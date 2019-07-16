ЕГЭ на 100 баллов в Татарстане сдал 181 выпускник

В Татарстане ЕГЭ на максимально возможные 100 баллов по различным предметам сдал 181 выпускник. Об этом сегодня на совещании, посвященном промежуточным итогам сдачи ЕГЭ, рассказал вице-премьер РТ — министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.



Высший балл по одному предмету получили 170 человек, по 100 баллов по двум предметам набрали сразу десять татарстанских выпускников из Казани, Балтасинского и Зеленодольского районов. «Сотню» по трем предметам получил один человек — выпускник татарской гимназии №2 имени Марджани при КФУ, а сейчас уже студент мехмата КФУ Рамиль Багавиев. Молодой человек суммарно набрал 399 баллов по четырем предметам: по 100 баллов — по русскому языку, информатике и физике, 99 баллов — по математике.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил выпускника казанской гимназии №2 им. Шигабутдина Марджани Рамиля Багавиева.

