В первый класс по новым правилам: как в Татарстане работает запись в школу через «Госуслуги»

«Реальное время» представляет результаты первой волны приемной кампании

Фото: Ринат Назметдинов

Свыше 400 детей зачислено в первый класс лицея «Алгоритм» в Куюках, того самого, где год назад родители 200 местных первоклашек добивались отчисления детей «понаехавших», из-за которых «своим» не хватило мест. В этом году прием в школу проходит по новым правилам — с подачей заявления через портал «Госуслуги РФ», что должно исключить подобные конфликтные ситуации. «Реальное время» — о первой волне приемной кампании первых классов, особенностях подачи заявлений и «черном ящике» очередности, а также о том, когда и почему запись детей в начальную школу перестала быть сложным квестом для их родителей.

Вся надежда была на «Госуслуги»



— 30 июня 2024 года завершилась первая волна приемной кампании первых классов, а до 4 июля во всех школах должны быть изданы приказы о зачислении первоклассников, — сообщили «Реальному времени» в Минобрнауки РТ. — С 1 апреля по 30 июня в школы поступило 42 393 заявления. 6 июля стартует вторая волна приема. В приеме в школу могут отказать только при отсутствии свободных мест.

В первую волну в школы в соответствии с действующим законодательством зачисляют детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также тех, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение. В 2024 году в первый класс на льготных основаниях были зачислены 3 264 ребенка.

Новация 2024 года состоит в том, что заявление о приеме в первый класс можно подать через портал «Госуслуги РФ», что исключает отказы, подобные тем, что спровоцировали «народный бунт» в Куюках в 2023-м. Реальное время / realnoevremya.ru

Новация 2024 года состоит в том, что заявление о приеме в первый класс можно подать через портал «Госуслуги РФ», что исключает отказы, подобные тем, что спровоцировали «народный бунт» в Куюках в 2023-м. Для тех, кто не дружит с интернетом, оставлены еще две возможности — отправить заявление заказным письмом или подать непосредственно в школе.

Татарстанские родители дружно предпочли общаться со школами через «Госуслуги»: по данным республиканского Минобрнауки, через портал было подано 34 774 заявления, лично в школу занесли документы 7 619 человек. «Почте России» это ответственное дело не доверил никто.

«Мест нет»

В лицее «Алгоритм» с учетом того, что в этом году будет сдан новый пристрой, было предусмотрено 400 мест для первоклассников. Но поскольку, согласно приказу Минобрнауки РФ, наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна превышать 25 человек, в лицее уже сейчас имеется перебор на один класс — принято 426 первоклашек. И до 1 сентября туда, как заявили «Реальному времени» в учреждении, будут безотказно зачислять всех детей, зарегистрированных на закрепленной за ним территории, то есть как минимум примут тех, кто переедет в Куюки и зарегистрируется там до 1 сентября.

До 1 сентября в лицей «Алгоритм», как заявили «Реальному времени», будут безотказно зачислять всех детей, зарегистрированных на закрепленной за ним территории. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

На официальной интернет-странице лицея №182 в «Салават купере» размещена информация о том, что на 1 июля 2024 года вакантных мест для приема в первый класс нет, а в одиннадцать первых классов зачислены 322 ученика при нормативе 286.

В лицее №186 «Перспектива» такая же ситуация: прием завершен, имевшиеся 340 вакантных мест заполнены. Информации о том, сколько первоклассников зачислено в реальности, нет. В лицее №185 (ЖК «Весна») планировалось открыть шесть первых классов по 32 человека (192 места). Информации об их заполненности на сегодня на сайте лицея также не представлено.

А вот в гимназии №180, куда традиционно рекомендуют отправлять детей жителям ЖК «МЧС» и куда они так же традиционно не стремятся отдавать детей в силу ряда причин, но прежде всего из-за ее отдаленности и необходимости переходить по пути к ней проспект Победы, сейчас имеется 10 вакантных мест для первоклассников.

Новые школы решили застарелые проблемы?

— Жалоб на отказы в зачислении детей, подобных тем, что имели место в 2023 году на лицей «Алгоритм», у нас в этом году не было, — рассказал «Реальному времени» замминистра образования и науки РТ, руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов. — А таких ситуаций не возникает, потому что построено новое здание 182-й школы в «Салават купере», в «Солнечном городе» для лицея №186 построено такое же здание на 1 500 мест, а в Куюках в этом году будет сдан дополнительный корпус для начальной школы на 600 мест.

