн, а очистные сооружения поверхностных сточных вод на выпусках ливневой канализации в водные объекты Казани в районе Ветеринарной академии — 90,1 млн рублей. Еще 107,6 млн рублей будет стоить устройство ливневой канализации в Тетюшах. Все работы должны быть завершены до 1 июня 2020 года. Всего на проект по оздоровлению Волги, напомним, планируется потратить 1,2 миллиарда.

Казанский государственный энергетический университет собирается построить общежитие №4 на улице Красносельской. Фото ispu.ru

3. 17-этажка для КГЭУ за 372 миллиона

Казанский государственный энергетический университет собирается построить общежитие №4 на улице Красносельской за 371,9 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 29 июля по 8 августа, тогда же состоится и аукцион. Закупка будет профинансирована за счет субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности России.

Строительство должно быть осуществлено в течение 540 дней. Общая площадь здания составит 10,3 тысячи «квадратов», в нем будет 17 жилых этажей или 21 этаж, включая подвал, нежилой первый этаж, чердак и машинное отделение. Общежитие будет рассчитано на 370 человек — они разместятся в 70 квартирах, в основном трехкомнатных. Подробнее о новом общежитии «Реальное время» писало несколько дней назад.

4. Контроль водителей на пяти трассах

А вот ГБУ «Безопасность дорожного движения» собирается заняться созданием системы обеспечения непрерывного контроля движения всех транспортных средств на региональных автодорогах, проходящих по территории Татарстана. Стоимость этих работ составит 110,9 млн рублей. Подрядчика начали искать 31 июля, заявки будут приниматься до 13 августа, а аукцион состоится 15 августа. Работы оплатит бюджет региона.

На выполнение задания дается 90 дней. Система должна круглосуточно следить за движением транспорта на пяти автодорогах: Казань — Шемордан, Чистополь — Нижнекамск, Казань — Малмыж, Набережные Челны — Заинск — Альметьевск, Сорочьи Горы — Шали. На практике, впрочем, похоже, что речь идет больше о контроле соблюдения ПДД: система должна обеспечивать измерение средней скорости на участках между измерительными блоками в попутном и встречном направлении, а также мгновенной скорости в зоне контроля каждого измерительного блока. Данные о нарушениях ПДД должны привязываться к регистрационному знаку автомобиля (в том числе в случае с номерами иностранных государств).

Всего понадобится 192 робототехнических набора — по 105 и 69 тысяч рублей за штуку. Фото citilink.ru

5. Почти две сотни робототехнических наборов на 17 миллионов

Министерство образования и науки заплатит 16,8 млн за поставку оборудования для кабинета технологии в рамках реализации нацпроекта «Образование». Заявки на участие в конкурсе принимаются с 31 июля по 8 августа, аукцион состоится 9 августа. Оплатят оборудование из бюджетов двух уровней — федерального и регионального.

Всего понадобится 192 робототехнических набора — по 105 и 69 тысяч рублей за штуку. Набор первого типа нужен для изучения различных принципов движения робота и основ автоматизации, позволяет собрать различные виды манипуляторов, имитации животных, машин и механизмов, а также изучить работу различных видов датчиков. Набор позволяет собрать одновременно двух разных роботов. Один из роботов способен работать в программируемом и в непрограммируемом режимах. Возможно внешнее управление через приложение с мобильного устройства, запись с помощью контрольной панели и воспроизведение действий робота, управление при помощи синхронизатора, программирование в визуальной среде mBlock 5 на компьютере с возможностью перехода на язык Python.

Второй тип набора предполагается для начального обучения, рассчитан на возраст от 4 до 10 лет. Такие наборы должны развивать логическое мышление в увлекательной игровой форме, учить основам программирования без применения компьютера и мобильных устройств. Набор будет состоять из робота, управляющей башни, контрольной панели, блоков программирования из пластика, обучающих брошюр и карточек с примерами заданий, пластиковых барьеров и флажков. Управляющая башня и робот будут оснащены аккумуляторами, которые заряжаются через интерфейс USB.

На Спасской башне создадут световую инсталляцию. Фото worldskills2019.com

6. Световая инсталляция, выставка и фестиваль в Кремле на WorldSkills

Тем временем Министерство культуры планирует провести культурную программу в Казанском кремле в рамках чемпионата WorldSkills. На это планируется потратить 12,4 млн рублей. Заявки принимаются до 7 августа, аукцион состоится 8-го числа. Закупку оплатит бюджет Татарстана.

Услуги должны быть оказаны до 3 сентября. В их рамках проведут баннерную выставку «Слава — в руках труда» (она состоится до 21 августа на территории Спасо-Преображенского монастыря, будет стоить 535 тысяч), создадут световую инсталляцию на Спасской башне (она будет действовать до 24 августа, максимальная цена — 11 млн рублей). В рамках инсталляции будут представлены такие художественные сюжеты, как «Легенда о Сююмбике», «Посвящение 100-летию Республики Татарстан» и «Древо мышления татарского народа». Кроме того, на Пушечном дворе пройдет Фестиваль национальных костюмов (до 3 сентября, за 865 тысяч рублей).

7. Три видеостудии для КФУ

Казанский федеральный университет собирается потратить до 7,4 млн рублей на мультимедийное оборудование для студий видеозаписи. В аукционе, объявленном 31 июля, могут принять участие только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются до 16 августа, итоги подведут 26 августа.

Планируется оснащение одинаковыми комплектами оборудования трех аудиторий КФУ: на улицах Мартына Межлаука (в Институте психологии и образования), Лево-Булачной (в Высшей школе исторических наук и всемирного культурного наследия), а также на территории Деревни Универсиады (в IT-лицее). В состав каждого комплекса войдет система отображения информации, система видеофиксации, рабочее место докладчика, системы записи видео, озвучивания, коммутации, управления и студийное освещение помещения.

Подрядчик должен будет обеспечить услуги ведущих, выступления ансамблей современной хореографии, а также песни и танца, эстрадно-бального шоу, вокалистов, вокального дуэта. Фото Рината Назметдинова

8. Официальный прием по поводу Дня республики

Министерство культуры не только организует мероприятия к чемпионату WorldSkills, но и не забывает про грядущий День республики. Праздник будет стоить ведомству 4,1 млн рублей. Тендер объявили 30 июля — за месяц до празднования. Заявки будут принимать до 7 августа, а аукцион проведут на следующий день — 8 августа. Мероприятия профинансируют из бюджета Татарстана.

Речь, однако, идет не о народных гуляньях, а об официальном приеме по случаю празднования. Состоится он в КРК «Пирамида», репетиция будет 28 августа, а торжественный прием — 29 августа. Подрядчик должен будет обеспечить услуги ведущих, выступления ансамблей современной хореографии, а также песни и танца, эстрадно-бального шоу, вокалистов, вокального дуэта. Также исполнитель должен будет обеспечить услуги режиссера, администраторов, балетмейстера-постановщика, написание сценария, музыкальное и видеосопровождение, техническое сопровождение.

9. КНИТУ-КАИ привлечет в ряды своих слушателей иностранцев

КНИТУ-КАИ имени Туполева готовится потратить 2,5 млн рублей на привлечение абитуриентов и слушателей из числа иностранных граждан для обучения. Информация об аукционе появилась на портале госзакупок 30 июля, заявки принимаются до 15 августа, а итоги закупки подведут 19 августа.

Целью работ заявлено увеличение количества иностранных студентов и слушателей из числа граждан иностранных государств для обучения на платной основе по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке в КНИТУ-КАИ, образовательном центре «Альбатрос».

Исполнитель должен будет привлекать абитуриентов и слушателей в количестве не меньше 200 человек, предоставлять им информацию о направлениях, реализуемых в «Альбатросе», консультировать по поступлению в КНИТУ-КАИ, содействовать заключению договоров. Услуги будут оказываться в течение 60 дней.

КНИТУ-КАИ имени Туполева готовится потратить 2,5 млн рублей на привлечение абитуриентов и слушателей из числа иностранных граждан для обучения. Фото Максима Платонова

10. Съезд урбанистов в Казани и Сургуте

ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих инициатив» планирует выделить 2,3 млн рублей на Всероссийский урбанистический хакатон «Города». Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 по 9 августа, аукцион состоится 12 августа. Закупку профинансируют из федерального бюджета.

Услуги будут оказываться в Сургуте и Казани. Срок выполнения — до 27 сентября 2019 года, в Сургуте мероприятия пройдут с 7 по 13 сентября, в Казани — с 21 по 27 сентября. Целью мероприятия заявлено формирование профессионального сообщества урбанистов и дизайнеров страны, обмен опытом, благоустройство городов России и повышение интереса к ним. В Казани в числе участников проектных команд будут 30 человек, экспертов — 11 человек, по пять человек почетных гостей, членов организационно-творческой группы, представителей оргкомитета заказчика, жюри мероприятия. От подрядчика потребуется в том числе отобрать участников, организовать культурную программу, церемонию закрытия, технически и материально обеспечить проведение мероприятия.