Тем не менее, по данным Минобрнауки, из 217 обращений родителей в министерство по вопросам зачисления в первый класс 10 были связаны с отказом гражданам с пропиской в домах, закрепленных за данной школой, в связи с отсутствием мест.



По данным Минобрнауки, из 217 обращений родителей в министерство по вопросам зачисления в первый класс 10 были связаны с отказом гражданам с пропиской в домах, закрепленных за данной школой, в связи с отсутствием мест. скрин презентации Минобрнауки РТ

В разговоре с «Реальным временем» Рамис Музипов подчеркнул, что в Татарстане сейчас строится 11 новых школ разной мощности — «в тех местах, где было больше всего просьб», в общей сложности на 9 835 мест, и заверил, что все, кто желает поступить в школы согласно прописке, пойдут в эти школы.

Ободряющий прогноз

Как и в случае с очередью в детсад, очередность приема в школу родителям не видна — их заявления уходят в «черный ящик».

— Родителям известен только номер заявления, — пояснили «Реальному времени» в Минобрнауки РТ.

Но сравнив этот номер с информацией о количестве мест в школе, родители ребенка могут хотя бы приблизительно оценить его шансы учиться именно в этой школе и прикинуть, насколько будут переполнены классы.

Согласно озвученному Рамисом Музиповым на недавнем заседании Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам прогнозу, пик дефицита мест в школах в текущем десятилетии в республике пройден. скрин презентации Минобрнауки РТ

Согласно озвученному Рамисом Музиповым на недавнем заседании Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам прогнозу, пик дефицита мест в школах в текущем десятилетии в республике пройден. Максимальное количество первоклассников — 56 857 — село за парты в 2021 году, в 2023-м их было 55 363, в 2024-м ожидается 53 223, а далее этот показатель будет ежегодно снижаться, пока не достигнет 47 тыс. в 2027-м. Но затем, по прогнозу, снова намечается рост, так что построенные на пике «спроса» школы вряд ли будут пустовать.

Мест нет, а квадратных метров с избытком?

На фоне нехватки мест в школах и нехватки денег на их строительство и ремонт, на которую постоянно жалуются родители из пригородов Казани и о которой не раз говорили и представители исполкома Казани, и представители других муниципальных образований республики, особенно любопытной выглядит информация Счетной палаты РФ. Татарстан попал в число регионов, где проверка показала превышение площадей помещений зданий образовательных учреждений относительно норм, установленных Роспотребнадзором.

В опубликованном на сайте палаты отчете о результатах анализа бюджетных расходов на строительство и эксплуатацию объектов капитального строительства на примере дошкольного образования и среднего общего образования сообщается, что в Татарстане в 2019—2023 гг. «произошло увеличение площади проектируемых зданий в среднем на 18,9%, из них по количеству мест в учреждении: на 220 мест — на 21,8%, или на 814,59 кв. м, на 260 мест — на 23,2%, или на 921,75 кв. м, на 340 мест — на 11,6%, или на 601,36 кв. м. В отчете также указано, что при средней стоимости строительства 1 кв. м в размере 68,5 тыс. рублей увеличение стоимости строительства на одного учащегося (расчетно) составило 643,9 тыс. рублей.

— Отсутствие оценки превышения в проектной документации площадей помещений объектов образования от минимально установленных в санитарно-эпидемиологических нормах, которая не предусмотрена нормативными правовыми актами, не позволяет в полной мере планировать и контролировать экономное расходование финансовых и иных ресурсов на указанные цели, — указали в Счетной палате РФ.

На нехватку мест в школах и нехватку средств на их строительство и ремонт постоянно жалуются родители из пригородов Казани. скрин чата в мессенджере

В организации предложили поручить Минстрою России обобщить и проанализировать практику использования типовой проектной документации при строительстве объектов образования и по результатам проработать вопрос о необходимости совершенствования нормативного правового регулирования проектирования и строительства таких объектов с учетом применения установленных минимальных санитарно-эпидемиологических норм, а также применения в проектной документации экономически эффективных и оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений в срок до 1 декабря 2024 года.

— Я не знакома с этими данными Счетной палаты России, — прокомментировала эту ситуацию «Реальному времени» зампредседателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам ГС РТ Людмила Рыбакова. — Но не может быть, чтобы на одного ученика было два места. Нормативы [площади на одного ученика] утверждены, и республика не может принимать на себя ответственность нарушать их.



